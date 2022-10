5 beneficis del patinatge en línia per a la salut, segons els experts

L'American Heart Association inclou el patinatge a la llista d'activitats saludables per al cor. Una revisió de 2019 publicada a la revista Frontiers in Cardiovascular Medicine va examinar les múltiples raons i mecanismes de per què fer exercici pot disminuir el risc de malalties cardiovasculars. Els autors van descobrir que els entrenaments aeròbics poden millorar la tolerància i la sensibilitat a la glucosa i augmentar la hipertròfia cardíaca fisiològica (la funció normal del cor), a més de reduir la freqüència cardíaca en repòs, els nivells de pressió sanguínia i els marcadors aterogènics (un indicador de greixos i colesterol a les parets de les artèries).

Si vols calcular el nombre de calories cremades mentre patines, el teu pes i la velocitat són factors determinants. "Com a entrenadora personal, recomanaria 20 minuts sobre rodes per fer un bon entrenament de càrdio que permeti cremar unes 200 calories", afirma Mansour. No dubtis a canviar un dels teus entrenaments a l'el·líptica o la cinta de córrer per una sessió de patinatge en línia, segons suggereix Miller.