Dissenyar un sistema de suport efectiu

Com pots crear la teva pròpia junta directiva
Consells i nutrició
de Joe Holder
Com pots assolir l'èxit amb una xarxa de suport que vol el millor per a tu.
Imagina que tens una junta directiva personal, formada per un grup de persones que et donen suport en els teus objectius de salut i esport. Recomano tenir un equip de cinc persones, ja que així cadascú té punts forts diferents en els quals pots confiar mentre vas progressant. En aquest article, t'explicaré com pots començar a crear el teu equip.
Totes les empreses públiques tenen una junta directiva, un grup de persones que dona suport a la missió de l'empresa i contribueix al seu progrés.
Si crees la teva pròpia junta, pots aconseguir el mateix suport en la consecució dels teus objectius de salut i d'esport.
És molt senzill: si tens un entorn que no et motiva, arribar allà on vols serà més difícil. Procura buscar persones que t'animin a aconseguir els teus objectius.
Recomano formar un equip de cinc persones. Així, cadascú podrà aportar idees i punts forts diferents, que t'ajudaran a progressar.
Escull amb molta cura les persones del teu cercle.
En general, veuràs que és més fàcil aconseguir els teus objectius de salut i d'esport quan la teva junta t'ho facilita, en lloc de tenir una actitud ambivalent o, fins i tot, intentar influir-te per prendre males decisions.
Dedica uns minuts a seleccionar els membres de la teva junta directiva. Potser hi ha un amic amb molts coneixements de nutrició o un company de feina que pot fer un entrenament online amb tu.
Potser no se t'acudiran cinc persones de seguida, així que algun dels cinc pot ser un professional, com ara el teu metge, nutricionista col·legiat o fisioterapeuta.
També pot ser algú que no visqui a la mateixa ciutat que tu, però amb qui et pots posar en contacte quan necessitis motivació per entrenar-te o per mantenir una alimentació saludable.
Reuneix la teva junta directiva per tenir un equip de suport que t'acompanyi en cada pas del teu recorregut cap als teus objectius de salut i d'esport.