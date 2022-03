Si fa fred i l'activitat que fas és de baixa intensitat, opta per una jaqueta per a la pluja que sigui resistent a l'aigua i que tingui aïllament per mantenir la transpirabilitat i la calidesa. Per als entrenaments llargs i d'alta intensitat a l'aire lliure, com el fartlek o una carrera de llarga distància, tria capes lleugeres per no patir un excés de calor.

"Si fa fred o una mica de fresca, millor que la capa exterior sigui resistent a l'aigua. He dit 'resistent a l'aigua' i no 'impermeable' perquè les que són resistents també són transpirables", explica el Coach Bennett.

Les jaquetes de running per a la pluja de Nike estan dissenyades per repel·lir la pluja i mantenir la calidesa. Alguns models estan dissenyats amb obertures per augmentar la ventilació i la transpirabilitat quan la carrera s'intensifica. Prova de triar-ne un si saps que l'entrenament serà especialment intens. "Si corres durant molt de temps, com unes 2 hores, i fa fred, planteja't portar una capa exterior impermeable. Crec que la diferència que hi ha entre una capa exterior resistent a l'aigua i una d'impermeable, a més de la terminologia en si, és que l'escalfor que produeixes es pot acumular dins d'una jaqueta impermeable", indica el Coach Bennett.

Quan plogui, tant si surts a l'exterior al matí com si ho fas al vespre, posa't una jaqueta amb colors vistosos i elements reflectors perquè els cotxes i les persones que et trobis mentre corris et vegin.