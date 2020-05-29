Ensenyar els més petits a col·laborar

Ensenyar els més petits a contribuir
Moviment
de Nike Training
Per què deixar escollir als nens i les nenes els ajuda a implicar-se més en l'esport.
Vols descobrir com pots motivar els teus fills per fer esport? En aquest article, parlarem sobre un dels sis punts clau de l'assessorament per a nens i nenes: la contribució. Aquest punt consisteix a escoltar-los i a fer-los sentir segurs de les seves decisions.
Quan els nens i les nenes tenen molt de temps lliure, és fàcil que es passin el dia sense fer res. T'oferim els millors consells de Made to Play (la iniciativa de Nike per fer que els més petits no deixin de moure's) per implementar els sis punts clau de l'assessorament. En aquest article, Chaima, educadora del projecte Fundació Barça, explica algunes recomanacions per aconseguir que els nens i les nenes facin esport a casa.
Els nens i les nenes manen
Una de les primeres coses que pots fer és ensenyar-los que la seva opinió és essencial. "A la Fundació Barça, tots els nens poden participar i jugar. Deixa'ls agafar les regnes i proposar jocs i reptes", diu Chaima.
Si contribueixen regularment, els més petits aprenen a prendre la iniciativa. "És important que els nens se sentin responsables de les seves pròpies decisions", explica Chaima. Si són tímids o no tenen ganes de passar temps pensant en què volen fer, reparteix els rols i les responsabilitats perquè tothom senti que té un paper rellevant. Chaima creu que és important que els nens i les nenes "sentin que formen part del procés. Això els ajudarà a desenvolupar l'autoestima i la seguretat en ells mateixos".
"És important que els nens se sentin responsables de les seves pròpies decisions".
Chaima, Fundació Barça
Fes canvis
Varia els jocs i els exercicis perquè els més petits s'impliquin i no deixin de moure's. Chaima recomana deixar que els nens i les nenes s'expressin lliurement i puguin dir si, per exemple, no els ve de gust jugar a futbol un dia o si volen fer alguna activitat diferent. No hi ha cap manera incorrecta de jugar. És més important donar-los veu perquè s'expressin. Un consell que Chaima dona a les persones amb qui treballa és "Pensa per tu mateix i no et guiïs només per les normes". Recorda que no t'has de prendre les coses massa seriosament. Al cap i a la fi, només són nens. I la seva funció és jugar.