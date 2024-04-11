Com pots combinar els pantalons cargo
Consells d'estil
Butxaques i més butxaques.
La roba de la primera dècada dels 2000 torna a estar de moda, i els pantalons cargo són clarament una de les peces més versàtils per a home i per a dona.
Aquests pantalons d'estil informal amb tot de butxaques presenten dissenys variats, des d'amples i atrevits fins a més entallats i esportius. Com que n'hi ha per a tots els gustos, normalment la gent no té clar com es poden combinar.
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Per començar, el més important per combinar bé uns pantalons cargo és saber que sempre oferiran un aire funcional, tant si els portes com a opció pràctica com si els vols pel seu estil. Sabent-ho, crear un conjunt amb aquesta peça és molt fàcil. Els bàsics d'armari com les samarretes, les dessuadores, les jaquetes i els jerseis oversized queden genial amb pantalons cargo. Si fa calor, les parts superiors de disseny cropped i les samarretes de tirants són ideals.
Per a un look més atrevit, aposta per la cara més pràctica dels pantalons cargo i combina'ls amb peces funcionals, com ara jaquetes tècniques i accessoris per protegir-te del sol, com gorres o ulleres de sol. També pots crear un look monocromàtic o d'estil color block combinant un parell de tons intensos, com el verd brillant, el groc pàl·lid, el Tangerine i el lila.
Atreu encara més mirades amb peces sorprenents, com una bossa creuada amb cadena o un bodi amb obertures, mitja cremallera i un disseny color block. El look final serà menys funcional i més avantguardista.
Pel que fa a les sabatilles, hi ha models concrets que pots combinar amb els pantalons cargo per aconseguir un efecte superelegant. Els models de sabatilles Nike més nous són imprescindibles, sigui un disseny acolorit de trail running, unes sabatilles blanques impecables o un estil icònic com les Air Jordan, les Air Force 1 o les Air Max. Les sabatilles de skateboard flexibles i transpirables també són una bona opció informal per crear un look relaxat amb pantalons cargo.
Tant si busques inspiració per combinar els teus pantalons cargo preferits com si estàs pensant a donar una oportunitat a aquest disseny ple de butxaques, segueix llegint per descobrir set idees de looks amb pantalons cargo que pots lluir durant tot l'any.
Set conjunts amb pantalons cargo que pots portar ara
1. Look elegant i esportiu amb un toc verd
Crear un look de color verd amb pantalons cargo és bastant fàcil. Ja te'n fas una idea: pantalons cargo en verd Fatigue, una samarreta senzilla i unes sabatilles blanques clàssiques.
En lloc de triar les peces de sempre, però, et suggerim un estil més cridaner i atrevit, amb tons energètics com el verd i el groc per a tot el look. Uns pantalons cargo amples i relaxats aporten l'equilibri perfecte als colors llampants, mentre que una part superior cenyida, com uns sostenidors esportius o una samarreta de tirants, contrasta amb el volum de la part inferior. Per rematar el conjunt, posa't una jaqueta bomber lleugera i potencia la gamma de colors amb accessoris de tons semblants, com sabatilles de disseny color block i una bossa de mà.
2. Pantalons cargo sofisticats
Els pantalons cargo clàssics són amples, còmodes i amb moltes butxaques. Per renovar-ne l'estil, aposta per les capes. Mantén l'estètica clàssica i tria una samarreta de tirants d'un color neutre. Per acabar, posa't una camisa Oxford de màniga curta sense botonar per gaudir de frescor.
Unes Air Jordan 1 Mid SE Craft en un color complementari remataran el look i aportaran un toc innovador i informal. Com a accessori, escull unes ulleres de sol amb una muntura més petita en un color que faci joc per completar el look.
3. Conjunt ample, però elegant
Un look negre amb pantalons cargo és molt versàtil, sobretot si optes per un disseny de cintura alta i camals amples. El resultat serà encara millor si els pantalons inclouen cordons a les vores per personalitzar el look. Així, pots portar-los amples o ajustats per lluir bé les sabatilles.
Per a la part superior, una jaqueta tècnica de teixit Ripstop amb butxaques destaca l'estil funcional. Combina-la amb una samarreta extragran de disseny cropped per crear un efecte encara més atrevit. Unes sabatilles acolorides, com les Nike Air Max 97 By You, potencien l'estil nostàlgic, mentre que una bossa creuada de nylon afegeix un toc esportiu i elegant.
4. Estil clàssic, còmode i innovador
Gaudeix del cap de setmana o prepara't per treballar des de casa: l'encertaràs sempre amb uns pantalons cargo verds d'estil funcional confeccionats amb teixit Ripstop de nylon. Mantén la comoditat i l'aire clàssic amb una dessuadora amb caputxa grisa i posa't uns mitjons embuatats d'estar per casa per afegir més suavitat al teu look de relaxació total. Has de sortir per recollir una comanda de menjar per emportar? Posa't unes sabatilles còmodes, com un model de running blanc. Les ulleres d'aviador d'acer són un detall final sofisticat i intemporal.
5. Amb cordó per ajustar la cintura
Les peces de conjunt et fan la vida més fàcil, com aquesta part superior amb cremallera d'un quart i aquests pantalons. Crea el mateix efecte fàcilment amb qualsevol dels teus conjunts preferits amb pantalons cargo. L'estil color block és la millor manera de lluir un look elegant durant els moments d'oci, especialment si el conjunt inclou una capa base interessant, com un bodi amb obertures.
A més, aquests pantalons cargo en particular tenen una cintura elàstica amb cordó per modificar-ne l'ajust. Els accessoris senzills com les sabatilles Nike Air Force 1 '07 i unes ulleres de sol negres elegants porten tot el conjunt més enllà.
6. Pantalons cargo convertibles: dos looks en un
Els complements neutres inspirats en l'skateboard fan que aquest look sigui increïble, tant si el portes un dissabte qualsevol per passejar per la ciutat com si vas a l'skatepark. I el millor és que pots treure una part dels camals si vols convertir els pantalons cargo llargs en pantalons curts. Tria peces com una samarreta de màniga llarga blanca, mitjons alts, sabatilles d'ant i lona i una gorra.
7. Joc de proporcions
Destaca amb uns pantalons cargo de camals amples. Les peces neutres com una samarreta oversized i unes sabatilles de perfil alt donaran el protagonisme als pantalons de manera natural. Posa't una ronyonera per mantenir l'estil superfuncional i gaudir de tenir les mans lliures els dies més moguts. T'aconsellem apostar per roba de proporcions extragrans si vols un look innovador.
Text: Laura Lajiness Kaupke