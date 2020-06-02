El secreto para una motivación sin fin
Actitud
Por Nike Training
Da rienda suelta a tu pasión y persistencia sin límites recordando la razón por la que empezaste.
¿De dónde salen tus objetivos de salud y bienestar? Con este artículo, recordarás cuáles son tus motivos y aprenderás a utilizarlos para mantener la motivación.
¿Te aburres o no encuentras inspiración para tus entrenamientos? Ha llegado el momento de encontrar la motivación, el "porqué" de tu entrenamiento. La verdadera razón (o razones) por las que vas a entrenar. Pensar en tu "porqué" te puede ayudar a encontrar la inspiración siempre que no puedas más o que quieras tirar la toalla, tal y como nos cuenta el Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Así que, ¿cuál es tu razón? La respuesta no es tan sencilla como decir: "Quiero estar más a gusto con mi cuerpo" o "Para liberar estrés". Esas pueden ser tus primeras respuestas, las más instantáneas, pero puede que no sean las más profundas. Si no rascamos para ver qué hay detrás, el peso de esas razones se desvanecerá pronto. Por eso tu motivación para entrenar se puede estancar.
"Pensar en tu 'porqué' te puede ayudar a encontrar la inspiración siempre que no puedas más o que quieras tirar la toalla."
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Collinsworth nos dice que, para que tus razones te motiven verdaderamente, tienen que ser muy personales y tener un trasfondo emocional. Para encontrar las tuyas solo necesitas cinco minutos y seguir estos tres pasos tan sencillos:
- Encuentra un lugar apacible y tranquilo para pensar.
No necesitas muchas horas ni un lugar zen especial. Basta con un sitio en el que dispongas de tiempo ininterrumpido para abordar la cuestión. Ten a mano papel y boli (o el móvil) para apuntar tus ideas. Eso te ayudará a planear tus respuestas.
- Pregúntate qué quieres conseguir realmente con el entrenamiento.
¿Levantar más peso? ¿Correr más rápido? Aparte de las razones físicas, piensa en los objetivos mentales que tengas. Apunta todas las respuestas iniciales.
- Ahora ve más allá, ¿qué hay detrás de esas respuestas?
Echa un vistazo a tu lista de razones para entrenar e indaga en cada una de ellas hasta que encuentres una emoción sincera. Por ejemplo, si habías dicho: "Quiero ser mejor atleta en general", piensa en la verdadera razón que hay detrás. Quizás te hace sentir más fuerte, más en forma. Y quizás estar fuerte y en forma te da más confianza y te hace más feliz, y esos sentimientos hacen tu vida más agradable. Ese es el "porqué". Piensa en ello cada vez que necesites motivación para entrenar.