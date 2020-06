Felicita'ls pel progrés realitzat

"Els petits necessiten que alimentem la seva ment per poder florir", explica Houda.



Però, com? "Doncs felicitant-los amb sinceritat", respon Houda. Quan felicitem un nen o una nena, és important que ens centrem en quelcom específic que pugui controlar, com l'esforç o la determinació. Així doncs, un elogi com "L'exercici era complicat, però no t'has rendit", és excel·lent.



Les paraules d'ànim senzilles i honestes com aquestes poden ser molt eficaces. Houda també diu que, tot i que "podem ser generosos amb els elogis", també hem de "ser pacients" i no hem d'esperar massa en molt poc temps.



Els nostres petits són els campions de la casa, i és important que ens centrem en les petites coses positives. En paraules de Houda, "hem de mantenir els ànims i celebrar la vida".