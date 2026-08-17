Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles
Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.
Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.
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