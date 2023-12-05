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Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant

Guia per entrenar nenes
Última actualització: 5 de desembre del 2023
4 min. de lectura
Fomentar la constància de les nenes amb l'esport

Les nenes tenen ganes de fer esport. Volen moure's, competir, arriscar-se i sentir que formen part d'un grup. El que costa és que vagin per primer cop a un camp o a un gimnàs, assegurar-se que disposin de l'equipament necessari (com ara sostenidors esportius i lligacues) i que segueixin jugant.

Els experts asseguren que les nenes rendeixen millor físicament, mental, emocional i social quan tenen l'oportunitat de fer esport. No obstant això, les nenes abandonen la pràctica de l'esport el doble que els nens. Per a les nenes racialitzades o que viuen en entorns urbans, les estadístiques són encara pitjors.

La bona notícia és que tots podem fer alguna cosa perquè les nenes juguin i continuïn jugant. Les nenes necessiten uns factors que són vitals per crear una connexió positiva i transcendental amb l'esport:

  • L'oportunitat de formar part de l'equip, de competir, de fer amigues i de connectar tant amb les seves companyes com amb els adults del seu voltant.

  • Els models que tenen també són molt importants, com ara les entrenadores i les persones que formen part de les seves vides i que valoren positivament les atletes femenines. Les nenes que tinguin aquests avantatges tindran més possibilitats de continuar jugant quan siguin grans.

  • Per últim, per tal que segueixin jugant, hem de crear una cultura de l'esport que inclogui i reti homenatge a les nenes. I això comença amb la cultura que creem als nostres equips.

Nike treballa amb col·laboradors i experts de la comunitat per capgirar aquesta tendència d'abandonar l'esport. Els adults que formen part de la vida de les nenes poden ser els campions i els aliats en aquest esforç per crear experiències positives per a elles en la pista, al camp i per tot arreu on practiquin esport. Hem creat aquesta guia com a punt de partida. Si vols obtenir més informació, dona un cop d'ull a aquests consells.

Prepara-les per a l'èxit

  • Prepara-les per a l'èxit, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 1 of 3
    Inspira la seva passió per l'esport

    Inspira les nenes i els nens amb exemples d'atletes i equips femenins. Mentre ho fas, deixa que elles ocupin l'espai que es mereixen. Si disposes d'un vestuari, decora'l. Anima les nenes a crear noms per a l'equip, pancartes i qualsevol cosa que les identifiqui com a part de l'equip.

  • Prepara-les per a l'èxit, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 2 of 3
    Pensa en els prejudicis

    Les nenes s'enfronten a unes expectatives diferents de les dels nens i, de vegades, això pot ser un obstacle. Fes-te la pregunta següent: rep tants missatges d'ànims com els nens? La consideren fràgil? El seu comportament es percep d'una manera diferent (ella és manaire mentre que ell és un capità)? Para't a pensar què estàs fent per respectar la igualtat d'oportunitats. Quan acabi l'entrenament, pregunta't si tindries unes expectatives diferents per a les nenes que per als nens.

  • Prepara-les per a l'èxit, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 3 of 3
    Implica les famílies

    No sempre depèn de les nenes que juguin o no. És important implicar els pares i mares perquè tinguin un paper actiu en la participació de les nenes. Encoratja'ls a animar-les durant els entrenaments. Fes activitats obertes per a les famílies. Quan les famílies s'impliquen, és més probable que continuïn portant les nenes als entrenaments.

Fomentar la constància de les nenes amb l'esport

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Per saber-ne més

  • Per saber-ne més, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 1 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Centra't en el progrés, no en el rendiment
  • Per saber-ne més, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 2 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Com fer que les nenes juguin i continuïn jugant
  • Per saber-ne més, Fomentar la constància de les nenes amb l'esport, slide 3 of 5

    Guia per entrenar nenes

    Deixa que competeixin

Publicat originalment el: 28 de novembre del 2023

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