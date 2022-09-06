Com pots combinar la teva dessuadora o dessuadora amb caputxa per a qualsevol ocasió

Com pots combinar la teva dessuadora preferida per a qualsevol ocasió
Consells d'estil
Una bona dessuadora amb caputxa ha de ser tan versàtil que te la puguis posar tant per anar al gimnàs com per sortir a la nit. T'expliquem com pots combinar les teves dessuadores preferides.
Una dessuadora et farà costat en els moments bons i en els dolents. Surts del gimnàs un dia que fa fred? Posa't una dessuadora amb caputxa. No saps què posar-te per estar per casa? Troba la manera de donar un toc elegant a la teva dessuadora de confiança. Vols un look esportiu amb estil per sortir de nit? Torna a recórrer a aquest bàsic.
Les dessuadores són tan còmodes i versàtils que segurament en voldràs tenir unes quantes a l'armari. Com que tens molts models Nike per triar, pots crear un look elegant amb una dessuadora extragran de teixit Fleece o lluir un aspecte impecable amb una de coll rodó i uns xinos. Tant si t'agraden les dessuadores curtes o amples com si tens preferència per les tenyides, amb caputxa o amb cremallera, tenim els consells d'estil que necessites per crear conjunts ideals per a qualsevol ocasió. Llegeix la nostra guia d'estil completa per descobrir les idees de conjunts que necessites per dominar aquesta temporada.
Conjunts amb roba informal per al dia a dia
Per a dona:
- Posa't una dessuadora amb caputxa extragran per sobre d'una samarreta i combina-la amb uns leggings negres, uns pantalons ciclistes curts o uns texans de tall skinny per crear un conjunt elegant i senzill.
- Per a un look més esportiu, posa't una dessuadora amb caputxa de màniga llarga amb una samarreta i uns joggers o uns pantalons de xandall. Posa't per sobre una jaqueta texana o una bomber si et vols abrigar una mica més i combina-la amb unes sabatilles esportives d'inspiració vintage com les Nike Air Max.
- Crea un look monocromàtic amb uns pantalons amb camals amples i una dessuadora amb caputxa o sense d'un color semblant per crear un altre conjunt informal.
Per a home:
- Una idea de conjunt infal·lible és combinar la teva dessuadora amb caputxa preferida amb uns texans d'ajust entallat i unes sabatilles clàssiques, com ara les Air Force 1, en blanc i negre.
- Aposta per un look esportiu i còmode combinant una dessuadora amb caputxa extragran amb uns joggers o uns leggings de conjunt. Combina'l amb unes sabatilles esportives, com les Nike Huarache, per completar el conjunt.
- Els pantalons curts de bàsquet o els de xandall queden genials amb una dessuadora amb caputxa de color llis i unes sabatilles Nike Air Max, per a una comoditat òptima.
Un look més elegant
Per a dona:
- Posa't una dessuadora de coll rodó ampla amb uns texans de cintura alta, una americana i unes sabatilles de pell elegants, com les Nike Blazer, per crear un conjunt perfecte per a l'oficina.
- Per crear un look modern, combina una dessuadora (amb caputxa o sense) curta o de mitja cremallera, amb una faldilla curta o de longitud midi i unes sabatilles planes o unes sandàlies.
- Una dessuadora de coll d'embut o de tipus xal és prou formal per combinar-la amb una faldilla de longitud midi de seda o uns pantalons de teixit Ponte elegants per crear un conjunt versàtil per a qualsevol ocasió.
- Posa't una dessuadora de màniga llarga i coll rodó d'un color discret amb uns xinos i unes sabatilles de pell elegants per enlluernar tothom amb el teu estil en la pròxima presentació de feina.
- Per obtenir un look informal però apte per a l'oficina, combina una dessuadora amb caputxa negra amb un abric esportiu, uns texans foscos i les sabatilles Nike Blazer.
- Una dessuadora ajustada combinada amb uns xinos curts i unes ulleres de sol és un conjunt elegant d'entretemps perfecte.
Looks urbans i avantguardistes
- Combina un vestit amb caputxa de màniga llarga d'un color neutre amb unes sabatilles voluminoses com les Nike Air Force 1, i evita't el patiment de les sabates de vestir.
- Posa't una dessuadora amb caputxa per sota d'una jaqueta de pell negra i combina-la amb uns texans cenyits a l'última per crear un conjunt intemporal amb un toc atrevit.
- Combina un vestit amb estampat floral amb una dessuadora amb cremallera de teixit Fleece. Afegeix-hi unes ulleres de sol d'estil aviador i posa't unes sabatilles de perfil alt per crear un conjunt informal i avantguardista alhora.
- Per sobre d'una samarreta estampada, posa't una dessuadora amb caputxa i cremallera i una jaqueta de pell o una bomber per crear un conjunt clàssic i atrevit.
- Combina uns texans skinny negres amb una dessuadora discreta. Afegeix-hi una gavardina o un abric llarg si vols abrigar-te més i combina el look amb unes Nike Blazer, que hi aportaran un toc de color.
- Posa't una samarreta de franel·la per sota d'una dessuadora amb cremallera i uns pantalons de pana per crear un conjunt de tardor clàssic.
Aspectes que has de conèixer per triar la teva nova dessuadora preferida
- Material: per mantenir la transpirabilitat i la calidesa quan canvien les temperatures, la dessuadora ha d'estar fabricada amb un material que capil·laritzi la suor, com ara Nike Dri-FIT, que està dissenyat per evaporar la suor ràpidament i evitar que acabis amb la roba xopa. Quan faci fred, busca un teixit que sigui aïllant sense pes afegit, com el Nike Therma-FIT.
- Ajust: les dessuadores amb caputxa i sense tenen diferents dissenys. Tria'n un que et resulti còmode i que puguis combinar amb les peces del teu armari. Pots optar per un ajust extragran o un de més estilitzat, segons el conjunt que portis.
- Coll: les dessuadores tenen caputxes regulables, colls d'embut, colls tipus xal i colls rodons, entre altres. Decanta't per un estil senzill o opta per detalls més contemporanis.
- Cremalleres: hi ha dessuadores amb caputxa d'un quart, mitja o cremallera completa. També n'hi ha que no en tenen. Tria en funció de les teves preferències i de la utilitat que li vulguis donar.
- Butxaques: potser vols una dessuadora amb caputxa amb butxaques per no haver de portar un moneder o una bossa de gimnàs.
- Caputxa: algunes dessuadores tenen caputxa i altres no. Idealment, a l'armari hi has de tenir una dessuadora amb caputxa i una de coll rodó, perquè es poden combinar de diferents maneres i estan dissenyades per a diferents tipus de condicions atmosfèriques.
Preguntes freqüents
Com puc combinar una dessuadora?
Una dessuadora és una peça versàtil que et pots posar amb pantalons, texans, joggers, faldilles i vestits. Pot anar per sota d'una gamma àmplia de parts superiors i jaquetes, i es pot combinar amb molts tipus diferents de sabatilles. Amb la dessuadora adequada, pots crear tant un conjunt de carrer informal com un look més seriós i professional. Llegeix la nostra guia d'estil completa per obtenir més detalls.
Quin ajust ha de tenir una dessuadora?
Depèn de l'estil que vulguis mostrar amb el teu conjunt. Un model extragran i ample quedarà bé amb uns leggings o uns joggers si busques un look casual, mentre que un ajust curt o cenyit sol aportar un estil elegant.