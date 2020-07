Ensenyar els més petits a col·laborar

Fes canvis

Varia els jocs i els exercicis perquè els més petits s'impliquin i no deixin de moure's. Chaima recomana deixar que els nens i les nenes s'expressin lliurement i puguin dir si, per exemple, no els ve de gust jugar a futbol un dia o si volen fer alguna activitat diferent. No hi ha cap manera incorrecta de jugar. És més important donar-los veu perquè s'expressin. Un consell que Chaima dona a les persones amb qui treballa és "Pensa per tu mateix i no et guiïs només per les normes". Recorda que no t'has de prendre les coses massa seriosament. Al cap i a la fi, només són nens. I la seva funció és jugar.