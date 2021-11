Com pots trobar les millors sabatilles per a la pluja

El clima, el terreny i les condicions meteorològiques diàries varien segons la ubicació i, per tant, no hi ha unes sabatilles que s'adaptin a totes les situacions. Jugues a futbol, corres maratons o ets atleta de velocitat? Tria unes sabatilles de running que s'adaptin a les teves necessitats i les teves rutes de carrera habituals.

Sabatilles de running de carretera

Les sabatilles de la col·lecció Nike Shield ofereixen protecció contra les inclemències del temps amb materials repel·lents a l'aigua, una tracció millorada i un efecte reflector complet. La puntera extragran i l'amortiment React destacat proporcionen estabilitat i una trepitjada fiable durant tota la carrera. Personalitza el teu parell de sabatilles amb una coberta resistent a les inclemències del temps sobre l'avantpeu i ja ho tindràs tot.

També pots donar un cop d'ull a les Nike Air Zoom Pegasus. L'escuma React i la unitat Zoom Air a l'avantpeu afavoreixen transicions suaus amb reactivitat. La sola exterior Storm-Tread incorpora diversos tacs i un canal per a l'aigua per millorar l'adherència cada vegada que el peu toca terra.

Sabatilles de trail running i senderisme

Necessites unes sabatilles com les Pegasus Trail, que incorporen una entresola React amb un amortiment que afavoreix una transició suau durant les rutes de senderisme o les carreres més exigents. Els tacs d'inspiració ciclista a la sola exterior proporcionen estabilitat sobre terrenys inestables, alhora que la part superior GORE-TEX funciona com una barrera lleugera contra l'aigua.

Pots optar també per les Nike SFB Field. Són unes botes dissenyades per a l'exterior i les condicions més dures, amb materials resistents de dalt a baix. La pell i la lona duradores proporcionen comoditat per resistir les inclemències del temps, i l'entresola d'escuma lleugera incorpora una placa rígida que protegeix els peus contra els impactes amb roques i arrels.

Sabatilles de Sportswear

Encara que l'objectiu no sigui batre la teva millor marca personal a la pista o la muntanya sota la pluja, necessites un model que et protegeixi contra la humitat durant tot el dia. Mantén els peus secs amb les Nike Air Force, que ara presenten una confecció GORE-TEX per oferir més protecció contra les inclemències meteorològiques.