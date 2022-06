Què són els electròlits? Són necessaris?

Hi ha maneres de mesurar els electròlits al cos, normalment amb una anàlisi de sang com un panell metabòlic bàsic. Tret que vulguis passar per la consulta del metge perquè et revisi els electròlits abans d'un gran entrenament, aquesta no sembla l'estratègia més fàcil ni còmoda. Afortunadament, hi ha una manera millor de fer un seguiment dels electròlits.

"La millor manera de mantenir un equilibri d'electròlits és a través d'una dieta sana", indica Kelsey Sackmann, dietista de Kelsey and Cooper's Kitchen a Nova Jersey (EUA). "Hi ha electròlits en una gran varietat de fruites i verdures, com ara plàtans, patates, verdures de fulla verda, fruita seca, llavors i productes làctics. En una dieta occidental típica, una font de sodi i clorur habitual és la sal per cuinar".

Altres aliments que proporcionen un equilibri saludable d'electròlits són els següents:

· Espinacs

· Alvocats

· Mongetes

· Col verda

· Maduixes

· Llet

· Tomàquets

· Olives

· Gall dindi

· Panses

· Pollastre

· Síndria