La guia ACG per a la pau al món

PRIMER PAS: La natura és a tot arreu. Cada dia pots prestar atenció i fixar-te en les coses petites que normalment passes per alt. Les petites herbes que creixen a les esquerdes del paviment també formen part de la natura.



SEGON PAS: Aquesta setmana, et convidem a visitar algun dels parcs de prop de casa teva o algun altre espai públic a l'aire lliure que no quedi gaire lluny. Segur que t'ho passaràs genial.



TERCER PAS: Proposa't l'objectiu d'anar a fer senderisme o una passejada llarga per la natura un cop al mes. Això t'ajudarà a apreciar més l'entorn. No t'oblidis de portar un amic, ja sigui de dues cames, de quatre o de 100. A ACG no discriminem.



QUART PAS: Si mai has tingut la intenció d'anar a un parc nacional, prepara un viatge anual i ves-hi. Ets tu qui decideix el teu destí. Ara bé, si el destí existeix, llavors no el pot controlar ningú. Ja tens un tema per pensar durant el viatge.