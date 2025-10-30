Les millors idees de regals Nike per a companys de feina

Els millors regals Nike per a companys de feina
Guia de compra
Segur que aquestes set idees de regals Nike triomfaran entre els companys i companyes de feina.
Tenir bons companys pot ajudar-te a gaudir més de la teva feina. Si vols sorprendre un company o una companya amb un regal d'aniversari o de Nadal, amb un detall Nike segur que l'encertes, siguin quins siguin els seus interessos.
Dona un cop d'ull a aquests regals Nike per a companys de feina i descobreix des de mitjons suaus i econòmics fins a jerseis agradables.
Set idees de regals Nike per a companys i companyes de feina
1. Si no se separa de l'ordinador: ulleres amb filtre de llum blava
La col·lecció Nike Blue Light inclou ulleres amb un recobriment prèmium a les lents que ajuda a reduir l'exposició a la llum blava que emeten els telèfons intel·ligents, els portàtils i altres dispositius amb pantalles, la qual cosa fa que aquestes ulleres siguin un regal perfecte per a les persones que passen molta estona fent servir dispositius electrònics.
2. Si sempre té fred: jerseis Nike Sportswear Club Fleece
Els jerseis Nike Sportswear Club Fleece són la definició de comoditat i una opció ideal per als companys que passen fred a l'oficina. Els models Nike Sportswear Club Fleece estan disponibles en una gran varietat de colors i estils, com per exemple dessuadores amb caputxa, amb cremallera i de coll rodó.
3. Si l'apassionen els esports: equipament esportiu professional
Per a les persones aficionades als esports i, sobretot, a un equip en concret, amb una peça d'equipament per a fans Nike segur que l'encertes. Descobreix jerseis, samarretes, gorres, bufandes i molts productes més amb els colors i els logotips d'un munt d'equips.
4. Si s'entrena a l'hora del descans: bosses d'esport Nike
Les bosses d'esport Nike són una bona opció per a les persones que van a la feina amb l'equipament per fer esport a la bossa, perquè alguns models tenen una capacitat de fins a 51 litres de volum. Una bona bossa, com la bossa d'esport Nike Storm-FIT ADV Utility Power, ha d'estar fabricada amb materials impermeables per poder desar les coses de manera segura.
5. Si beu molta aigua: ampolles d'aigua Nike
Tenim l'ampolla perfecta per mantenir la hidratació a la feina: des del model Nike Recharge, una ampolla d'aigua d'un litre amb aïllament al buit, fins a la Nike TR Hyper Charge de menys d'un litre, una ampolla mescladora que es pot fer servir tant com a ampolla normal com per als batuts d'abans i després de l'entrenament.
6. Si té una col·lecció de mitjons divertits i plens de colors: mitjons Nike
Els mitjons són un regal que no falla per a molts tipus de persones i els companys de feina no en són una excepció. Els mitjons Nike, disponibles en models invisibles, alts o curts, estan dissenyats per ser còmodes i oferir un estil esportiu, ja que molts models inclouen la tecnologia de gestió de la suor per ajudar a mantenir la transpirabilitat als peus.
7. Per a tothom: targetes de regal Nike
No tens clar quin tipus de regal li pot agradar? Amb la targeta de regal Nike segur que l'encertes. Envia-la per correu postal o electrònic o dona-l'hi en persona amb la quantitat que vulguis.