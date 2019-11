Tarryn Alberts AF-1

No cabe lugar a duda: Tarryn Alberts nació para bailar. "Mi madre siempre decía que aprendí a bailar antes que a caminar", nos dice. "Comencé la formación oficial cuando tenía 9 años y me convertí en profesional a los 17". Se encoge de hombros y sonríe: "No debería haber empezado a trabajar tan pronto, pero ya bailábamos en muchos eventos y me pagaban bien".

Desde entonces, Tarryn ha bailado por todo el mundo. Ha recorrido el globo participando en grandes actos con miles de espectadores y compartido escenario con artistas como Kanye West y Kendrick Lamar. Ha aparecido en más de cincuenta videos musicales sudafricanos e incluso debutó en la gran pantalla.

Pero a pesar de su éxito internacional, Tarryn nunca se ha olvidado de dónde vino. De hecho, todavía sigue allí.