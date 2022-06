Les millors sabatilles Nike de marató per a home i per a dona

Consells per provar les nostres sabatilles de competició abans del dia de la cursa

Si investigues sobre sabatilles específicament dissenyades per a competicions de carretera, trobaràs característiques que són clau i que s'han de tenir en compte en comparació amb les sabatilles per al dia a dia. Per a les sabatilles de competició, busca-les lleugeres i amb capacitat de resposta, que estiguin dissenyades per a la velocitat. Segons Bennett, les sabatilles de competició per a marató tenen prou amortiment i són prou lleugeres per poder utilitzar-les durant els entrenaments de velocitat setmanals.



També suggereix portar les sabatilles de marató durant un parell de carreres llargues abans de la cursa per acostumar-s'hi. Però utilitza-les amb moderació, perquè no estan dissenyades per suportar l'impacte de l'entrenament diari. "T'has d'assegurar que, sigui quin sigui el model que portis el dia de la cursa, l'hagis utilitzat i el trobis còmode", comenta Bennett.



Pot ser que descobreixis que la velocitat i el rebot addicionals que sents quan corres amb sabatilles de competició mereixen la inversió. Per a aquelles persones que persegueixin una marca personal o que busquin un avantatge extra, tenim les sabatilles de competició per a marató Nike.