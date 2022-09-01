Com córrer per la platja, segons els entrenadors de running
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Sorra, sol i surf? Ens hi apuntem! T'expliquem tot allò que et cal saber per córrer per la platja.
Curs de running
Com córrer per la platja
Estàs de vacances a la platja, o potser tens la sort de viure a prop de la costa (quina sort la teva!). Hi ha un tram de sorra que sembla que t'estigui cridant. Així que et cordes les sabatilles, llisques cap a l'aigua i descobreixes que, déu-n'hi-do, córrer a la sorra és molt difícil.
"La gent creu que córrer a la platja és una gran idea fins que ho prova", diu el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett. "I pot ser genial, però hi ha diverses coses que s'han de pensar en primer lloc". Maximitza el running a la platja i gaudeix de la carrera amb aquests consells.
- Si corres sobre sorra tova, fes sessions més curtes.
- Canvia de direcció quan corris pel pendent.
- Gaudeix del paisatge.
- Les carreres llargues, millor al passeig marítim.
- Porta protecció.
- Porta sabatilles.
- Comprova la marea abans de sortir a córrer.
"Cada vegada que corris per sobre d'una superfície nova, especialment la sorra, cal començar a poc a poc. Avalua el terreny i després augmenta o disminueix la velocitat".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Prepara't per a la platja
Porta protecció
Recorda portar gorra, ulleres de sol i protector solar. "Córrer sota un sol fort consumeix molta energia", diu el Coach. També és una bona idea saber on són els lavabos, on es troben les fonts d'aigua més properes i si hi ha socorristes de guàrdia. "El més important de tot és la seguretat".
Porta sabatilles
Si normalment corres sense sabatilles, endavant. En cas contrari, el Coach recomana portar sabatilles. "Si no acostumes a córrer sense sabatilles, de seguida notaràs la incomoditat", afegeix.
Comprova la marea abans de sortir a córrer
Pot semblar un detall insignificant, però la marea és clau perquè finalment puguis sortir a córrer o no. "No podràs córrer sobre la sorra més dura si la marea és massa alta", diu el Coach.
És bo per a tu córrer per la platja?
Només el fet d'estar a l'aire lliure i a prop de l'aigua et pot motivar com mai, però aquest no és l'únic benefici. Córrer per la sorra té molts avantatges, i un d'ells és que és un entrenament intens.
Hem parlat amb entrenadores de running perquè ens expliquin quins són els millors beneficis de córrer per la platja i, a més, ens donin alguns consells per reduir el risc de lesions si acabes de començar.
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Quatre beneficis de córrer per la platja
1.Córrer per la sorra pot fer que l'entrenament sigui més intens
Meghan Kennihan, entrenadora personal certificada i entrenadora de running certificada, afirma que córrer per la platja farà que gastis més energia perquè la superfície és més tova. Fer aquest canvi et pot ajudar a cremar més calories, però la millor part és que fa que els músculs treballin d'una manera nova i més intensa. A més, aquesta pràctica protegeix les articulacions, ja que córrer per la sorra és un exercici de baix impacte.
"La sorra fa que els músculs que s'encarreguen d'estabilitzar els malucs i els genolls treballin amb el doble d'intensitat que quan corres per l'asfalt o per la pista", afirma Kennihan. Això vol dir que és una manera molt bona d'enfortir les cames. És com un entrenament de resistència, però en lloc d'entrenar-te en un gimnàs, ho fas amb unes vistes increïbles".
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2.Canvia la superfície en què t'entrenes
Córrer sempre la mateixa ruta, amb la mateixa intensitat i durant el mateix temps no només pot fer que t'estanquis, també pot fer que tinguis més possibilitats de lesionar-te, segons comenta Alina Kennedy, especialista certificada d'entrenament de força i condicionament, entrenadora de running i fisioterapeuta.
