Set idees de conjunts de primavera de Nike

Què pots posar-te aquesta primavera
Consells d'estil
És el moment de llevar-te les capes de l'hivern i atrevir-te amb roba versàtil i vibrant, com ara dessuadores lleugeres o leggings de colors.
Quan els dies s'allarguen i es tornen més càlids, és el moment perfecte per actualitzar el teu armari amb idees d'outfits de primavera. Les peces de roba lleugeres et permeten crear looks per a aquesta temporada tenint en compte el canvi de temperatures i les aventures diàries. Sigui quin sigui el teu pla, anar al gimnàs, gaudir de l'aire lliure, fer els encàrrecs de la setmana o vestir una mica més elegant, Nike té tota una gamma de bàsics per a aquesta temporada que pots combinar per crear conjunts captivadors.
Com ja hem dit, el joc de capes és clau perquè els looks informals de primavera et surtin brodats. Durant el mateix dia, pot haver-hi vents de tempesta, xàfecs sobtats i augment de temperatures. Potser surts de casa amb una jaqueta lleugera i tornes amb samarreta. Hauràs de preparar-te amb diverses peces de temporada que siguin tan versàtils com ho requereixi cada dia.
A més, la primavera és perfecta per donar alegria a l'armari de diferents maneres: amb tons pastel, estampats atrevits o tocs brillants que donen color als teus conjunts. Continua llegint per descobrir les propostes de Nike per a aquesta primavera amb la funcionalitat necessària per fer front als canvis de temps imprevisibles. T'oferim des de paravents per superar el fred fins a teixits que gestionen la suor per mantenir la transpirabilitat. Són peces que portaran l'aire fresc al teu dia a dia o, almenys, al teu armari.
Comença amb una màniga curta
La clau per crear conjunts amb diferents capes és una bona base que sigui còmoda, fins i tot quan fa més calor. Per mantenir la frescor en aquests casos, et recomanem una samarreta de màniga curta com a capa base per a qualsevol outfit. Sigui quin sigui el teu disseny preferit (cropped i cenyit, oversized i quadrat o clàssic de coll rodó), hi ha un model per a tu. Les samarretes confeccionades amb teixit de punt de cotó suau ofereixen la màxima comoditat i transpirabilitat sota una dessuadora o una jaqueta lleugera.
Opta pels leggings
Els leggings gruixuts i amb folre de teixit Fleece són un bon fons d'armari per a l'hivern, però, en arribar la primavera, és el moment de posar-te dissenys més lleugers. Nike ofereix tota una gamma de models, com ara cropped, amb longitud de 7/8, amb longitud completa, de cintura mitjana i de cintura alta. I per a totes les activitats que et proposis, des d'entrenar per a una cursa de 10 km fins a gaudir d'una marató de cine el cap de setmana. Encara que es tracta d'un bàsic per a qualsevol moment de l'any, si tries un color divertit com Sky Blue, Hot Pink o Punchy Peach, donarà un aire primaveral al teu armari.
Tria una dessuadora
Pots imaginar un outfit informal sense una dessuadora amb caputxa o sense ben bonica? Segur que l'encertes amb una dessuadora intemporal de coll rodó i teixit de ris en gris jaspiat, blau marí o negre. Si vols aconseguir un look més innovador, prova'n una d'estil cropped o amb mànigues voluminoses, i afegeix-hi un toc especialment atrevit amb colors com el groc elèctric o el blau verd.
No oblidis els mitjons alts
És possible que els mitjons no siguin l'element més emocionant d'un conjunt, però són igual d'importants que les altres peces. Uns mitjons alts clàssics, especialment amb amortiment, són una part fonamental de qualsevol look perquè t'ajuden a tenir els peus còmodes i secs, alhora que mantenen la calidesa els dies més frescs. Els parells blancs i negres són opcions versàtils, mentre que els colors i els estampats alegres, com un disseny llis en rosa pàl·lid o un motiu tie-dye taronja clapat, anuncien l'arribada de la primavera.
Agafa una motxilla que destaqui
Tant si has quedat amb les teves amistats com si decideixes fer una caminada, gaudeix de més lleugeresa amb una minimotxilla. Les motxilles petites tenen alguna cosa d'emocionant i divertida, semblant a quan les classes comencen de nou, que actualitza qualsevol look primaveral. També poden encarregar-se de donar el toc de color, un truc d'estil especialment valuós si prefereixes la roba de tons neutres.
És el moment de la gorra
La primavera ens dona una treva del fred de l'hivern, però això no vol dir que tot sigui sol i calor. Per això, una gorra pot ser un bon complement per abrigar-nos una mica amb l'estil de sempre. Trobaràs models lleugers que gestionen la suor, perfectes per als entrenaments, i dissenys de cotó intemporal que arrodoneixen el look. Si vols donar un toc vibrant als conjunts, tria-la en colors atrevits com el Marigold, amb un estil color block o amb una textura inesperada com el teixit Fleece.
El toc final: unes Air Force 1
Els dies freds són perfectes per quedar-te a casa, però els dies càlids de la primavera ens conviden a sortir al carrer. Les Nike Air Force 1 són unes sabatilles icòniques que completen els teus outfits per a activitats d'oci que no requereixen sabatilles de rendiment (com és el cas del running o el senderisme). Les sabatilles blanques sempre són una bona opció per a qualsevol ocasió. Tanmateix, si el que vols és destacar, tria'n unes de més cridaneres, per exemple, amb una sola de color, amb disseny color block o amb una confecció d'ant.
Text: Laura Lajiness Kaupke