8 idees de regals Nike per al Dia de la Mare

Si la teva mare és aficionada a anar al gimnàs, ajuda-la a passar-s'ho igual de bé a casa. Regala-li una peça versàtil d'equipament per entrenar-se, com una pilota medicinal o una banda de resistència. Si ja té tot el seu equipament preferit per entrenar-se a casa, pots optar per eines de recuperació (com un rodet d'escuma) per ajudar-la a alleugerir el cruiximent després d'un entrenament especialment intens i preparar-se per superar el següent.