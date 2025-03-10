Els millors pantalons curts de running per a dona, de Nike

Els millors pantalons curts de running Nike per a dona
Guia de compra
Aquests pantalons curts de running lleugers per a dona t'ajudaran a mantenir la transpirabilitat, la frescor i la comoditat allà on vagis, tant a la cinta com a la pista, als camins i més enllà.
Quan corres, sigui a l'interior o a l'exterior quan fa bon temps, has de posar-te la roba adequada. Els pantalons curts perfectes de running poden ajudar-te a optimitzar el rendiment. Tant si tens molta experiència en el running i necessites més d'uns pantalons curts com si ets principiant i vols comprar-te els primers, t'expliquem quines coses has de tenir en compte.
Cada model, com cada runner, és diferent. Per això, l'elecció ideal dependrà de les necessitats i les preferències personals. Les longituds, els materials i els estils dels pantalons curts de running poden ser molt diferents, i tenir tantes opcions et pot atabalar una mica. Per sort, ets al lloc ideal per trobar els millors pantalons curts de running per a dona.
Quines característiques hi he de buscar?
- Materials lleugers que capil·laritzin la suor i mantinguin la frescor i la transpirabilitat
- Compressió (o ajust cenyit) per donar fermesa als músculs dels malucs i les cames, millorar la circulació i reduir el cruiximent muscular
- Un folre o capa interior per evitar el fregament que es produeix a causa de la fricció de certes parts del cos o del teixit amb la pell
- Butxaques per portar-hi les coses bàsiques
1. Material
Encara que t'entrenis, els pantalons curts no han d'acabar necessàriament suats. Els millors pantalons curts de running per a dona estan fets de teixits sintètics que mantenen la humitat a ratlla i afavoreixen la transpirabilitat, com ara el polièster, el nylon o l'elastà elàstic.
El polipropilè és una altra bona opció. És un material resistent a l'aigua que regula la temperatura i que s'utilitza habitualment als pantalons curts de running per mantenir la frescor i la transpirabilitat. Els pantalons curts Nike Dri-FIT estan confeccionats amb un teixit innovador i lleuger que gestiona la suor per mantenir la transpirabilitat a la pell.
T'estimes més els materials naturals? Aleshores, opta pel bambú. Aquesta alternativa als materials sintètics, que s'utilitza sovint en roba per a nadons, és molt suau i gestiona la suor de manera natural.
2. Longitud
Hi ha persones que prefereixen els pantalons curts molt curts, mentre que d'altres prefereixen camals més llargs. Els pantalons curts de running fins a mitja cuixa solen tenir una llargada de l'interior del camal de 10 cm per oferir una mica més de protecció, mentre que els models més curts faciliten la mobilitat i estan més orientats al running de competició. Els pantalons més curts tenen una llargada de l'interior del camal de 10 cm o menys.
3. Compressió i subjecció
Hi ha persones que prefereixen l'ajust ample dels típics pantalons curts de running, mentre que d'altres prefereixen uns pantalons més cenyits. Els pantalons curts cenyits de running per a dona, o pantalons curts de compressió, ofereixen més subjecció i redueixen el fregament que es pot produir a causa de la fricció entre certes parts del cos o del teixit amb la pell. Els millors pantalons curts de running de compressió per a dona arriben almenys fins a mitja cuixa per evitar que s'apugin.
4. Folre interior
Si has vist més d'uns pantalons curts de running per a dona, t'hauràs adonat que alguns incorporen un folre interior. Aquest folre pot substituir la roba interior per oferir més comoditat i mobilitat. Ajuda a evitar el fregament, afavoreix la transpirabilitat i protegeix els pantalons de l'acumulació de bacteris.
Altres pantalons curts de running per a dona tenen un folre de compressió incorporat. Aquest disseny també se sol anomenar 2 en 1, perquè té una capa exterior ampla i una capa interior cenyida que protegeix del fregament.
5. Costures
Les costures són una altra característica que cal tenir en compte en els pantalons curts de running per a dona. T'has plantejat mai fer servir un model sense costures? Hi ha qui prefereix les calcetes sense costures perquè gairebé no es noten, i passa el mateix amb els pantalons curts de running. Si no hi ha costures que interfereixin, també és menys probable que hi hagi fregament.
D'altra banda, els pantalons curts de running amb costures ofereixen més estructura i subjecció. Tot depèn de les teves preferències.
6. Cintura
La cintura dels pantalons curts de running es pot convertir en un obstacle. L'ideal és que no s'apugi quan corres i que no et constrenyi. Busca uns pantalons curts de running per a dona amb una cintura ampla i gruixuda que ofereixi una protecció addicional. A més, si inclou cordons, resulta d'allò més pràctica.
7. Emmagatzematge
Afegir butxaques als pantalons curts de running és una genialitat. Així, pots portar-hi el telèfon, els diners, les claus o el que necessitis. Si l'emmagatzematge és un punt important per a tu, busca uns pantalons curts amb moltes butxaques. Per cert, a més de les butxaques més visibles als camals, alguns models tenen butxaques ocultes en llocs clau de la cintura. Les cremalleres també són un avantatge a l'hora de córrer sense preocupar-te pel que dus a les butxaques.
Tenim moltíssims models de pantalons curts de running Nike per a dona perquè puguis trobar els que tinguin totes les característiques que necessites amb un disseny que representi el teu estil. Estan disponibles en tota una varietat de colors, des del negre i el blanc bàsics fins al Hot Pink, el porpra o el blau marí, i també estampats.
Text: Erica Brooke Gordon