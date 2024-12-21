5 beneficis del patinatge en línia per a la salut, segons els experts

Cinc beneficis del patinatge en línia per a la salut, segons els experts
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Lliscar sobre rodes per l'asfalt o per una pista de patinatge coberta no només és una forma divertida de moure's, sinó també una manera de millorar el benestar general.
Si busques un exercici de càrdio divertit i saludable per al cor que treballi els músculs de la part superior i inferior del cos i que pugui practicar-se a l'aire lliure, prova posar-te un parell de patins.
Tot i que molta gent pot considerar aquesta activitat com a "patinatge" i prou, el terme tècnic és "patinatge en línia", encara que hi ha algunes diferències menors quant a la posició de les rodes.
"Els patins en línia tenen les rodes col·locades una al costat de l'altra en una sola línia (d'aquí el nom), mentre que els patins de rodes en tenen dues files", explica Marissa Miller, entrenadora personal certificada per l'ACE. "Això fa que sigui més difícil mantenir l'equilibri sobre els patins en línia". Independentment de com s'anomeni aquest esport, ofereix una sèrie de beneficis integrals per a la salut.
Com que el patinatge en línia augmenta el ritme cardíac, és un gran exercici cardiovascular. Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA (CDC) recomanen que les persones adultes facin 150 minuts d'activitat física d'intensitat moderada (més dos dies d'activitat d'enfortiment muscular) a la setmana.
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Cinc beneficis del patinatge en línia per a la salut
1.El patinatge en línia enforteix la part inferior del cos
Igual que altres formes d'exercici aeròbic, el patinatge fa treballar els músculs abdominals, juntament amb els músculs de la part inferior del cos, com ara els bessons, els quàdriceps, els isquiotibials i els glutis, diu Stephanie Mansour, entrenadora personal certificada per l'AFAA, instructora de pilates amb la certificació de l'ASFA i presentadora del programa "Step It Up with Steph" a la televisió pública dels EUA.
Segons un article publicat el 2015 a la revista Exercise and Sport Science Reviews, els entrenaments aeròbics poden produir un augment de la massa muscular esquelètica, mentre que les teories anteriors suggerien que aquest tipus d'exercici tenia un efecte mínim en els músculs. L'article també afirma que s'haurien de considerar una estratègia eficaç per prevenir la pèrdua de múscul quan envellim.
A més, cal tenir en compte que el patinatge es considera un exercici de baix impacte gràcies a la poca pressió exercida sobre les articulacions. "A diferència de saltar o córrer, activitats en què els peus s'aixequen bastant de terra, el patinatge se centra més en el lliscament", explica Mansour.
El patinatge en línia pertany a la categoria de baix impacte perquè, mentre un peu empeny suaument, l'altre roman a terra, segons comenta Miller. "Cada lliscament en moviment funciona com una postura d'equilibri a peu coix en el ioga, cosa que va genial per a la gent amb problemes d'articulacions o lligaments que ha de fer entrenaments de baix impacte", diu l'experta.
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2.El patinatge en línia millora l'equilibri
"La millora de l'equilibri és un altre dels beneficis del patinatge, perquè es redueix la superfície de contacte dels peus amb el terra", afirma Mansour.
La raó és que el moviment repetitiu de les cames quan vas sobre rodes fa treballar els músculs de la part inferior de l'esquena, així com el tors, la qual cosa pot millorar la postura, l'estabilitat i la coordinació. Segons un article de revisió publicat el 2021 a la revista Orthopedic Research Online Journal, s'ha demostrat que els exercicis per al tors, és a dir, els músculs de l'abdomen que connecten amb la columna vertebral, la pelvis i les espatlles, milloren la mobilitat funcional i l'equilibri dels adults de més edat.
