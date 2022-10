Paul George sigue creciendo

Palmdale me hizo tener esta actitud porque comprendí que yo venía de una ciudad pequeña. Yo no estaba en el punto de mira. La gente no me conocía, y eso siempre me animó a esforzarme para ganarme mi lugar; y no solo el mío, sino también el de las personas de Palmdale que vendrían después de mí. Siempre he tenido eso presente al pisar la cancha.