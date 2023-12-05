Fomentar la constància de les nenes amb l'esport

Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant
Guia per entrenar nenes
Les nenes tenen ganes de fer esport. Volen moure's, competir, arriscar-se i sentir que formen part d'un grup. El que costa és que vagin per primer cop a un camp o a un gimnàs, assegurar-se que disposin de l'equipament necessari (com ara sostenidors esportius i lligacues) i que segueixin jugant.
Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Per a les nenes racialitzades o que viuen en entorns urbans, les estadístiques són encara pitjors.
La bona notícia és que tots podem fer alguna cosa perquè les nenes juguin i continuïn jugant. Les nenes necessiten uns factors que són vitals per crear una connexió positiva i transcendental amb l'esport:
- L'oportunitat de formar part de l'equip, de competir, de fer amigues i de connectar tant amb les seves companyes com amb els adults del seu voltant.
- Els models que tenen també són molt importants, com ara les entrenadores i les persones que formen part de les seves vides i que valoren positivament les atletes femenines. Les nenes que tinguin aquests avantatges tindran més possibilitats de continuar jugant quan siguin grans.
- Per últim, per tal que segueixin jugant, hem de crear una cultura de l'esport que inclogui i reti homenatge a les nenes. I això comença amb la cultura que creem als nostres equips.
Nike treballa amb col·laboradors i experts de la comunitat per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport. Els adults que formen part de la vida de les nenes poden ser els campions i els aliats en aquest esforç per crear experiències positives per a elles en la pista, al camp i per tot arreu on practiquin esport. Hem creat aquesta guia com a punt de partida. Si vols obtenir més informació, dona un cop d'ull a aquests consells.