El secreto para una motivación sin fin

Da rienda suelta a tu pasión y persistencia sin límites recordando la razón por la que empezaste.

¿De dónde salen tus objetivos de salud y bienestar? Con este artículo, recordarás cuáles son tus motivos y aprenderás a utilizarlos para mantener la motivación.



¿Te aburres o no encuentras inspiración para tus entrenamientos? Ha llegado el momento de encontrar la motivación, el "porqué" de tu entrenamiento. La verdadera razón (o razones) por las que vas a entrenar. Pensar en tu "porqué" te puede ayudar a encontrar la inspiración siempre que no puedas más o que quieras tirar la toalla, tal y como nos cuenta el Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Así que, ¿cuál es tu razón? La respuesta no es tan sencilla como decir: "Quiero estar más a gusto con mi cuerpo" o "Para liberar estrés". Esas pueden ser tus primeras respuestas, las más instantáneas, pero puede que no sean las más profundas. Si no rascamos para ver qué hay detrás, el peso de esas razones se desvanecerá pronto. Por eso tu motivación para entrenar se puede estancar.