3.El patinatge en línia enforteix els músculs estabilitzadors
"Com que les rodes dels patins estan alineades en una espècie de 'barra d'equilibri', necessites emprar el tors i altres músculs estabilitzadors per mantenir-te dempeus", explica Miller. Per contextualitzar, els músculs estabilitzadors són els que sostenen el cos, però no participen en el moviment, com ara el manegot dels rotatoris i la columna lumbar, també coneguda com "la part baixa de l'esquena".
Un article publicat en una edició de 2013 de la revista Sports Health va descobrir que l'enfortiment dels músculs estabilitzadors, juntament amb els músculs del tors i els músculs mobilitzadors (els músculs que intervenen en els moviments grans), pot ajudar a disminuir el risc de lesions durant els entrenaments i les activitats quotidianes.
4.El patinatge en línia pot ser bo per al cor
L'American Heart Association inclou el patinatge a la llista d'activitats saludables per al cor. Una revisió de 2019 publicada a la revista Frontiers in Cardiovascular Medicine va examinar les múltiples raons i mecanismes de per què fer exercici pot disminuir el risc de malalties cardiovasculars. Els autors van descobrir que els entrenaments aeròbics poden millorar la tolerància i la sensibilitat a la glucosa i augmentar la hipertròfia cardíaca fisiològica (la funció normal del cor), a més de reduir la freqüència cardíaca en repòs, els nivells de pressió sanguínia i els marcadors aterogènics (un indicador de greixos i colesterol a les parets de les artèries).
Si vols calcular el nombre de calories cremades mentre patines, el teu pes i la velocitat són factors determinants. "Com a entrenadora personal, recomanaria 20 minuts sobre rodes per fer un bon entrenament de càrdio que permeti cremar unes 200 calories", afirma Mansour. No dubtis a canviar un dels teus entrenaments a l'el·líptica o la cinta de córrer per una sessió de patinatge en línia, segons suggereix Miller.
5.El patinatge en línia pot millorar l'estat d'ànim
Segons una revisió de 2017 publicada a la revista Brain Plasticity, una sessió divertida d'exercici cardiovascular pot tenir un gran efecte en el teu estat emocional. Els autors de l'estudi de la Universitat de Nova York van descobrir que una sola sessió d'exercici aeròbic pot augmentar significativament els nivells d'energia, reduir els nivells d'estrès i estimular l'augment de substàncies neuroquímiques, com ara el neurotransmissor dopamina, que participa en els sistemes de plaer, recompensa i motivació, segons la Cleveland Clinic. Algunes proves assenyalen fins i tot que els exercicis que més milloren l'estat d'ànim són els que més gaudeixes.
Per aquesta raó, el teu dispositiu de fitnes potser no hauria de ser el centre d'atenció mentre patines. "Recomano als meus clients i clientes que formin un vincle d'afinitat amb una activitat física determinada abans de parar atenció al nombre de calories que cremen", afirma Miller. "Si sues i respires amb força, vol dir que estàs fent un exercici molt beneficiós per a la teva salut cardiovascular, muscular i psicològica".
Abans de començar a patinar, tingues en compte aquests consells de seguretat
La Mayo Clinic ha qualificat el patinatge en línia com una activitat a l'aire lliure de baix risc. No obstant això, cal tenir en compte algunes precaucions, com l'equipament de protecció. Tant Miller com Mansour insisteixen en la necessitat de portar casc i canyelleres, així com genolleres i colzeres.
Si és la primera vegada que patines en línia, Miller suggereix fer-ho en una zona tancada que tingui objectes ferms en què recolzar-te per estabilitzar-te, com una barana.
"També pots agafar-te a un amic que no porti patins i demanar-li que et guiï mentre t'acostumes a la sensació de patinar", afegeix.
Després, comença a patinar en línia recta cap endavant en lloc de zigzaguejar al voltant de la gent, segons aconsella Mansour. "A més, cal començar a patinar a un ritme moderat, sense anar molt ràpid o massa a poc a poc", afirma. "L'objectiu és entrenar el cos per trobar l'equilibri i mantenir la velocitat".
Text: Amy Capetta