Com pots netejar les botes de futbol

Com netejar les botes de futbol: una guia pas a pas per netejar-les, assecar-les i tenir-ne cura
Cura dels productes
Neteja les botes de futbol després de cada partit per allargar-ne la vida útil. Renta-les a mà amb detergent suau i aigua calenta, asseca-les a l'aire lluny de la calor directa i renta els cordons per separat. Aquest article inclou una guia completa per a la cura de les botes de futbol Nike.
Material
- Detergent suau per a la roba
Utensilis
- Un raspall de neteja suau
- Una eina, com ara una espàtula o un tornavís (opcional)
- Un bol petit
- Una tovalloleta
Les botes de futbol noves no tarden gaire a embrutar-se al camp. Per presentar-te amb unes botes impecables el dia del partit i ajudar a allargar la vida útil del teu calçat preferit, has de saber com cal netejar-les a casa.
Punts clau
- Neteja les botes de futbol de seguida que puguis després de cada partit o entrenament per evitar que la brutícia s'hi incrusti.
- Renta-les només a mà. Si fas servir la rentadora, tant l'aparell com les botes es poden fer malbé.
- Fes servir una barreja de detergent suau amb aigua tèbia. Evita productes químics forts o lleixiu.
- Si les asseques a l'interior, fes-ho lluny de la llum solar directa, d'assecadors de cabell i d'assecadores. La calor fa malbé els materials.
- Renta els cordons per separat, a mà o en una bossa de malla, amb un programa delicat amb aigua freda. No les fiquis mai a l'assecadora.
- Les botes haurien d'estar seques del tot abans de tornar-les a fer servir o de desar-les en una bossa.
Com netejar les botes de futbol
- Elimina la brutícia superficial després de cada partit. Pica-les l'una contra l'altra o fes servir un bastonet, una espàtula o un tornavís per retirar la brutícia de les soles i els tacs.
- Treu els cordons. Aparta'ls per rentar-los per separat.
- Prepara una barreja de detergent suau per a la roba i aigua calenta en un bol petit.
- Raspalla les soles. Fes servir un raspall de neteja suau o un raspall de dents que no facis servir amb la solució de neteja.
- Frega la part superior. Fes servir un drap humit i la solució de neteja per treure la brutícia i les taques.
- Esbandeix-les bé. Elimina tots els residus de sabó tant de la sola com de la part superior.
- Renta els cordons. Renta'ls a mà amb aigua i sabó de rentar plats o fica'ls en una bossa de malla per a la roba bruta i neteja'ls en un programa delicat amb aigua freda a la rentadora. Deixa que s'assequin a l'aire lliure.
- Deixa que les botes s'assequin a l'aire en un espai interior. Evita la llum solar directa, els assecadors de cabell i les assecadores. Omple-les amb paper de diari per absorbir la humitat i mantenir-ne la forma.
Com pots netejar les botes Nike Flyknit o Gripknit
Moltes de les botes de futbol de Nike tenen la part superior de Flyknit i Gripknit per oferir un ajust segur com el d'un mitjó. Per exemple, les noves i millorades Mercurial Superfly, dissenyades per a la màxima velocitat, i les Mercurial Vapor, les botes més lleugeres de la marca fins ara tenen aquest tipus de part superior.
La neteja d'aquests teixits requereix una cura especial. Fes servir un raspall suau en comptes d'un de cerres dures i evita que la part superior quedi xopa. En lloc d'això, neteja-ho amb un drap humit i detergent suau. Després, deixa que s'assequin a l'aire.
Com pots netejar les botes Nike FlyTouch o de pell sintètica
La part superior de pell sintètica que es fa servir a les Nike Tiempo és supersuau i s'adapta a la forma del peu per oferir un ajust adaptable sense estirar-se massa. A més, són més duradores i es poden fregar una mica més fort quan es netegen. Després, neteja-les amb un drap humit i detergent suau.
Tingues en compte que el material de pell sintètica s'adapta al peu amb el temps, així que és important mantenir la seva forma durant l'assecament. Omple les botes lleugerament amb paper de diari mentre s'assequen a l'aire.
Què cal evitar?
Saber què no s'ha de fer a l'hora de netejar i portar les botes de futbol pot ajudar a evitar danys i allargar-ne la vida útil.
Si bé ficar les botes a la rentadora i a l'assecadora pot ser còmode, fer-ho pot fer malbé els materials de la part superior de les sabatilles i la plantilla. Per aquest motiu, és important rentar-les a mà amb una solució de neteja suau (com ara una barreja de detergent en aigua tèbia) i deixar que s'assequin a l'aire.
Consell: comprova que estàs fent servir un detergent suau. El lleixiu i els productes químics forts fan malbé els materials sintètics i poden afectar el color i la textura de les botes.
Quan rentis les botes a mà, evita remullar-les completament en aigua, especialment les botes amb la part superior de teixit Knit, com les Nike Flyknit i les Gripknit. Fes servir un drap humit i la solució de neteja per treure la brutícia i les taques abans d'esbandir-les bé.
