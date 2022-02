Com pots combinar la teva dessuadora o dessuadora amb caputxa per a qualsevol ocasió

Una dessuadora et farà costat en els moments bons i en els dolents. Surts del gimnàs un dia que fa fred? Posa't una dessuadora amb caputxa. No saps què posar-te per estar per casa? Troba la manera de donar un toc elegant a la teva dessuadora de confiança. Vols un look esportiu amb estil per sortir de nit? Torna a recórrer a aquest bàsic.

Les dessuadores són tan còmodes i versàtils que segurament en voldràs tenir unes quantes a l'armari. Com que tens molts models Nike per triar, pots crear un look elegant amb una dessuadora extragran de teixit Fleece o lluir un aspecte impecable amb una de coll rodó i uns xinos. Tant si t'agraden les dessuadores curtes o amples com si tens preferència per les tenyides, amb caputxa o amb cremallera, tenim els consells d'estil que necessites per crear conjunts ideals per a qualsevol ocasió. Llegeix la nostra guia d'estil completa per descobrir les idees de conjunts que necessites per dominar aquesta temporada.