Nike SB Air Force 1: unes sabatilles de skateboard inspirades en un model icònic

Nike SB Air Force 1: sabatilles de skateboard basades en un estil icònic
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Es pot fer skate amb les Air Force 1? Les Nike SB Air Force 1 estan dissenyades específicament per practicar skateboard, amb un contacte amb la taula, una protecció contra impactes i una adherència integrats.
Punts clau
- Les Nike SB Air Force 1 són una innovació que perfecciona les Air Force 1 clàssiques per oferir-te un rendiment òptim quan fas skateboard. Combinen un ajust especialitzat amb un estil icònic en un nou model dissenyat per a la taula.
- L'equip Nike SB va provar aquestes sabatilles que combinen el disseny clàssic de perfil baix de les Air Force 1 amb innovacions i tecnologies específiques per a skateboard.
- Entre les seves característiques principals hi ha una unitat Air al taló per proporcionar protecció contra impactes, una entresola d'alçada reduïda per millorar el contacte amb la taula i un patró gràfic de les Air Force 1 actualitzat per oferir una adherència i una flexibilitat òptimes que combinen l'estil amb el rendiment.
- Les Nike SB Air Force 1 estaran disponibles en Light Orewood Brown en algunes botigues de skateboard a partir del 17 d'abril de 2026 i a SNKRS a partir del 21 d'abril de 2026. Al llarg de l'any llançarem més combinacions de colors i edicions especials.
Ja és aquí la nova era de les sabatilles de skateboard. Nike presenta les Nike SB Air Force 1: unes noves sabatilles de skate de referència que perfeccionen les Air Force 1 clàssiques per oferir-te un rendiment òptim quan fas skateboard. Combinen un ajust especialitzat amb un estil icònic en un nou model dissenyat per a la taula.
Les Nike SB Air Force 1 estaran disponibles en Light Orewood Brown en algunes botigues de skateboard a partir del 17 d'abril de 2026 i a SNKRS a partir del 21 d'abril de 2026. Al llarg de l'any llançarem més combinacions de colors i edicions especials.
Quines característiques tenen les Nike SB Air Force 1?
Aquestes sabatilles combinen el disseny clàssic de perfil baix de les Air Force 1 amb innovacions i tecnologies específiques per a skateboard, com ara una unitat Air al taló per proporcionar protecció contra impactes, una entresola d'alçada reduïda per millorar el contacte amb la taula i un disseny d'espiga actualitzat per oferir una adherència i una flexibilitat òptimes.
La llengüeta reforçada i enconxada, les corretges internes i els coixinets d'ajust al folre de la zona del turmell permeten als atletes sentir-se segurs sobre la taula, tant si porten les sabatilles cordades com si no. El perfil de la puntera redissenyat i les costures resistents amb puntes girades proporcionen un control essencial per a skaters de tots els nivells.
Aquestes innovacions es van basar en els comentaris de l'equip de Nike SB. Les seves observacions sobre les primeres mostres van permetre crear un disseny còmode de skateboard des del primer moment, fidel a l'estil clàssic del model original.
"Vam haver de trobar un equilibri entre satisfer les necessitats dels skaters i retre homenatge a una peça icònica", explica Mau Rosillo, membre de l'equip de disseny de color de Nike. "L'equip va tenir en compte tots els detalls relacionats amb el rendiment (l'entresola, la sola exterior, els patrons i la part superior) i els va incorporar a les Air Force 1. Si haguéssim deixat de banda un d'aquests detalls, no hauríem arribat fins aquí."
Quina diferència hi ha entre les Nike SB Air Force 1 i les Air Force 1?
Tot i que les Nike SB Air Force 1 tenen el mateix disseny clàssic de perfil baix de les Air Force 1, hi ha algunes diferències clau entre les dues sabatilles.
Les SB Air Force 1 tenen una entresola d'alçada reduïda per millorar el contacte amb la taula, en comparació amb l'amortiment estàndard de les Air Force 1. Què és la sensació sobre la taula i per què és important? La sensació sobre la taula fa referència a la connexió entre els peus d'un skater i la part superior del monopatí, que li permet sentir les vibracions del terra. El disseny d'espiga modificat de les sabatilles, pensat per oferir més adherència, també contribueix a la sensació sobre la taula.
