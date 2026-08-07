La guia d'ACG per trobar la pau a la natura
El concepte de pau pot tenir significats diferents en funció de cada persona, però a ACG ens comprometem a ajudar-te a trobar-la i creiem que la cerca ha de començar a la natura. En aquesta guia, descobriràs diverses maneres d'interactuar amb la natura pensades per donar-te una petita dosi de pau, des dels dies més atrafegats fins als més avorrits. T'animem a provar els nostres mètodes al parc més proper o al teu espai exterior preferit. Surt a l'aire lliure amb els nostres consells pràctics i oblida't del món virtual durant uns dies, unes setmanes, uns mesos o, fins i tot, uns anys. Tardis el que tardis, esperem que comparteixis els teus descobriments sobre la pau amb nosaltres.
Com viure la natura durant el dia a dia
Els avantatges de la natura són evidents quan en gaudeixes. No tothom pot agafar l'autobús i anar al bell mig de la muntanya, però no passa res. ACG et presenta una nova guia que explica com pots experimentar la natura cada dia, tant si vius al camp, en un barri residencial o en una gran ciutat. Hem fet un diagrama i tot.
PRIMER PAS: La natura és a tot arreu. Cada dia pots prestar atenció i fixar-te en les coses petites que normalment passes per alt. Les petites herbes que creixen a les esquerdes del paviment també formen part de la natura.
SEGON PAS: Aquesta setmana, et convidem a visitar algun dels parcs de prop de casa teva o algun altre espai públic a l'aire lliure que no quedi gaire lluny. Segur que t'ho passaràs genial.
TERCER PAS: Proposa't l'objectiu d'anar a fer senderisme o una passejada llarga per la natura un cop al mes. Això t'ajudarà a apreciar més l'entorn. No t'oblidis de portar un amic, ja sigui de dues cames, de quatre o de 100. A ACG no discriminem.
QUART PAS: Si mai has tingut la intenció d'anar a un parc nacional, prepara un viatge anual i ves-hi. Ets tu qui decideix el teu destí. Ara bé, si el destí existeix, llavors no el pot controlar ningú. Ja tens un tema per pensar durant el viatge.
Com absorbir al màxim cada sensació
Abaixa el ritme. Atura't i presta atenció als teus sentits. Quins sons perceps? Quines olors sents? Què veus? Bé, aquesta última era òbvia: veus un lloc web d'ACG. Aquesta lliçó consisteix a absorbir-ho tot. Fes un passeig per la natura i sentiràs que es redueixen els teus nivell d'estrès. Oi que és agradable?
PRIMER PAS: Centra't en el present. Busca un lloc còmode i no et moguis. Fes fora tots els pensaments molestos del cap. Segur que n'hi ha molts més del que creies.
SEGON PAS: Quan siguis a l'exterior, fes servir els cinc sentits. Mostra respecte per allò que toques. Quan sentis una olor, no tinguis por d'apropar-t'hi. Si menges alguna cosa, procura no ofendre-la ni fer-li mal.
TERCER PAS: Els arbres ofereixen una energia increïble i una sensació de calma. Quan te'n tornis a trobar un, fes-li una abraçada. Gràcies per avançat.
Com respectar la teva mare
El planeta Terra és viu i respira; és com la teva mare. Aquesta guia d'ACG t'ensenyarà les millors maneres de respectar-la. Descobreix com pots donar a canvi del que reps, què has de fer per no trepitjar éssers vius i on no hauries de tocar la guitarra de color vermell intens que et van regalar per l'aniversari. És hora d'abraçar la mare.
PRIMER PAS: Si veus algun residu al camí, recull-lo i llença'l més tard. Si això et sembla fastigós, imagina't com se sent la teva mare.
SEGON PAS: Para atenció als llocs que trepitges. Hi podria haver criatures minúscules que pateixen tant com tu.
TERCER PAS: Les activitats com ara amuntegar pedres o tocar música a un volum alt fan mal a la mare natura. Deixa que l'ecosistema faci la seva feina. Protegeix la natura i gaudeix-ne per sentir-te en harmonia.
Com oblidar-te del telèfon
No necessites el telèfon. Bé, potser sí que el necessites per llegir aquesta guia, però quan siguis a la natura, no et costarà gens relaxar-te i gaudir del moment sense cap dispositiu digital. ACG vol demostrar-te que hi ha un món de pau per descobrir quan et desconnectes. Quan acabis de llegir això, et recomanem que busquis un foradet o un llac enorme per deixar-hi el telèfon, almenys durant una estona.
PRIMER PAS: Aprèn a passar l'estona sense el mòbil. Procura mantenir l'equilibri amb un pal sobre el palmell de la mà o fes rebotar pedres en un riu per centrar-te en el moment present i no pensar en el telèfon.
SEGON PAS: Mira de distreure't aprofitant la natura com a font de creativitat. Prova de fer un dibuix amb carbó o algun altre material.
TERCER PAS: Troba alguna activitat que puguis fer amb el teu amic. No hi ha res millor que els amics.