Cómo elegir plantillas de sujeción en el puente del pie según los podólogos

Aunque lo mejor es que acudas a tu médico para que te ayude a solucionar cualquier dolor o molestia en el pie, también puedes obtener más información sobre opciones de plantillas sin receta médica hablando con un especialista en zapatillas en una tienda de running.

Mendeszoon te recomienda que, para elegir una sujeción de puente adecuada sin receta, pidas consejo a un profesional de zapatillas de running o a un especialista en zapatillas, porque estas personas suelen estar bien formadas.

Un especialista en zapatillas puede ayudarte a saber qué tipo de pie tienes (plano, neutro o de puente alto). Una vez lo sepas, es importante que aprendas a colocar las plantillas correctamente en tus zapatillas.

Cuando se coloca una plantilla en una zapatilla, es imprescindible retirar la plantilla original y colocar la plantilla sin receta o el dispositivo ortopédico personalizado correctamente y de manera que quede bien ajustado a la zapatilla.

No quitar las plantillas originales y añadir las nuevas encima puede hacer que queden demasiado apretadas. Esto suele provocar que no haya suficiente espacio vertical para el pie. "Los dedos de los pies (especialmente los de martillo) pueden llegar a doler".