Com treure la molesta pudor de la zona de l'aixella de les samarretes

Com eliminar la molesta pudor de suor de la zona de l'aixella de les samarretes
Cura dels productes
Consells per a quan la mala olor és molt persistent.
Material
- Aigua bullent
- Aspirina i crémor tàrtar
- Bicarbonat
- Sal
- Vinagre blanc
- Detergent per a la roba líquid
Utensilis
- Raspall amb brins suaus o de dents
- Cubell
- Ampolla d'esprai
Imagina't que acabes de rentar la teva samarreta d'entrenament, però continua sense fer bona olor, sobretot a la zona de l'aixella. Per sort, pots eliminar la mala olor fent servir uns quants mètodes d'allò més fàcils. A continuació t'expliquem uns quants trucs.
Contingut relacionat: Compra els millors regals Nike per a ciclistes
Espolsa la samarreta després de l'entrenament
Tan bon punt arribis a casa després d'anar al gimnàs, estén la samarreta perquè se n'evapori la suor. No la deixis feta una bola dins la bossa del gimnàs.
Després, renta-la tan aviat com puguis
Per evitar que apareguin males olors i es formin bacteris, renta les samarretes cada vegada que te les posis. Te n'expliquem els avantatges:
Com eliminar les males olors de les samarretes
1.Posa-les de l'inrevés
D'aquesta manera, la zona de l'aixella que fa pudor queda exposada.
2.Tracta la zona abans de rentar-la
Per combatre les males olors, aplica una d'aquestes substàncies a les teves samarretes abans de ficar-les a la rentadora:
- Aigua bullent: aboca-la lentament sobre l'àrea que fa pudor.
- Aspirina i crémor tàrtar: barreja una tassa d'aigua calenta amb una cullerada de crémor tàrtar i tres aspirines blanques sense recobriment. Fes servir un raspall de dents que no facis servir per res més per fregar la pasta per la zona de les aixelles. Deixa-l'hi reposar durant 20 minuts.
- Bicarbonat: barreja'l amb aigua calenta per crear una pasta i frega-la per la zona de les aixelles. Deixa-l'hi reposar durant 15 minuts. També pots posar la peça en remull amb mitja tassa de bicarbonat i aigua calenta.
- Sal: posa la samarreta en remull en un cubell amb aigua calenta i mitja tassa de sal per cuinar.
- Vinagre blanc: deixa la samarreta en remull en una barreja que contingui una part de vinagre per quatre parts d'aigua durant mitja hora.
- Detergent per a la roba líquid: fes-lo servir per fregar les zones que fan pudor i després deixa-ho reposar durant cinc minuts.
3.Renta-les a la rentadora
Fes servir detergent i aigua tèbia o calenta. Si la pudor persisteix, torna-les a rentar a la rentadora.
4.Eixuga-les
Estén les samarretes a l'aire lliure o penja-les des d'una finestra.
5.Guarda-les a l'armari
Si vols anar més enllà, pots provar de posar papers assecants entre les samarretes del gimnàs.
Quan no tinguis temps de rentar la samarreta just després de l'entrenament
Tria una d'aquestes tàctiques, ordenades de la més ràpida a la que requereix més temps, per quan no puguis rentar les samarretes immediatament. Posa les dues primeres solucions en ampolles d'esprai petites i porta-les sempre a la bossa del gimnàs per fer-les servir quan et facin falta.
- Esprai antiolors: amb aquesta estratègia instantània podràs anar directament del gimnàs a l'oficina. Barreja mig litre d'hamamelis o vinagre blanc destil·lat amb unes 10 gotes d'oli essencial de qualsevol fragància que t'agradi, com ara espígol o romaní, en una ampolla d'esprai. O fes servir un esprai per refrescar la roba. Sacseja'l bé i aplica l'esprai a les zones problemàtiques.
- Vodka: aquesta és una opció alternativa per quan vagis amb presses. Posa vodka en una ampolla d'esprai i aplica'l a les àrees que fan pudor.
- Bicarbonat: aplica'n una petita quantitat sobre les zones que fan mala olor i deixa-l'hi durant 15 minuts o més. Després, sacseja la samarreta perquè marxi.
- Assecadora: posa la samarreta a l'assecadora, a la temperatura més alta per matar més gèrmens i virus, entre 10 i 15 minuts.
- Congelador: fica la samarreta dins d'una bossa de plàstic i posa-la al congelador durant una hora. Deixa-la fins que torni a estar a temperatura ambient.
Porta més peces de cotó
Les samarretes fetes amb fibres naturals, com el cotó, són més transpirables que les que estan fetes amb fibres sintètiques, com el polièster i el raió. Un estudi del 2014 publicat a la revista Applied and Environmental Microbiology va comparar les olors i la quantitat de bacteris en samarretes de cotó i de polièster després d'una sessió intensa de ciclisme de sala. L'estudi va determinar que les samarretes de cotó no contenien tants bacteris com les de materials sintètics. Segurament per aquest motiu les samarretes fetes amb materials naturals no fan tanta pudor després d'un entrenament.
Text: Dina Cheney