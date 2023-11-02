Com pots treure les taques de suor de les samarretes
Cura dels productes
Una guia pas a pas per fer fora les taques de suor de les parts superiors d'entrenament i les samarretes per al dia a dia.
Material
- Blanquejador d'oxigen
- Sabó de mans líquid (no escuma)
- Vinagre blanc
- Detergent amb base d'enzims
- Bicarbonat
Utensilis
- Raspall de crin
- Ampolla d'esprai
- Rentadora
Una sessió de màxima intensitat et pot carregar el cos i la ment d'energia, però la suor pot desgraciar la roba d'entrenament. A causa d'una reacció química que es produeix entre molts productes antitranspirants i les proteïnes de la suor, el teixit d'una samarreta d'entrenament pot acabar tacada de color groc a la zona de l'aixella.
Per sort, pots treure les taques de suor de les samarretes fàcilment. Continua llegint per descobrir consells de neteja per part de l'expert Patric Richardson, autor de "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore". A continuació, l'escriptor ens proposa un tutorial de quatre passos per treure les taques de suor de les samarretes.
I el millor és que potser ja tens molts dels productes de neteja que esmenta.
Com pots treure les taques de suor de les samarretes
1.Prepara els productes de neteja
Per començar, crearem un kit de neteja especial per a taques de suor. Agafa sabó de mans líquid, vinagre blanc, blanquejador d'oxigen i un detergent amb base d'enzims. Amb aquests productes, tindràs tot el que necessites per eliminar les taques de suor més resistents.
També pots fer servir un llevataques de botiga, però aquesta opció casolana és senzilla i econòmica. Per crear una solució llevataques, omple una ampolla d'esprai amb la mateixa quantitat de vinagre blanc i d'aigua i desa el recipient a prop de la rentadora.
Després, comprova que tinguis el sabó adequat per als materials de la samarreta que vulguis rentar. Tret que hagis de rentar un jersei de polièster resistent, Richardson recomana no fer servir un sabó desengreixant de rentar els plats, ja que solen ser massa àcids per als teixits delicats.
"Els teixits tècnics de Nike no són com els del dia a dia. No ens interessa fer servir productes massa agressius que en facin malbé les fibres", explica Richardson, que recomana utilitzar un sabó de mans oliós.
Per acabar, mira si el teu detergent per a la roba és amb base d'enzims. Aquests productes incorporen proteïnes naturals que trenquen les taques amb base de proteïna, com les de suor.
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2.Tracta les taques de suor abans que s'incrustin
Amb tots els productes de neteja adequats, treure les taques de suor ràpidament, abans que s'incrustin al teixit, és ben fàcil.
"No passa res si la taca té una setmana. La clau és tractar-la abans d'exposar-la al moviment i l'escalfor de la rentadora", comenta Richardson.
Richardson recomana ruixar les zones tacades amb la solució de neteja de vinagre i aigua abans de ficar la samarreta a la rentadora. A diferència de les taques que s'han d'eliminar al més aviat possible (les de sang o vi, per exemple), les de suor es poden tractar en qualsevol moment, sempre que encara no hagin passat per la rentadora o l'assecadora.
Tractar prèviament una taca de suor és fàcil. Ruixa la zona unes quantes vegades amb la barreja de vinagre i aigua. Després, fica la peça a la rentadora. És normal que se t'acudeixi ruixar la roba d'entrenament quan tornis del gimnàs abans de llançar-la al cistell de la roba bruta, però és millor que apliquis la solució de vinagre just abans de ficar les peces a la rentadora.
3.Renta les peces
Quan hagis ficat les peces tacades a la rentadora, comprova que el detergent contingui enzims com la proteasa, que ajuda a trencar les proteïnes de la suor. Alguns detergents també incorporen blanquejador d'oxigen com a ingredient, que potencia el cicle de rentada.
També pots afegir una tassa de vinagre blanc per a les peces blanques que necessiten una mica més de cura. Consulta l'etiqueta d'instruccions de manteniment de les peces per saber quin programa de rentadora és el recomanat.
Ves amb compte de no fer servir massa detergent perquè podria fer que la roba sembli més bruta i espatllar-ne la brillantor. "Amb menys detergent, les peces queden més netes perquè s'esbandeixen millor", explica Richardson. "N'hi ha prou amb dues cullerades", afegeix.
Això s'aplica sobretot a materials sintètics com el polièster, que és hidròfob (no interacciona bé amb l'aigua) i oleofílic (interacciona molt bé amb els olis de la pell). Quan la brutícia s'allibera dins del tambor de la rentadora, molts agents tensioactius (uns elements químics que permeten que el detergent es mescli a l'aigua) poden moure's flotant i acabar als teixits.
Consell: si tens una samarreta amb taques de suor i que fa pudor, prova de posar-la mitja hora en remull amb aigua freda i una solució de neteja que tingui la mateixa quantitat de vinagre que de bicarbonat abans de ficar-la a la rentadora.
4.Insisteix en les taques de suor persistents
El blanquejador d'oxigen és el millor aliat per eliminar taques de suor persistents en samarretes blanques o de color. No fa malbé els colors ni la majoria dels teixits, encara que la peça estigui submergida en una solució d'aquesta mena tota la nit. Tanmateix, no la facis servir amb llana o seda, ja que pot fer-los malbé.
Consell: en el cas de les samarretes blanques, Richardson recomana evitar el lleixiu amb clor per eliminar taques de suor. "Trenca el teixit i espatlla el color", afirma. El teixit blanc de les samarretes sol tenir un tint de "blanc pur", que es pot fer malbé si fas servir lleixiu amb clor.
Per eliminar taques de suor persistents que no marxen després d'una rentada a màquina, Richardson recomana afegir sabó de mans líquid a les zones brutes. Després, ruixa-ho amb blanquejador d'oxigen sec per fer una pasta. Tingues en compte que, normalment, es pot manipular el blanquejador d'oxigen sense guants. De totes maneres, consulta l'etiqueta del producte per assegurar-te'n. Si no tens blanquejador d'oxigen, també pots fer una pasta amb bicarbonat i aigua.
Deixa-la actuant a la taca de suor durant mitja hora. Després, esbandeix la zona tacada amb aigua de l'aixeta calenta abans de rentar la peça a màquina, tot seguint les instruccions de l'etiqueta de manteniment.
Si et trobes una taca de suor especialment persistent, pots fer servir un raspall de crin per aplicar la pasta al teixit. "Un raspall de crin és prou suau per no fer malbé els teixits tècnics, espatllar la brillantor de la peça o estirar els repunts", explica Richardson, que afegeix que un raspall amb cerres de plàstic pot ser massa fort.
Text: Yelena Moroz Alpert