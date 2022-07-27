Exercicis de tennis que poden servir per millorar el teu joc segons els entrenadors
Esports i activitat
Domina la pista amb aquests moviments.
La clau per millorar en qualsevol esport (o habilitat) és practicar. En el cas del tennis, això sovint es redueix essencialment a fer més exercicis, a part de jugar un partit individual o de dobles.
Els exercicis de tennis et poden ajudar a millorar el teu joc de peus, el swing i el control de la raqueta, entre altres habilitats. A més, els exercicis per a principiants fan que les persones que s'inicien en aquest esport puguin arribar al nivell dels jugadors experimentats i sentir-se còmodes a la pista.
Si no has fet mai exercicis de tennis, és normal que tinguis preguntes sobre per què són importants i què milloraran exactament del teu joc. A continuació t'expliquen el que els entrenadors de tennis experts creuen que has de saber.
Per què són importants els exercicis de tennis?
"Els exercicis de tennis són importants perquè se centren en les repeticions", afirma Robert Bucheli, entrenador de tennis certificat per l'USPTA (Associació Professional de Tennis dels Estats Units) amb el títol d'Elite Tennis Pro a Tennis World NYC.
"Has de fer repeticions per habituar-te a colpejar la pilota i tenir confiança", diu.
Bucheli va afegir que aquesta "agressió" és un component clau per jugar bé a tennis, "i has de tenir confiança i memòria muscular" per canalitzar l'agressivitat de manera eficaç, per exemple, per colpejar la pilota ràpidament i estar alerta a la pista.
"Els exercicis també et poden ajudar a aprendre a jugar", diu Kacper Owsian, entrenador de tennis a Los Angeles i exjugador professional de tennis. "Si una persona està començant amb el tennis, els exercicis són la millor manera d'aprendre el més bàsic, d'adquirir una bona tècnica i d'accelerar el procés d'aprenentatge", afirma. "Fins i tot si ja fa temps que jugues a tennis, els exercicis poden ajudar-te a millorar en àrees específiques", explica Rick Macci, entrenador de tennis del passeig de la fama de l'USPTA i fundador de la Rick Macci Tennis Academy.
En què s'haurien de centrar els exercicis de tennis?
En realitat, en una pila de coses. "Els exercicis es poden basar en qualsevol àmbit que calgui", explica Chris Robb, entrenador de tennis certificat per l'USPTA amb el títol d'Elite Teaching Professional. "En el cas dels principiants, es tractaria del desenvolupament del cop bàsic. A mesura que avances, s'incorporen exercicis d'estratègia".
Quan tinguis un nivell intermedi o avançat, els exercicis se centraran en les teves habilitats de joc i t'ajudaran a millorar la capacitat per encertar l'objectiu correcte, reconèixer posicions ofensives i defensives a la pista, tonificar el cos i perfeccionar els tirs especials", explica.
En definitiva, però, "tot depèn de cada jugador", afegeix Bucheli.
Quin tipus d'exercicis són millors per a principiants?
Si acabes de començar, Macci recomana buscar una paret i simplement colpejar-hi la pilota amb la raqueta.
"La pilota sempre torna, i això és genial per a les persones que juguen per afició", diu. "A més, trobar una paret és fàcil, i és una bona opció si no tens accés a una màquina llançapilotes", indica Macci. "Això t'ajudarà a fer repeticions".
Si pots entrenar-te amb algú més, Bucheli recomana fer un exercici de joc de peus per a principiants que et farà córrer per diferents zones de la pista. Posa't a la línia de servei i que l'altra persona se situï a prop de la xarxa. Digues-li que llanci la pilota cap a diferents zones de la pista perquè tu hagis de córrer. Hauràs de colpejar la pilota i tornar al mig de la línia de servei després de cada cop per imitar un partit de ritme ràpid i habituar-te a les diferents passades.
Owsian hi està d'acord. "Els exercicis en què un entrenador llança les pilotes són sens dubte els millors per a principiants", diu. "Com que la pilota va a un ritme més controlat, és fàcil treballar amb les regles bàsiques i corregir la tècnica, que és el primer que s'ha de dominar abans de pilotejar o jugar un partit amb amics".
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Quins són els millors exercicis de joc de peus per al tennis?
El joc de peus és fonamental en el tennis, perquè et permet moure't amb agilitat d'un punt a l'altre de la pista. "Els exercicis de joc de peus es poden fer sense cap acompanyant i són essencials per a jugadors de tennis de tots els nivells", explica Owsian. "Tenir un bon joc de peus et permetrà colpejar més pilotes i tenir una bona tècnica alhora", indica.
Robb també valora aquests tipus d'exercicis: "El joc de peus segurament és la part menys atractiva o la menys divertida del tennis, però és la base d'aquest joc. El tennis és un esport de córrer, no de colpejar".
Entre els exercicis de joc de peus preferits d'Owsian hi ha:
- Carreres d'agilitat en escales: col·loca una escala de corda (o dibuixa una escala amb guix) i mou els peus ràpidament dins i fora dels espais dels graons. Owsian explica que aquest exercici se centra en la coordinació i el joc de peus.
- Saltar a corda: intenta fer sèries més llargues (un minut o més) seguides. Això, segons Owsian, pot fomentar la resistència.
- Esprints ràpids: fes-los entre les línies de la pista de tennis per entrenar la resistència i la velocitat.
Robb també suggereix fer un exercici consistent a mantenir la posició final després de colpejar la pilota. Segons explica, això reforça l'equilibri, "per al qual es requereix un bon joc de peus".
Amb quina freqüència s'han de fer els exercicis de tennis?
Depèn de tu. Tanmateix, Bucheli diu que, com en tots els esports, els resultats depenen "de la quantitat d'esforç i de temps que hi dediquis".
"Has de tenir constància, jugar amb altres persones i també practicar en solitari amb la paret. Hi has d'invertir temps", afirma.
Owsian recomana fer el que puguis.
"Jo treballo amb jugadors aficionats que s'entrenen cinc vegades a la setmana, i això, evidentment, accelera el seu procés d'aprenentatge", diu. "Però entenc perfectament que no tothom es pot entrenar amb la mateixa freqüència per diversos motius".
Per això, ell recomana intentar fer temps per entrenar-se dos o tres cops per setmana "per notar el progrés setmanal i veure resultats satisfactoris".
Quan començaràs a notar els resultats dels exercicis de tennis?
"Com més practiquis, més aviat notaràs els resultats", diu Owsian. "Si una persona acaba de començar en aquest esport, necessitarà entre 10 i 15 sessions amb un entrenador per poder començar a pilotejar i jugar amb amics", explica. Però també indica que, "amb un programa adequat i una bona combinació de classes de tennis i partits amb amics, tothom pot notar un progrés continuat en el seu joc".
Text: Korin Miller