Els cordons s'han de netejar per separat. Treu-los de les sabatilles i fica'ls en una bossa de malla abans de posar-los a la rentadora amb la pròxima bugada. Evita posar-los a l'assecadora, ja que l'escalfor excessiva pot fer malbé les puntes de plàstic o fer que s'encongeixin.
Quan les teves botes estiguin seques, ja te les podràs posar per jugar. Ara bé, és molt important portar-les en la superfície adequada. Per exemple, si portes botes dissenyades per a gespa artificial en superfícies dures, com l'asfalt i les voreres, s'accelera el desgast dels tacs i se'n deteriora la plantilla.
Consell: guarda les botes en una bossa de futbol i opta per un parell de xancletes Nike quan no siguis al camp.
Com pots evitar i eliminar la mala olor de les botes de futbol
La mala olor de les botes de futbol és un problema habitual. Aquesta olor desagradable prové dels bacteris que creixen en gran quantitat als peus. Els bacteris dels peus creen àcids orgànics que produeixen residus que fan pudor. Entre aquests àcids hi ha el metanotiol, que té una olor que s'assembla a la que fan les cols podrides. Quin fàstic, oi?
Per sort, hi ha moltes solucions per prevenir i eliminar la pudor de peus de les botes de futbol.
Els esprais antiolor poden semblar una solució senzilla, però sovint dissimulen l'olor en lloc d'eliminar-la. Per tant, la millor opció és netejar les botes després de cada entrenament o partit. Recorda comprovar que estiguin eixutes del tot abans de tornar-te-les a posar o ficar-les a la bossa d'esport. Si encara estan humides, ficar-les en una bossa o tornar-les a exposar als bacteris dels peus podria fer que hi sortissin fongs o que es produïssin olors desagradables.
També és útil treure les plantilles interiors periòdicament i rentar-les per separat per reduir l'acumulació d'olor.
Si no pots netejar bé les teves botes entre sessions, fes servir bicarbonat com a solució provisional. El bicarbonat de sodi actua com un desodorant natural que absorbeix les olors i els bacteris. Barreja un quart de tassa de bicarbonat, un quart de tassa de llevat en pols i mitja tassa de midó de blat de moro i reparteix la barreja entre dos mitjons. Lliga cada mitjó fent un nus a la part superior, posa'ls a les sabatilles respectives i deixa'ls durant tota la nit
Preguntes més freqüents
Com es netegen les botes de futbol Flyknit o Gripknit?
Les botes de futbol amb teixit Knit, com les Nike Flyknit i les Gripknit, s'han de netejar amb un raspall suau en comptes d'un de cerres dures. A més, cal evitar xopar-ne la part superior. En lloc d'això, neteja-les amb un drap humit i detergent suau. Deixa que s'assequin a l'aire.
Puc ficar les botes de futbol a la rentadora?
Val més rentar-les a mà per evitar que se't facin malbé. Per rentar-les a mà, fes servir una solució de neteja suau (com ara una barreja de detergent en aigua tèbia) i deixa que s'assequin a l'aire.
Puc ficar les botes de futbol a l'assecadora?
L'escalfor excessiva les pot fer malbé, així que val més deixar que s'assequin a l'aire. A més de no ficar-les a l'assecadora, tampoc no convé fer servir assecadors de cabells ni deixar que s'assequin amb llum solar directa.
Com es treu l'olor de les botes de futbol?
L'olor del calçat es produeix quan la suor i la humitat queden atrapades, cosa que fa que els bacteris dels peus es multipliquin. Netejar les botes de futbol amb regularitat pot ajudar a evitar que proliferin. Però si sembla que les teves botes de futbol fan pudor per molt que les rentis, prova de ruixar-ne la part interna amb una solució de vinagre blanc i aigua a parts iguals després de cada neteja per neutralitzar les olors i combatre els bacteris. Deixa que s'assequin a l'aire.
Amb quina freqüència he de netejar les botes de futbol?
Neteja les botes de futbol de seguida que puguis després de cada partit o entrenament per ajudar a allargar-ne la vida útil.
Es poden rentar els cordons de les botes de futbol a la rentadora?
Sí. Només has de treure els cordons de les botes i eliminar la brutícia adherida amb un raspall de dents que no facis servir. A continuació, fica'ls en una bossa de malla i afegeix-los a la pròxima bugada. No fiquis els cordons de les botes de futbol a l'assecadora, ja que l'escalfor pot fer malbé les puntes de plàstic o encongir els cordons. És millor deixar que s'assequin a l'aire.
Com puc fer que les botes de futbol durin més temps?
Neteja les botes de seguida que puguis després de cada entrenament o partit per evitar que la brutícia s'hi incrusti i els bacteris que causen males olors s'hi acumulin. Assegura't de seguir les instruccions d'ús adequades per evitar que es facin malbé. Per exemple, evita els productes de neteja agressius i no fiquis les botes ni els cordons a l'assecadora. També és important no portar-les fora del camp de futbol, ja que les superfícies dures poden fer-les malbé.