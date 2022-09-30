Les millors bosses Nike per a l'equipament de bàsquet
Guia de compra
Organitza't bé durant tota la temporada amb aquestes bosses d'esport i motxilles Nike dissenyades per a jugadors i jugadores de bàsquet.
Tant si viatges amb l'equip de bàsquet i tens molts uniformes com si necessites equipament pràctic per fer uns partits improvisats ràpids, la millor bossa de bàsquet per a tu dependrà de la teva pràctica i de la mena de partits que juguis.
Sigui quin sigui el teu estil, Nike t'ofereix una gamma de bosses de bàsquet per mantenir l'equipament organitzat i poder-lo portar fàcilment. Aquesta guia t'ajudarà a trobar una bossa nova per jugar a bàsquet.
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Les millors bosses de bàsquet Nike
1.Joc i emmagatzematge d'elit: bossa d'esport de bàsquet Nike Elite
Si necessites una bossa per portar-ho tot, tria un model d'entrenament gran o mitjà, amb una capacitat d'uns 50 litres o més, ja que et permetrà desar de manera eficient l'equipament en un sol lloc.
La bossa d'esport de bàsquet Nike Elite, per exemple, inclou un compartiment principal prou gran per ficar-hi una pilota de bàsquet, a més d'una zona amb ventilació per a les sabatilles i d'una butxaca interior addicional. Aquesta bossa esportiva inclou corretges per a les mans i una corretja regulable per a les espatlles que té unitats Max Air per a més amortiment.
2.Versatilitat per a tot el dia: motxilles de bàsquet Nike
Les motxilles de bàsquet Nike són més petites que les bosses d'esport. Normalment, els models per a adults tenen una capacitat d'entre 25 i 32 litres, i els models per a nen i nena, d'entre 16 i 20 litres. A més, inclouen estampats inspirats en grans atletes professionals Nike.
Per a més comoditat, busca característiques com un enconxat Nike Air a les corretges per portar molt de pes còmodament, compartiments individuals per dur les sabatilles de bàsquet i compartiments amb folre metal·litzat per mantenir les begudes fredes.
La motxilla de bàsquet amb estampat Nike Hoops Elite Pro té totes aquestes característiques, a més d'una corretja per a l'estern que distribueix el pes i d'un compartiment intern enconxat per desar-hi el portàtil. Tot això fa que el model sigui perfecte per al dia a dia, especialment si sols anar al gimnàs després de classe o de la feina.
3.Lleugeresa per viatjar: bosses amb cordó Nike
Si vas al parc o al gimnàs a fer un partit improvisat, per què no anar-hi a punt per a la pista? Per desar les coses, potser només necessitaràs una bossa lleugera amb espai per ficar els bàsics petits, com ara el telèfon, les claus i una ampolla d'aigua.
Les bosses amb cordó Nike són genials per a això. Són prou grans per ficar-hi una pilota de bàsquet, però prou petites per portar-les a les espatlles si no dus gaire cosa. Algunes bosses amb cordó inclouen una butxaca interior amb cremallera per desar el telèfon i les claus de forma segura i tenir-los a mà.
4.Espai per desar les sabatilles: bosses per a sabatilles Nike
Si has invertit en sabatilles de bàsquet de la millor qualitat per al gran dia, segurament voldràs mantenir-les en condicions perfectes el màxim de temps possible. Les bosses per a sabatilles Nike t'ajuden a separar les sabatilles de la resta d'equipament de bàsquet per reduir el risc d'esgarrinxades. L'exterior resistent de les bosses evita que les sabatilles s'aixafin o es facin malbé.
Algunes bosses estan dissenyades amb un look semblant al de les capses taronges de les sabatilles Nike, mentre que d'altres presenten un disseny més senzill i subtil.
Text: Greg Presto