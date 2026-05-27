Nike Air Works: sabatilles Air Max impreses en 3D de vuit ciutats del món
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El programa inaugural de maig del 2026 reuneix vuit dissenyadors internacionals a la seu mundial de Nike per crear unes sabatilles Air Max impreses en 3D d'edició limitada. Descobreix el que has de saber sobre els pròxims llançaments de les Air Max abans de l'Air Max Day 2027.
- La primera edició del programa d'investigació, desenvolupament i disseny Air Works tindrà lloc el maig del 2026. Reunirà dissenyadors i dissenyadores amb molt talent de vuit ciutats del món a la seu de Nike a Beaverton (Oregon), on durant tres dies, es durà a terme un intercanvi d'aprenentatge intensiu i assessorament amb els dissenyadors i enginyers de Nike.
- L'objectiu de l'Air Works és aprofitar les quatre dècades d'innovació d'Air de Nike per ajudar a garantir que el futur de les Nike Air sigui una col·laboració entre els experts de Nike i les persones que porten les sabatilles.
- Cada dissenyador i dissenyadora desenvoluparà el seu propi model Air Max imprès en 3D, de manera que reflecteixi la seva personalitat i estil individuals i representant la seva cultura i comunitat. Cada model es crearà en col·laboració amb Zellerfeld Shope Company.
- El programa culmina amb el llançament del disseny d'Air Max d'edició limitada de cada participant de l'Air Works per celebrar la participació en el programa amb la seva comunitat durant tot l'any vinent, fins a l'Air Max Day 2027.
Des del 1978, els dissenyadors i dissenyadores han anat innovant l'estil icònic de les Nike Air Max i guanyant nous fans lleials d'arreu del món amb la presentació de la innovadora tecnologia d'amortiment Air de Nike i el debut de les Nike Tailwind.
Ara, Nike ha desenvolupat un nou i emocionant programa, Air Works, per inspirar la propera generació de disseny i innovació d'Air Max. El primer programa global d'investigació, desenvolupament i disseny d'Air Max de Nike Sportswear, que tindrà lloc de l'11 al 14 de maig del 2026, reunirà vuit dissenyadors i dissenyadores amb molt talent de ciutats de tot el món al Philip H. Knight Campus de Nike a Beaverton (Oregon, EUA).
"L'Air Works consisteix a retre homenatge a l'impacte cultural de les Air Max i convidar un grup de creatius internacionals a imaginar com podria ser el seu futur", afirma Andy Caine, vicepresident i director creatiu de Nike Sportswear. "També és una oportunitat per aprofundir en la història, la innovació i la inspiració de les Air Max i combinar perspectives externes amb les eines, el talent i les capacitats exclusives de Nike per redefinir el significat de les Air Max per a aquesta generació".
Aquest grup de dissenyadors i dissenyadores de Pequín, Londres, Los Angeles, Nova York, París, Xangai, Seül i Tòquio aprendrà i treballarà directament amb els dissenyadors i enginyers de productes de Nike, i rebrà assessorament i coneixements pràctics. Aprofitant les quatre dècades d'innovació de les Air Max, ajudaran a influir en les noves expressions culturals d'Air Max per a les futures generacions d'aficionats a les sabatilles que tinguin interès pels llançaments culturals d'edició limitada i per als qui tenen curiositat per la tecnologia de calçat Nike imprès en 3D.
El programa de tres dies serà una experiència immersiva en tot el que té a veure amb les Air Max, amb una col·laboració pràctica entre els dissenyadors internacionals, els mentors interns i els col·laboradors externs. A més, aquesta primera promoció de dissenyadors del programa Air Works obtindrà nova informació i punts de vista a través de visites a les instal·lacions de fabricació, els laboratoris d'investigació i els estudis de disseny de Nike, com ara les instal·lacions Air Manufacturing Innovation de Nike, el Nike Sport Research Lab, el Department of Nike Archives, el Blue Ribbon Studio i el Bowerman Footwear Lab.
A partir d'aquí, els dissenyadors i les dissenyadores faran servir les seves noves idees i coneixements per desenvolupar models Air Max distintius impresos en 3D, de manera que reflecteixin la seva personalitat i estil individuals i representant la seva cultura i comunitat. Cada model es crearà en col laboració amb Zellerfeld Shope Company.
Després de la trobada de tres dies, arribarà la veritable culminació del programa Air Works. Cada dissenyador i dissenyadora llançarà la seva pròpia versió d'edició limitada del seu model de sabatilles per a amics i familiars per celebrar la seva participació en el programa durant tot l'any vinent, fins a l' Air Max Day 2027, l'esdeveniment anual de Nike en què es presenten els últims models d'Air Max i tornen les combinacions de colors més estimades.
Preguntes freqüents
Què és Nike Air Works?
Air Works és el primer programa global d'investigació, desenvolupament i disseny d'Air Max de Nike Sportswear. Reuneix vuit dissenyadors i dissenyadores amb molt talent de tot el món a la seu de Nike, on durant tres dies es durà a terme un intercanvi d'aprenentatge i assessorament amb els dissenyadors i enginyers de Nike.
Quan té lloc el Nike Air Works?
El programa té lloc de l'11 al 14 de maig del 2026 i les sabatilles es llançaran posteriorment durant tot l'any fins al març del 2027 (Air Max Day).
Es poden comprar les sabatilles del Nike Air Works?
Les sabatilles es posen a la venda en tirades limitades per a la família i els amics dels dissenyadors i dissenyadores.