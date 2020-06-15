Ensenyar els més petits a celebrar l'esforç
Consells
de Nike Training
Ajuda els petits a millorar els seus resultats ensenyant-los a celebrar l'esforç realitzat.
En aquest article t'ensenyem a fer servir l'animació honesta i positiva per motivar els petits a seguir endavant fins i tot quan es trobin amb dificultats, i t'expliquem com els ajudarà a millorar.
Quan els petits són per casa, és important que els ajudem a mantenir l'activitat física i el bon humor. Per aquest motiu, hem agafat les lliçons del compromís Made to Play de Nike per explicar-te els sis consells clau de l'entrenament i ajudar-te a mantenir els teus petits actius i animats. En aquest article, ens centrem en el consell "celebra els èxits". En aquest context, vàrem demanar a la Houda Loukili, entrenadora del programa Favela Street d'Amsterdam, que ens expliqués el valor de la celebració.
Felicita'ls pel progrés realitzat
"Els petits necessiten que alimentem la seva ment per poder florir", explica Houda.
Però, com? "Doncs felicitant-los amb sinceritat", respon Houda. Quan felicitem un nen o una nena, és important que ens centrem en quelcom específic que pugui controlar, com l'esforç o la determinació. Així doncs, un elogi com "L'exercici era complicat, però no t'has rendit", és excel·lent.
Les paraules d'ànim senzilles i honestes com aquestes poden ser molt eficaces. Houda també diu que, tot i que "podem ser generosos amb els elogis", també hem de "ser pacients" i no hem d'esperar massa en molt poc temps.
Els nostres petits són els campions de la casa, i és important que ens centrem en les petites coses positives. En paraules de Houda, "hem de mantenir els ànims i celebrar la vida".
"Felicita'ls amb sinceritat"
Houda Loukili, entrenadora del programa Favela Street
Tots som al mateix equip
També és molt important que ens assegurem de demostrar als petits que sempre els fem costat, fins i tot quan s'equivoquen. Si els animem amb freqüència (per exemple, amb un "xoca-la!") podrem crear instants de veritable connexió. Assegura't que sàpiguen que ets el seu fan número u: "Anima els teus petits tant com puguis", diu Houda, especialment quan es trobin davant d'una dificultat. Si diuen "No puc fer-ho", tu pots respondre "Potser no pots ara, però crec que ho aconseguiràs si ho continues provant".