Ajuda els infants a enamorar-se del moviment

01. Dona exemple.



Potser et sembla que mai no t'escolten, però en realitat sempre estan atents. "Cada vegada que parles sobre activitat física, encara que sigui sobre els teus entrenaments, pot ser una bona oportunitat per transmetre l'entusiasme per l'esport o desanimar-los pel que fa a l'exercici", comenta Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting i col·laboradora de l'equip d'impacte social i comunitari de Nike.



Segons Cutaia, cal fer servir paraules positives per descriure l'activitat física mentre et prepares per fer exercici o quan acabes un entrenament. Per exemple, en comptes de dir "La mare ha d'entrenar-se avui" o "El pare està esgotat de la carrera", prova de dir "La mare té moltes ganes d'entrenar-se" o "Mira que forts que són els músculs del pare". Com més vegin que fas exercici i sentin com en gaudeixes, més associaran el moviment amb les bones sensacions, afirma Nunez.



02. Prepara'ls per a l'èxit.



Encara que ho facin amb bones intencions, els pares de vegades s'esforcen massa a motivar els fills perquè es moguin i no se centren en explicar com cal fer exercici, declara Cutaia. "És clar, vols animar-los mitjançant l'activitat física, però abans has d'ensenyar-los a moure's perquè puguin seguir el ritme de l'activitat". Si no han desenvolupat aquesta habilitat, corres el risc que es frustrin i es rendeixin.