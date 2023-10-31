Què pots portar quan plou
Consells d'estil
Agafa les botes d'aigua i un paraigua ben bonic. I ara, dona un cop d'ull a aquestes peces Nike per als dies de pluja.
Els dies que plou pots tenir la temptació de quedar-te al llit. Però a vegades hi ha obligacions, com ara anar a l'oficina o sortir a fer encàrrecs, i per això sempre cal tenir a punt algun conjunt bonic per a dies plujosos.
A l'hora de triar què posar-se per a un dia de pluja, el primer objectiu sol ser no mullar-se, sigui quin sigui el motiu per sortir de casa. Al cap i a la fi, l'elegància no servirà de gaire si arribes amb la roba tota xopa. La roba i les sabates impermeables i resistents a l'aigua no només han de ser pràctiques: també et permeten jugar amb el teu estil personal, un extra afegit si el que vols és lluir un conjunt ideal per a dies de pluja.
Descobreix a continuació les millors sabatilles i peces de roba Nike per a dies plujosos.
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Idees de conjunt per a dies de pluja: cinc peces bàsiques ideals
1. Jaquetes per a la pluja
Quan hi ha previsió de mal temps, el primer que necessites és una jaqueta que et protegeixi de la pluja, especialment si la cosa es complica i acaba plovent intensament. Si no tens paraigua, una jaqueta per a la pluja amb caputxa profunda evitarà que se't mulli la cara. Tingues en compte també petits detalls que ajudaran a impedir que et mullis, com les costures segellades i les cremalleres resistents a l'aigua de la jaqueta Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains".
2. Jaquetes i armilles resistents a l'aigua
Per als dies que més aviat plovisca, una jaqueta resistent a l'aigua t'ofereix tot el que necessites per seguir el dia sense perdre el ritme. Pots fer servir una jaqueta de golf si has de passar una tarda fresca al camp, o una armilla de trail running si tens previst fer una passejada pel bosc. Per als dies plujosos d'estiu, opta per jaquetes lleugeres i transpirables. Procura tenir una peça lleugera per als dies més càlids i una d'embuatada i que incorpori la tecnologia Therma-FIT per mantenir l'escalfor quan arribi l'hivern.
3. Gavardines
Si ja tens una jaqueta impermeable de teixit tècnic a l'armari, planteja't afegir-hi una gavardina que aporti el toc final al teu conjunt per als dies de pluja. Els detalls de disseny únics d'aquestes peces faran que la teva roba d'abrigar marqui tendència. El disseny inspirat en les capes de la jaqueta 3 en 1 Serena Williams Design Crew o les línies elegants de la parca Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX de color negre, per exemple, poden aportar un toc únic al conjunt que portis a sota. L'estil elegant de les gavardines, a més, les converteix en l'opció perfecta per a l'oficina o les situacions que requereixen un codi de vestimenta formal.
4. Pantalons i malles resistents a l'aigua
Quan plou, és probable que la part dels bessons i els turmells acabi esquitxada de fang, especialment si camines per zones de gespa. Redueix l'estrès que això provoca amb uns pantalons resistents a l'aigua Nike. Aquests pantalons no només eviten que et mullis, sinó que, a més, es poden netejar fàcilment si s'embruten. Si et preocupa que la vora es mulli als bassals, pots optar per uns pantalons ajustats o cenyits al turmell.
5. Sabatilles
Un conjunt bonic per a dies de pluja no serveix de res si acabes amb els peus mullats. Planta cara als bassals amb unes sabatilles que mantinguin els mitjons i els peus secs. No pateixis: els dissenys de calçat amb sola resistent i part superior repel·lent a l'aigua garanteixen que puguis caminar amb comoditat faci el temps que faci.
Text: Aemilia Madden