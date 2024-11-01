La història de les Nike Dunk
Department of Nike Archives
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"Be true to your school". Sigues fidel a la teva escola. Era la temporada 1985-86 de bàsquet universitari, i Nike va tenir la idea de fer conjunts de roba d'escalfament i sabatilles amb els colors dels millors equips universitaris. Així van néixer les Dunk i el programa College Colors.
Als jugadors i a l'afició els va encantar l'extensa línia de roba i calçat que va aportar una nova nota de color a la lliga universitària. Però va resultar que els colors singulars també van cridar l'atenció de persones alienes a la comunitat de bàsquet. El llenç de les Dunk va demostrar ser prou flexible per expandir-se a l'art, la moda, la música i la cultura global.
Ara bé, d'on venen les Dunk, realment? Les sabatilles de bàsquet Nike més populars de l'època, com ara les Legend del 1984, les Terminator del 85 i les Jordan 1 del 85 (a la foto superior), es van fusionar per formar les Dunk. De fet, les Dunk van néixer amb una data límit molt ajustada: es van dissenyar, desenvolupar i enviar a les botigues al llarg d'un termini de sis setmanes.
Les Dunk van perdre popularitat fins que els skaters (en algun moment dels anys 90) les van descobrir molt barates a les botigues d'ofertes. Les Dunk, a més de ser econòmiques, tenien un look i un disseny perfectes per patinar i fer trucs.
A finals dels anys 90, Nike va començar a fer el seu primer gran salt cap a l'skateboard amb dissenys específics per a la taula, però models com les Chaod (a la foto superior) mai van tenir èxit. La comunitat de skateboard continuava demanant les Dunk.
Després de recopilar idees per diverses botigues independents, Nike va redissenyar les Dunk a principis dels 2000 i va llançar les Dunk Low Pro SB, amb una llengüeta enconxada i una estructura més resistent, sense renunciar a l'essència de les Dunk originals. Els quatre primers skaters professionals de Nike SB van tenir permís per alliberar la seva creativitat i afegir el seu toc personal a les sabatilles. Les Nike Dunk Low Pro SB Supa porten el sobrenom de l'skater destacat Danny Supa.
Així doncs, les Dunk van tornar i Nike SB va consolidar el pas de les sabatilles de la pista de bàsquet al carrer.
Les versions i les col·laboracions són infinites, i per això aquest model és un clàssic tan perdurable.