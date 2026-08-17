Amb almenys un 50 % de materials sostenibles: roba

(547)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
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Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
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Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
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Supervendes
Nike Pro
Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalons separables i amples de cintura alta Dri-FIT - Dona
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Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalons separables i amples de cintura alta Dri-FIT - Dona
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Faldilla prisada de cintura alta amb protecció UV Dri-FIT - Dona
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Nike 24.7 PerfectStretch
Faldilla prisada de cintura alta amb protecció UV Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
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Supervendes
Nike Universa
Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta amb cremallera completa d'entrenament - Dona
Supervendes
Nike Pro Seamless
Samarreta amb cremallera completa d'entrenament - Dona
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
Supervendes
Nike Swift
Malles de running de 7/8 de cintura alta amb butxaques - Dona
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Jaqueta de running amb cremallera completa Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Jaqueta de running amb cremallera completa Dri-FIT - Dona
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jaqueta extragran de teixit Ripstop lleuger - Dona
Supervendes
Nike Sportswear
Jaqueta extragran de teixit Ripstop lleuger - Dona
69,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
44,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
39,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Samarreta de running sense mànigues Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Swift Butterfly
Samarreta de running sense mànigues Dri-FIT - Dona
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
42,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
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Materials reciclats
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
29,99 €
Nike SB
Nike SB Jaqueta-camisa de skateboard Essential
Materials reciclats
Nike SB
Jaqueta-camisa de skateboard Essential
129,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
39,99 €
Nike Victory
Nike Victory Vestit Dri-FIT de tennis - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Vestit Dri-FIT de tennis - Dona
74,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
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Materials reciclats
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
37,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings capri de cintura alta - Dona
44,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Part superior de running de màniga llarga amb coll rodó Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Part superior de running de màniga llarga amb coll rodó Dri-FIT UV - Dona
64,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalons curts de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Flow
Pantalons curts de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
54,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
34,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Part superior de màniga curta de running - Dona
Supervendes
Nike Swift Aero-FIT
Part superior de màniga curta de running - Dona
69,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
+2
Supervendes
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
ACG "Chamo Camo"
Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
54,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Victory
Nike Victory Faldilla de tennis recta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Faldilla de tennis recta Dri-FIT - Dona
54,99 €
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
44,99 €
Nike Victory
Nike Victory Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Tempo
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de tir mitjà amb eslip integrat Dri-FIT ADV de 8 cm - Dona
+1
Supervendes
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de tir mitjà amb eslip integrat Dri-FIT ADV de 8 cm - Dona
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de malla de disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de tirants de malla de disseny cropped Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
59,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
+1
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Supervendes
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
64,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Dona
54,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings capri de cintura alta - Dona
44,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Part superior de running de màniga llarga amb coll rodó Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Part superior de running de màniga llarga amb coll rodó Dri-FIT UV - Dona
64,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalons curts de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Flow
Pantalons curts de running de malla 2 en 1 Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
54,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
34,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Part superior de màniga curta de running - Dona
Supervendes
Nike Swift Aero-FIT
Part superior de màniga curta de running - Dona
69,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
+2
Supervendes
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
ACG "Chamo Camo"
Samarreta de tirants de trail running Dri-FIT - Dona
54,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium de la selecció del Brasil 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Victory
Nike Victory Faldilla de tennis recta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Faldilla de tennis recta Dri-FIT - Dona
54,99 €
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Dona
109,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
44,99 €
Nike Victory
Nike Victory Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Faldilla de tennis amb vol Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Tempo
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running cenyits de cintura alta de 10 cm - Dona
37,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de tir mitjà amb eslip integrat Dri-FIT ADV de 8 cm - Dona
+1
Supervendes
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de tir mitjà amb eslip integrat Dri-FIT ADV de 8 cm - Dona
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de malla de disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de tirants de malla de disseny cropped Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
59,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
+1
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Supervendes
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
64,99 €

Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles

Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.

Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.

Obtén més informació sobre sostenibilitat a Nike. Entre altres coses, t'explicarem com treballem per fabricar productes de manera responsable i contribuïm a protegir l'entorn on vivim i juguem.