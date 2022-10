4 avantatges per a la salut que aporta el suc de remolatxa, segons dietistes certificats

Si les bledes-rave que utilitzes per fer el suc s'han conreat de manera convencional, assegura't de pelar-les per evitar ingerir els pesticides. Si són orgàniques, pots deixar la pell. En qualsevol cas, renta-les bé per treure'n la brutícia i esbandeix-les amb aigua freda. Després, talla-les en trossos petits perquè sigui més fàcil fer el suc.

Per conservar tants nutrients com sigui possible, utilitza una espremedora de premsat en fred, ja que aquests models fan servir la pressió per extreure el suc, en lloc d'afegir calor o oxigen. Per exemple, una espremedora centrífuga, que té una fulla d'acer que fa voltes i una pantalla amb forats, crearà calor. Si s'aplica calor a la planta crua, es poden perdre els seus meravellosos nutrients, segons explica Ralutz.

Si no tens una espremedora, fica els trossos de remolatxa en una batedora i afegeix una mica d'aigua. Un cop tinguis el suc, Ralutz suggereix treure la polpa amb un colador. Si vols un toc de sabor i una mica de vitamina C, afegeix-hi un raget de suc de llimona.

Si no t'agrada el tast del suc, pots afegir-lo a un batut. També pots optar per suc de remolatxa en pols per estalviar-te temps i no ingerir molts hidrats de carboni, ja que el pots afegir a l'aigua o als batuts, segons diu Largeman-Roth. L'experta també recomana triar un producte fet només amb remolatxes no modificades genèticament.