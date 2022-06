Tant se val si corres per una costa freda com si has d'anar esquivant les persones que busquen petxines a una platja espectacular, no hi ha res millor que fer running a la platja.

Només el fet d'estar a l'aire lliure i a prop de l'aigua et pot motivar com mai, però córrer per la platja encara té més beneficis. Hem parlat amb entrenadores de running perquè ens expliquin quins són els millors beneficis de córrer per la platja i, a més, ens donin alguns consells per reduir el risc de lesions si acabes de començar.

