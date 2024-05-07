8 idees de regals Nike per al Dia de la Mare

Nou idees de regals Nike per al Dia de la Mare
Guia de compra
Troba un bon regal per a la teva mare que l'animi a gaudir dels plaers de cada dia, des de fer exercici fins a relaxar-se o passejar amb estil.
Si no saps què regalar a la teva mare (o figura materna) aquest Dia de la Mare, dona una ullada a aquesta guia per trobar alguna cosa especial. Tu la coneixes millor que ningú: sorprèn-la amb alguna cosa que no es compraria, afegeix-hi un toc personal com una nota escrita a mà o reserva't una estona per passar temps de qualitat amb ella.
1. Per a mares que busquen leggings per a totes les ocasions: leggings Nike
Tant si a la teva mare li agrada fer ioga com si senzillament se sent còmoda amb uns leggings, segur que li anirà bé tenir-ne uns altres. La col·lecció Nike Zenvy inclou el nostre teixit InfinaSoft supersuau, dissenyat per al ioga i altres activitats. Els leggings Universa ofereixen una subjecció mitjana i un tacte d'allò més agradable. Si vol uns leggings econòmics, que gairebé no es notin i que pugui portar tot el dia, et recomanem els Nike One.
2. Per a mares que volen lluir l'estil dels 2000: sabatilles de running retro
Si la teva mare vol portar l'estil clàssic al futur, regala-li calçat de running Nike retro. Per exemple, tens les Nike Vomero 5, les Nike V2K i les Nike P-6000. Tots aquests models ofereixen estil, comoditat i una estètica retro i futurista alhora per crear un look que no passa de moda.
3. Per a mares que volen relaxar-se: Nike Phoenix Fleece
Per ajudar la teva mare a relaxar-se i recuperar-se després d'un llarg dia de feina o un entrenament intens o simplement per desconnectar, regala-li una peça suau Nike Sportswear Club Fleece. Aquestes peces d'estar per casa tenen detalls extragrans que les fan supercòmodes i donen molt d'estil. També estan disponibles en talles grans.
4. Per a mares amants del running: jaquetes de running Nike
Una mica de mal temps no hauria d'impedir a la mare sortir a l'exterior. Si a la teva mare li agrada córrer, regala-li una jaqueta Nike Running per mantenir la calidesa i la transpirabilitat i protegir-la del mal temps, de manera que pugui córrer sempre que vulgui. Si li agrada córrer a l'exterior al matí o al vespre, busca un disseny confeccionat amb elements reflectors perquè tothom la pugui veure.
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5. Per a mares que es passen el dia dempeus: xancletes Nike
Si la teva mare passa molta estona dempeus, podries regalar-li un parell de xancletes suaus d'escuma Nike. Estan dissenyades per oferir un amortiment lleuger, així que són perfectes per estar per casa, però també són prou resistents per portar-les a l'aire lliure i lluir look esportiu informal. També la pots sorprendre amb una pedicura: les xancletes li resultaran molt pràctiques. Si a la mare li agrada moure's al seu ritme, pots triar entre les sabatilles per caminar de la versàtil col·lecció de Nike.
6. Per a mares a qui els encanta el gimnàs: equipament per entrenar-se a casa
Si la teva mare és aficionada a anar al gimnàs, ajuda-la a passar-s'ho igual de bé a casa. Regala-li una peça versàtil d'equipament per entrenar-se, com una pilota medicinal o una banda de resistència. Si ja té tot el seu equipament preferit per entrenar-se a casa, pots optar per eines de recuperació (com un rodet d'escuma) per ajudar-la a alleugerir el cruiximent després d'un entrenament especialment intens i preparar-se per superar el següent.
7. Per a mares que no paren mai: bossa de mà Nike
Si la teva mare va sempre a tot arreu amb una bossa de mà, potser és hora de regalar-n'hi una de nova. A Nike tenim moltes opcions en diferents mides i colors per satisfer les seves necessitats. Per exemple, la bossa Nike One Luxe té un disseny que es pot ampliar i s'hi pot ficar un portàtil, una estora de ioga, accessoris i bosses plegables més petites per facilitar l'organització.
8. Per a mares conscienciades amb el medi ambient: roba confeccionada amb materials sostenibles
Si la teva mare dona importància a la sostenibilitat, potser li voldràs regalar una peça amb elements reutilitzats o amb materials sostenibles. Nike té moltes opcions de roba confeccionada amb materials reciclats almenys en un 50 %, de manera que podràs trobar un regal que s'adigui amb els valors de la teva mare.
9. Per a pressupostos ajustats: accessoris per 50 € o menys
Vols estalviar però també regalar-li alguna cosa a la teva mare per demostrar-li que l'estimes? Si tens una mare activa, prova de comprar-li una estora de ioga o una ampolla d'aigua. Potser també li pot anar bé una nova bossa o motxilla. I, si ja has esgotat tots els recursos, segur que l'encertes comprant-li uns mitjons nous.
Text: Greg Presto