Ajuda els infants a enamorar-se del moviment

Ajuda els més petits a enamorar-se del moviment
Consells
de Nike Training
T'ensenyem tres maneres amb què pots animar els més petits perquè facin exercici.
T'agrada entrenar-te i vols que als teus fills també els encanti. Necessiten ànims, inspiració i instruccions per iniciar un hàbit i moure's cada dia durant tota la vida. T'expliquem tres mètodes amb els quals pots transmetre la passió per l'entrenament.
Si tu i els teus fills gaudiu de l'activitat física en companyia, tant si és amb una pilota de futbol al jardí com amb els entrenaments lleugers del programa Fitness Adventure amb Brian i Bella Nunez, ja vas per bon camí. La tecnologia (televisors, ordinadors i tauletes) fa que els més petits estiguin sempre asseguts, així que qualsevol mena de moviment és ideal per a tothom.
Tot i que passar-s'ho bé és important, si vols que el moviment es converteixi en un hàbit mai no és massa aviat per pensar a llarg termini. "Les experiències que es tenen durant la infantesa poden fer que els nens i les nenes s'enamorin de l'exercici o que el detestin, potser per sempre", afirma el Nike Master Trainer Brian Nunez. "El rol dels pares és crear com més experiències positives millor mentre els fills encara són petits, abans que les classes d'educació física, els esports i les competicions (i la vida en general) es tornin més seriosos".
Una bona manera de fer-ho és fer passar l'exercici per un joc, encara que cal aprofundir més per establir les bases d'una relació saludable per a tota la vida amb l'activitat física. T'expliquem com ho pots fer.
01. Dona exemple.
Potser et sembla que mai no t'escolten, però en realitat sempre estan atents. "Cada vegada que parles sobre activitat física, encara que sigui sobre els teus entrenaments, pot ser una bona oportunitat per transmetre l'entusiasme per l'esport o desanimar-los pel que fa a l'exercici", comenta Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting i col·laboradora de l'equip d'impacte social i comunitari de Nike.
Segons Cutaia, cal fer servir paraules positives per descriure l'activitat física mentre et prepares per fer exercici o quan acabes un entrenament. Per exemple, en comptes de dir "La mare ha d'entrenar-se avui" o "El pare està esgotat de la carrera", prova de dir "La mare té moltes ganes d'entrenar-se" o "Mira que forts que són els músculs del pare". Com més vegin que fas exercici i sentin com en gaudeixes, més associaran el moviment amb les bones sensacions, afirma Nunez.
02. Prepara'ls per a l'èxit.
Encara que ho facin amb bones intencions, els pares de vegades s'esforcen massa a motivar els fills perquè es moguin i no se centren en explicar com cal fer exercici, declara Cutaia. "És clar, vols animar-los mitjançant l'activitat física, però abans has d'ensenyar-los a moure's perquè puguin seguir el ritme de l'activitat". Si no han desenvolupat aquesta habilitat, corres el risc que es frustrin i es rendeixin.
Les paraules d'ànim tenen més impacte quan els més petits tenen prou confiança per interioritzar-les.
Cutaia aconsella que, la propera vegada que els ensenyis un joc o un entrenament, dediquis un parell de minuts a explicar i mostrar què vols que facin. Pots demanar-los que t'imitin a tu o a un animal que es puguin imaginar en aquella postura o que facin els moviments que descrius, indica Nunez. En qualsevol cas, cal assegurar-se que entenen l'exercici perfectament abans de començar a animar-los. Les paraules d'ànim tenen més impacte quan els més petits tenen prou confiança per interioritzar-les.
03. Premia el procés, no els resultats.
Amb una mica de sort, ja deus haver après que és millor centrar l'èxit en el progrés que en la perfecció i que celebrar les petites victòries durant l'entrenament és la millor recompensa per continuar. Els més petits no són diferents en aquest sentit. Volen sentir-se lloats, encara que Cutaia afirma que els adults han de decidir quin és el millor moment per atorgar el premi; és a dir, quan s'han esforçat.
Digues coses com "Veig que estàs millorant amb les flexions. Són complicades, però tu pots".
Imagina que al teu fill li costa molt una versió modificada d'una flexió. En comptes de deixar que decideixi per si mateix que no ho pot fer, demana-li que abaixi el cos i s'aturi. Després, digues-li: "Mira, has fet la primera part d'una flexió". La propera vegada, demana-li que faci la segona part i, finalment, que les faci seguides. Durant aquest procés cal reconèixer la millora. Podeu apuntar el seu progrés en un diari perquè vegin les seves victòries. "És molt important reconèixer els esforços que hi dediquen i que se sentin a gust amb l'esport", explica Cutaia. Digues coses com ara "Estic molt orgullós que vinguis a entrenar-te avui" o "Veig que estàs millorant amb les flexions. Són complicades, però tu pots".
Al cap i a la fi, els teus fills s'enganxaran a l'exercici de la mateixa manera que ho vas fer tu. Dona'ls les eines adequades (inspiració, instruccions i reconeixement) per ajudar-los a sentir passió per l'esport durant tota la vida.
Imagina que al teu fill li costa molt una versió modificada d'una flexió. En comptes de deixar que decideixi per si mateix que no ho pot fer, demana-li que abaixi el cos i s'aturi. Després, digues-li: "Mira, has fet la primera part d'una flexió". La propera vegada, demana-li que faci la segona part i, finalment, que les faci seguides. Durant aquest procés cal reconèixer la millora. Podeu apuntar el seu progrés en un diari perquè vegin les seves victòries. "És molt important reconèixer els esforços que hi dediquen i que se sentin a gust amb l'esport", explica Cutaia. Digues coses com ara "Estic molt orgullós que vinguis a entrenar-te avui" o "Veig que estàs millorant amb les flexions. Són complicades, però tu pots".
Al cap i a la fi, els teus fills s'enganxaran a l'exercici de la mateixa manera que ho vas fer tu. Dona'ls les eines adequades (inspiració, instruccions i reconeixement) per ajudar-los a sentir passió per l'esport durant tota la vida.