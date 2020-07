Dissenyar un sistema de suport efectiu

Escull amb molta cura les persones del teu cercle.

En general, veuràs que és més fàcil aconseguir els teus objectius de salut i d'esport quan la teva junta t'ho facilita, en lloc de tenir una actitud ambivalent o, fins i tot, intentar influir-te per prendre males decisions.



Dedica uns minuts a seleccionar els membres de la teva junta directiva. Potser hi ha un amic amb molts coneixements de nutrició o un company de feina que pot fer un entrenament online amb tu.



Potser no se t'acudiran cinc persones de seguida, així que algun dels cinc pot ser un professional, com ara el teu metge, nutricionista col·legiat o fisioterapeuta.



També pot ser algú que no visqui a la mateixa ciutat que tu, però amb qui et pots posar en contacte quan necessitis motivació per entrenar-te o per mantenir una alimentació saludable.



Reuneix la teva junta directiva per tenir un equip de suport que t'acompanyi en cada pas del teu recorregut cap als teus objectius de salut i d'esport.