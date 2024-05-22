La història de les Nike Air Force 1

La història de les Air Force 1
Department of Nike Archives
Tots els detalls dels orígens de les sabatilles Nike més venudes.
Abans que es llancessin les AF1, les sabatilles de bàsquet tenien un disseny d'allò més bàsic. Les persones que jugaven a aquest esport estaven acostumades a portar tres, quatre o fins i tot cinc parells de mitjons per amortir els impactes en pistes de formigó.
Per crear unes sabatilles més pràctiques, el dissenyador de les Air Force 1 Bruce Kilgore es va inspirar en les Approach, unes botes de senderisme Nike. Com que el senderisme comporta moviments intensos de pujada i de baixada, les Approach tenien un taló més baix, cosa que ajudava a alleujar la pressió al tendó d'Aquil·les. Kilgore va pensar que tenia sentit aplicar la mateixa lògica a unes sabatilles de bàsquet.
Després de llançar les AF1 a finals d'octubre del 1982, Nike va anunciar que les sabatilles milloraven l'absorció d'impactes en un 30 % i que eren un 20 % més resistents que el calçat estàndard. Quan els jugadors les van provar a la pista, se'n van enamorar.
Aquest anunci de principis dels 80 presenta unes Air Force 1 que volen en el cel. A través d'un tall, es mostra l'interior amb la unitat Air Sole, una tecnologia que oferia una comoditat extraordinària per ajudar els jugadors de bàsquet a volar.
El 1985, aquestes sabatilles van començar a traspassar el límit de l'esport i a presentar-se també com a calçat per al dia a dia. A finals del 1985, les Air Force 1, juntament amb les Cortez, es van vendre en quantitats limitades durant el programa "Shoe of the Month" (les sabatilles del mes), en què algunes botigues oferien unes poques unitats de combinacions de colors. I els les compraven gairebé a l'instant. Aquestes botigues s'havien triat especialment perquè les sabatilles i la marca es percebessin com a aptes també per a l'estil urbà. Normalment, el club Shoe of the Month oferia un disseny de perfil alt per a l'hivern i un altre de perfil baix quan pujaven les temperatures.
Així doncs, tot i que les AF1 amb prou feines van canviar durant els anys 80 i els 90, com és que van mantenir la seva popularitat entre el públic? Doncs perquè darrere hi havia una campanya de màrqueting impactant i un producte encara millor. A part d'un grapat d'anuncis originals que presentaven les sabatilles, Nike va deixar que la veu corregués.
Nike va col·laborar amb artistes i creadors revolucionaris per oferir noves edicions amb tot tipus d'elements, des de gravats amb làser fins a acabats amb pell de cocodril, cosa que va contribuir a ampliar l'afició dels col·leccionistes.
Les AF1 són, amb diferència, les sabatilles Nike més venudes de tots els temps. Durant els anys 80, quan el bàsquet va guanyar popularitat i va aparèixer el hip-hop, es va establir una connexió entre tots dos. Tant les persones que jugaven a bàsquet com les que no van començar a comprar les AF1 i van acabar creant el que avui dia coneixem com la cultura de les sabatilles.