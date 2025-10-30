Els millors regals Nike per a companys de feina

Guia de compra

Segur que aquestes set idees de regals Nike triomfaran entre els companys i companyes de feina.

Última actualització: 30 d’octubre del 2025
3 min. de lectura
Les millors idees de regals Nike per a companys de feina

Tenir bons companys pot ajudar-te a gaudir més de la teva feina. Si vols sorprendre un company o una companya amb un regal d'aniversari o de Nadal, amb un detall Nike segur que l'encertes, siguin quins siguin els seus interessos.

Dona un cop d'ull a aquests regals Nike per a companys de feina i descobreix des de mitjons suaus i econòmics fins a jerseis agradables.

Set idees de regals Nike per a companys i companyes de feina

1. Si no se separa de l'ordinador: ulleres amb filtre de llum blava

La col·lecció Nike Blue Light inclou ulleres amb un recobriment prèmium a les lents que ajuda a reduir l'exposició a la llum blava que emeten els telèfons intel·ligents, els portàtils i altres dispositius amb pantalles, la qual cosa fa que aquestes ulleres siguin un regal perfecte per a les persones que passen molta estona fent servir dispositius electrònics.

2. Si sempre té fred: jerseis Nike Sportswear Club Fleece

Els jerseis Nike Sportswear Club Fleece són la definició de comoditat i una opció ideal per als companys que passen fred a l'oficina. Els models Nike Sportswear Club Fleece estan disponibles en una gran varietat de colors i estils, com per exemple dessuadores amb caputxa, amb cremallera i de coll rodó.

3. Si l'apassionen els esports: equipament esportiu professional

Per a les persones aficionades als esports i, sobretot, a un equip en concret, amb una peça d'equipament per a fans Nike segur que l'encertes. Descobreix jerseis, samarretes, gorres, bufandes i molts productes més amb els colors i els logotips d'un munt d'equips.

Compra equipament Nike per a fans

4. Si s'entrena a l'hora del descans: bosses d'esport Nike

Les bosses d'esport Nike són una bona opció per a les persones que van a la feina amb l'equipament per fer esport a la bossa, perquè alguns models tenen una capacitat de fins a 51 litres de volum. Una bona bossa, com la bossa d'esport Nike Storm-FIT ADV Utility Power, ha d'estar fabricada amb materials impermeables per poder desar les coses de manera segura.

5. Si beu molta aigua: ampolles d'aigua Nike

Tenim l'ampolla perfecta per mantenir la hidratació a la feina: des del model Nike Recharge, una ampolla d'aigua d'un litre amb aïllament al buit, fins a la Nike TR Hyper Charge de menys d'un litre, una ampolla mescladora que es pot fer servir tant com a ampolla normal com per als batuts d'abans i després de l'entrenament.

6. Si té una col·lecció de mitjons divertits i plens de colors: mitjons Nike

Els mitjons són un regal que no falla per a molts tipus de persones i els companys de feina no en són una excepció. Els mitjons Nike, disponibles en models invisibles, alts o curts, estan dissenyats per ser còmodes i oferir un estil esportiu, ja que molts models inclouen la tecnologia de gestió de la suor per ajudar a mantenir la transpirabilitat als peus.

7. Per a tothom: targetes de regal Nike

No tens clar quin tipus de regal li pot agradar? Amb la targeta de regal Nike segur que l'encertes. Envia-la per correu postal o electrònic o dona-l'hi en persona amb la quantitat que vulguis.

Compra targetes de regal Nike

Publicat originalment el: 30 d’octubre del 2025

Històries relacionades

  • Les cinc millors idees de regal Nike per a l'amic invisible

    Guia de compra

    Dona un cop d'ull als millors regals Nike per a l'amic invisible

  • Regals destacats Nike per a ballarins i ballarines

    Guia de compra

    Les nou millors idees de regal Nike per a ballarins i ballarines

  • Què et cal portar al gimnàs per entrenar-te correctament

    Guia de compra

    13 bàsics Nike per portar a la bossa del gimnàs

  • Les millors bosses Nike per a l'equipament de bàsquet

    Guia de compra

    Les millors bosses Nike per a l'equipament de bàsquet

  • 13 regals de tennis Nike per a atletes de tots els nivells

    Guia de compra

    Els millors regals Nike per a tenistes, aprovats pels pros