"Els runners tendeixen a patir lesions quan les rutines són repetitives", afirma. Això també pot passar fins i tot quan canvies de ruta, si la superfície és sempre la mateixa. "Córrer per un terreny amb sorra és molt diferent de córrer per l'asfalt, i per això és una forma excel·lent d'afegir varietat als entrenaments".
3.Pots millorar el rendiment
Kennihan afegeix que tenir força i estabilitat a les cames pot fer que el teu rendiment millori també fora de la platja. Per exemple, córrer per la platja una o dues vegades per setmana et pot ajudar a córrer més ràpidament sobre l'asfalt o en una cursa, perquè tindràs més força a les cames i faràs trepitjades amb més impuls.
I aquesta millora en el rendiment va més enllà del món del running. Un estudi de 2020 publicat a BMC Sports Science en què van participar jugadors d'handbol va examinar els efectes de set setmanes d'entrenament pliomètric (exercicis amb salts) en dues superfícies diferents: sorra i el terra d'un gimnàs. Les persones que van participar en l'estudi van millorar en aspectes com l'alçària dels salts i l'equilibri estàtic, independentment de la superfície, però, tot i això, les persones que van entrenar-se a la sorra van aconseguir beneficis addicionals, especialment pel que fa al rendiment a l'hora de fer esprints.
4.No t'oblidis d'aprofitar els beneficis únics de la platja
Encara que corris habitualment en exteriors i respiris aire fresc mentre gaudeixes de la natura, la platja t'ofereix un canvi d'ambient que et motivarà. Kennedy afirma que fins i tot pots nedar una mica quan acabis de córrer. I això no ho pots fer en una pista o a la muntanya.
Algunes investigacions indiquen que els "espais d'aigua", com ara les platges i els llacs, poden millorar la salut de manera significativa. Per exemple, un estudi de 2020 de la revista Environmental Research va revelar que només el fet de passejar per la platja 20 minuts al dia durant diverses setmanes és suficient per reduir la tensió arterial i millorar l'estat d'ànim, cosa que no pots aconseguir passejant per una zona urbana.
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Consells per córrer per la platja
Sabem que aquests beneficis t'inspiraran a l'hora de provar el running a la platja, però també has de tenir algunes coses en compte.
El més important és que, tot i que la sorra és menys dura per a les articulacions, també és menys estable i això pot augmentar el risc de patir lesions, com ara un esquinç als turmells o tendinitis als turmells o als peus, afirma Kennihan. A continuació trobaràs alguns consells per gaudir del running a la platja de forma segura:
- Comença amb un ritme baix per acostumar-te a córrer per la sorra i veure com afecta el teu cos.
- Fes escalfaments dinàmics que se centrin en la mobilitat dels turmells i exercicis amb els peus, com ara cercles amb els turmells, elevacions de bessons i balancejos de cames.
- Guia't per l'esforç i no pel temps. Això farà que paris més atenció a com et sents mentre fas exercici.
- Si pateixes lesions al taló d'Aquil·les o fasciïtis plantar, et recomanem que comencis alternant el running amb caminades i, si això et provoca pressió o dolors, no segueixis amb la sessió.
- Posa't protecció solar a prova de suor o especial per a l'esport, i porta roba amb protecció UV i una gorra que et protegeixi el cap.
- Si corres a prop de l'aigua, assegura't que hi ha marea baixa i ves amb compte amb la inclinació de la platja per no córrer sempre amb una cama més alta que l'altra.
També has de tenir en compte si has de córrer amb sabatilles o sense. Kennihan recomana fer-ho amb sabatilles si fa poc temps que has començat a practicar aquesta modalitat de running.
"Les sabatilles et proporcionen l'estabilitat i la subjecció als turmells que necessites en una superfície tan variable com la sorra", afirma. "Córrer sense sabatilles per la platja durant períodes de temps llargs no és recomanable si acabes de començar amb aquesta pràctica. Però si pots córrer tres vegades per setmana fins a 20 minuts, pots començar a córrer alguna vegada sense sabatilles i anar millorant la distància o el temps".
Text escrit per Elizabeth Millard