Com hem indicat anteriorment, les Nike SB Air Force 1 tenen una unitat Air al taló per oferir protecció contra impactes, corretges internes i coixinets d'ajust per garantir la subjecció tant si practiques skateboard amb les sabatilles cordades com si no. A més, la llengüeta reforçada i enconxada i les costures amb puntes girades ofereixen durabilitat. Tot plegat les converteix en unes sabatilles de skate millors que les Air Force 1 originals.
Es pot practicar skateboard amb sabatilles normals?
És possible que et preguntis si les Air Force 1 clàssiques són prou resistents per fer skate i si pots practicar aquest esport amb sabatilles normals. No és recomanable, ja que hi ha algunes diferències clau entre les sabatilles de skate i les sabatilles normals que fan que les primeres siguin més adequades que les segones per a aquest propòsit.
Per començar, les sabatilles normals no són tan duradores. Les sabatilles de skate estan fetes específicament amb materials duradors, com ara ant o pell, per aguantar hores d'entrenament, caigudes i trucs.
A més, les sabatilles normals estan dissenyades per a activitats específiques, com caminar, fer running o aixecar peses. La forma, l'enconxat, les soles, el material, les costures i els cordons de les sabatilles de skateboard estan dissenyats específicament per practicar aquest esport.
Per a qui estan dissenyades les Nike SB Air Force 1?
Les Nike SB Air Force 1 afegeixen un capítol més al llegat històric de les Air Force 1, que es van presentar el 1982 com les primeres sabatilles de bàsquet amb tecnologia Nike Air. Des d'aleshores, han estat una referència indiscutible dins i fora de la pista.
Les Nike SB Air Force 1 són la darrera proposta específica per a skateboard de l'equip de Nike SB, fundat el 2002 per combinar la innovació de Nike amb un profund respecte per la cultura del skateboard. Aquestes sabatilles són ideals per als skaters que busquen el disseny de les Air Force 1 originals amb prestacions específiques per a skateboard, per als principiants que volen unes sabatilles de skateboard que siguin còmodes des del primer moment, per als aficionats a Nike SB que segueixen la col·lecció de l'equip i els nous llançaments, i per als col·leccionistes de sabatilles que apreciaran les combinacions de colors addicionals i les edicions especials que es llançaran al llarg de l'any.
L'equip de Nike SB té una llarga trajectòria d'innovació i col·labora amb els skaters per actualitzar i desenvolupar sabatilles com les Nike SB Dunk, que ofereixen als atletes una durabilitat superior, un contacte millor amb la taula i una protecció contra impactes optimitzada.
Preguntes freqüents
Es pot fer skate amb les Air Force 1?
Tot i que no es recomana fer skate amb les Air Force 1 clàssiques, que es van crear com a sabatilles de bàsquet, sí que es pot practicar aquest esport amb les Nike SB Air Force 1. Les Nike SB Air Force 1 s'han dissenyat específicament pensant en el skateboard. Tenen característiques com ara una unitat Air al taló per proporcionar protecció contra impactes, una entresola d'alçada reduïda per millorar el contacte amb la taula i un disseny d'espiga actualitzat per oferir una adherència i una flexibilitat òptimes.
Com ha de ser l'ajust d'unes sabatilles de skate?
Quan t'emprovis unes sabatilles de skate per veure si l'ajust és l'adequat, hi hauria d'haver un espai petit, aproximadament de l'amplada d'un polze, entre l'extrem dels dits del peu i la part davantera de les sabatilles. Les sabatilles no t'han d'estrènyer els peus, però tampoc no han de ser tan grans perquè se't puguin sortir mentre patines i fas trucs.
Què fa que unes sabatilles de skate siguin bones?
Unes bones sabatilles de skate han de ser duradores i protegir-te els peus en cas de caiguda. Materials com ara l'ant o la pell duraran molt de temps i aguantaran hores d'entrenament, trucs i caigudes.
Quina és la data de llançament de les Nike SB Air Force 1?
Aquestes sabatilles estaran disponibles en algunes botigues de skateboard a partir del 17 d'abril de 2026 i a SNKRS a partir del 21 d'abril de 2026.