Augmenta la força amb moviments excèntrics
Consells i nutrició
amb Betina Gozo
Com pots aprofitar el que fas i disminuir el ritme per aconseguir grans resultats.
Què és un moviment excèntric? La part descendent d'un exercici en què els músculs s'estiren. A més, és una forma fantàstica d'augmentar la força sense equipament, només amb el pes corporal. Per exemple, si fas un esquat, la fase en què baixes el cos és el moviment excèntric. Quan fas un moviment d'aquest tipus, has de disminuir el ritme i anar a poc a poc (hauries de tardar entre 3 i 10 segons a fer el moviment) per activar tots els músculs.
"Això no és exclusiu dels esquats: pots convertir la majoria de moviments en excèntrics".
Betina Gozo
Això no és exclusiu dels esquats: pots convertir la majoria de moviments en excèntrics. Prova-ho amb flexions: procura baixar el cos molt a poc a poc i, després, tornar-lo a aixecar a un ritme normal. En incorporar la fase excèntrica al moviment, sentiràs que treballes molt més els músculs del tors i els estabilitzadors, cosa que sovint ajuda a resoldre problemes de sobrecompensació o punts dèbils. Aquest és un dels moviments que ensenyo més als meus clients, perquè els ajuda a millorar la força en les flexions. Normalment, la gent fa 10 repeticions tan ràpid com pot però, amb els moviments excèntrics, aquestes mateixes 10 repeticions faran treballar més els músculs i augmentaran la força més aviat.
Mantén-te alerta als meus entrenaments per descobrir moviments excèntrics. També pots provar-los tu mateix si tens un entrenament amb flexions o esquats. Procura que cada moviment descendent duri entre 3 i 4 segons, i veuràs que, amb aquest petit canvi, treballes els músculs de manera totalment diferent.