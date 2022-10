Running amb ritme controlat: què és i quins avantatges té?

L'àcid làctic és un subproducte metabòlic que es crea quan entrenes dins la zona de ritme cardíac anaeròbic. "Anaeròbic" significa sense oxigen, i és diferent del running aeròbic, el qual es produeix quan l'oxigen està present en la conversió d'energia. Quan arribes al 80 % o més de la teva freqüència cardíaca màxima (HRM, pel seu nom en anglès), el cos canvia de sistema d'energia. Això és perquè el cos necessita energia més ràpidament del que el cos pot enviar-li en forma d'oxigen.



En comptes d'això, el cos crema glicogen per obtenir energia de l'ATP sense l'ajuda de l'oxigen. El resultat d'això es coneix com a glicòlisi, i l'àcid làctic es crea com a subproducte. Com més alta és la intensitat (per exemple, com més a prop et trobes del teu llindar anaeròbic), més àcid làctic es produeix als músculs. Després, es transforma en lactat i s'allibera al torrent sanguini.



La producció d'energia anaeròbica no es pot mantenir durant molt de temps, normalment dura entre un i tres minuts. No obstant això, en aquest període breu de temps, es poden acumular alts nivells d'àcid làctic. Tot i que l'acumulació d'aquest subproducte és temporal, pot afectar el teu rendiment.