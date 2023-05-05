Sis conjunts per ballar hip-hop que celebren la música i el moviment

Sis conjunts per ballar hip-hop dedicats a la música i el moviment
Consells d'estil
Looks aprovats per una experta que combinen estil i comoditat.
L'any 2023 se celebra el 50è aniversari del hip-hop, l'estil de dansa que ha transformat generacions i que ha tingut un paper determinant en l'estat actual de la música, el moviment i l'estil. Al llarg de les últimes cinc dècades, el hip-hop ha evolucionat i s'ha definit gràcies a diversos artistes populars de renom. Tanmateix, per a les persones que ballen hip-hop, lluir un conjunt ideal va molt més enllà de portar l'últim en tendències.
"Aquest estil es va iniciar entre les comunitats afroamericanes amb el rap, els grafits, el breakdance i l'afició a punxar discos, així que aquests temes estan integrats en els fonaments de la dansa", explica Traci Copeland, Master Trainer de la Nike Training Club (NTC) App i directora de moviment que ha ballat street jazz i hip-hop professionalment. "Però tu també hi pots afegir el teu propi estil i la teva expressió personal. El hip-hop és molt més que una dansa".
Tant si ets principiant com si ja tens molta experiència en aquest tipus de dansa, és essencial trobar un conjunt de hip-hop adequat, que sigui còmode i que et permeti expressar-te. Les peces han de ser amples, folgades i còmodes, però també han de tenir un bon aspecte.
"Em puc posar un crop top curt amb uns pantalons de xandall o uns pantalons resistents al vent ben amples. També puc portar una samarreta oversized amb uns pantalons folgats llargs o curts si som a l'estiu", comenta Copeland.
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Com que el hip-hop no és només un mitjà d'expressió sinó tota una classe d'exercici per dret propi, Copeland recomana portar diverses samarretes a la classe de hip-hop, perquè el més probable és que en suïs més d'una. Les sabatilles són igual d'importants. Per a una classe de hip-hop en necessitaràs unes que no només siguin funcionals, sinó que s'integrin en el teu look. La cultura de les sabatilles té un gran èxit entre la comunitat del hip-hop, i tots els conjunts de dansa urbana o hip-hop inclouen unes sabatilles impecables.
"Espero que tothom que vulgui formar part de la cultura, sigui a través de la dansa o d'algun altre mitjà, s'hi introdueixi amb curiositat i humilitat", diu Copeland. "No es pot separar l'esperit de la dansa hip-hop (i la roba que portes) dels orígens d'aquesta cultura".
Quan balles hip-hop, el que portes no només està relacionat amb el moviment, sinó amb la fusió de tots els aspectes (els moviments, la música, la roba i les sabatilles) per homenatjar aquesta cultura.
A continuació et presentem sis conjunts de hip-hop que t'ajudaran a moure't i a mostrar la teva passió per aquesta cultura al mateix temps.
Sis conjunts Nike per ballar hip-hop
1.Segueix el ritme
Per a Copeland, la combinació formada per un crop top curt i uns pantalons amples és un conjunt bàsic, ja que les persones que ballen hip-hop acostumen a preferir peces més folgades.
"El cos necessita espai per respirar i moure's", explica. Jugar amb les proporcions acabarà fent destacar el teu look.
2.Colors vistosos
No tinguis por de lluir colors vistosos a l'hora de combinar peces per ballar hip-hop. "En el hip-hop i altres tipus de dansa urbana, es tracta d'afegir el teu gust personal a la rutina", diu Copeland. "Si no, és avorrit".
Així doncs, porta el teu toc personal a la roba i les sabatilles.
3.Un toc resistent
La prioritat número u a l'hora de triar conjunts de hip-hop és la comoditat, però no cal que deixis de banda l'estil personal. Crear un look amb una armilla d'inspiració militar és una bona manera de jugar amb les textures i les formes sense restringir la teva llibertat de moviment.
4.Look per capes
Tant si vas a classe com si balles com a professional, necessites un conjunt de dansa urbana o hip-hop que absorbeixi la suor. Si vols dur un look per capes, peces com ara una dessuadora de coll en punta o una dessuadora amb caputxa i cremallera completa que et puguis posar o treure fàcilment són clau per mantenir l'energia i seguir el ritme.
5.Look centrat en el joc de peus
"Les sabatilles són fonamentals", diu Copeland quan parla de crear un conjunt de hip-hop. "Sobretot si fas una seqüència amb molt de joc de peus. Els peus s'han de poder moure, però també has de poder afegir el teu propi estil a la dansa. L'estil i la funcionalitat han d'anar de bracet".
Unes sabatilles icòniques com les Air Force 1 et permetran moure't amb estil, tant si tries una versió clàssica en blanc com una edició de colors.
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6.Dansa per a totes les edats
Impulsa la passió pel hip-hop dels més joves amb conjunts de dansa que s'adiguin amb la seva estètica i ensenya'ls la història i la importància de l'art.
"No es tracta només de dansa o música, sinó que és una combinació d'art, estil i, en última instància, una filosofia de vida", diu Copeland. "El hip-hop està pensat per compartir-se, com a dansa i com a cultura".
Text: Aemilia Madden