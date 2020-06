Com córrer millor una marató

No t'amoïnis si no pots obtenir una nit de son reparador. Una nit sense dormir no farà que perdis el ritme. "El son de què gaudeixes els dies i les setmanes abans d'una competició és el més important", afirma Mah. Per això, recomana prioritzar el son la setmana abans de la cursa. "Cal dormir almenys set hores cada nit, però amb un objectiu d'entre 8 i 10 hores, sobretot si tens manca de son acumulada per culpa d'una alteració del son crònica".



07. Programa l'esmorzar per a abans de la cursa



Si et lleves de bon matí i pots esmorzar com a mínim dues hores abans de començar a córrer, Maciel comenta que la millor opció és un àpat equilibrat més de la meitat de les calories del qual provinguin d'hidrats de carboni; un quart, de proteïnes; i la resta, de greixos.



Si no vols llevar-te tant d'hora, pren una versió en miniatura d'aquest àpat una hora abans de l'inici de la cursa. "En aquest cas, es recomana prendre líquids", comenta Maciel. Has de incloure-hi una bona font d'hidrats de carboni complexos, com ara cereals integrals. El cos tarda més a descompondre els hidrats de carboni complexos, la qual cosa implica que la injecció d'energia arribarà al corrent sanguini durant la carrera, precisament quan la necessites. Pots preparar un batut ideal amb flocs de civada, mantega de cacauet, fruites del bosc i llet de soja o de vaca.



Evita aliments que tinguin molt de greix o fibra, ja que són més difícils de digerir. Això fa que l'estómac hagi de treballar més i que puguis tenir problemes gàstrics mentre corres.



Independentment dels ingredients, has de provar moltes vegades abans de cada carrera de llarga distància si l'àpat funciona per confiar-hi. "No provis coses noves abans d'una cursa", adverteix Maciel. "Confia en allò que has practicat durant tots els mesos d'entrenament".



08. Fes provisió d'aliments durant la cursa (i després)



Recuperar l'energia és molt important per no esgotar els dipòsits de glicogen després de dues hores de carrera, que, en el cas d'una marató, pot passar a la meitat de la cursa. "Si no ho fas, ensopegaràs i no podràs mantenir el ritme", afirma Ryan.



Per evitar-ho, ens recomana prendre entre 30 i 60 grams d'hidrats de carboni cada hora. "També cal consumir entre 250 i 500 mil·ligrams de sodi en aquest interval", afegeix Maciel. Pots obtenir aquestes substàncies amb gels, xiclets, begudes isotòniques i snacks salats amb un alt contingut d'hidrats, com ara galetes salades. Novament, fes servir les carreres llargues per experimentar amb diversos productes. La millor opció varia moltíssim en funció del corredor.



Un cop hagis creuat la línia de meta i rebis l'enhorabona, pren un àpat complet i equilibrat en un interval d'una o dues hores. Segons Maciel, això accelera el procés de recuperació del cos i manté la massa muscular. Això sí, baixar escales et seguirà costant durant uns dies.



09. Concentra't en la respiració



Durant la carrera, fes inspiracions profundes que t'omplin la panxa i contreu-la cap a dins mentre expires l'aire. Aquest és el consell de Belisa Vranich, doctora en fisiologia i autora del llibre Breathing for Warriors. Aquesta manera de respirar allibera espai per a l'oxigen als pulmons. "La part dels pulmons on es concentra més oxigen és a la part inferior de les costelles".