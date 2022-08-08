Cómo elegir plantillas de sujeción en el puente del pie según los podólogos
Guía de compra
¿Quieres sujeción en el puente del pie adicional o una pisada más acolchada en las zapatillas? Aquí te contamos qué dicen los podólogos si piensas en usar plantillas de sujeción en el puente de pie.
Unas zapatillas con sujeción, que se ajusten bien y estén en buenas condiciones pueden ayudarte a mantener la amortiguación y la comodidad en los pies. Pero, si buscas un nivel extra de sujeción, las plantillas de sujeción en el puente del pie podrían ser una buena solución.
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El podólogo Mark J. Mendeszoon explica que las suelas interiores de zapatillas con sujeción en el puente del pie son un dispositivo diseñado para ayudar a apoyar y amortiguar los pies adecuadamente y tratar de minimizar la sobrecarga en el pie y el tobillo. Además, Mendeszoon es miembro del American College of Foot and Ankle Surgeons.
Muchas plantillas de sujeción en el puente del pie pueden comprarse sin receta en farmacias o en tiendas de running. Sin embargo, también puedes acudir a un podólogo para personalizar unas plantillas que se adapten mejor a tus pies.
El podólogo Alex Kor comenta que estos dispositivos se fabrican según las necesidades específicas de cada persona y su estructura de pie. Además, pueden ser de diferentes materiales, estilos, grosores, longitudes, etc. Alex Kor cuenta también con un máster en Ciencias.
A continuación te contamos todo lo que saben Mendeszoon y Kor sobre las plantillas de sujeción en el puente del pie.
Si estás planteándote utilizar plantillas para reducir el dolor de pies o la posibilidad de lesiones, asegúrate de hablar primero con tu médico para saber cuál es la mejor solución para ti.
¿Para qué sirven las plantillas de sujeción en el puente del pie?
Las plantillas de sujeción en el puente del pie pueden interesarte por varias razones. Por ejemplo, son una buena forma de aliviar cualquier tipo de molestia o dolor en el pie, el tobillo o la parte inferior de la pierna.
Mendeszoon explica que añadir sujeción en el puente del pie puede ayudar en afecciones como la fascitis plantar, los pies planos con problemas de tendones, los pies con el puente alto con problemas de amortiguación, la periostitis tibial, los dedos de martillo, las afecciones de juanetes y otros problemas de origen mecánico que afectan a los pies y las piernas.
Kor comenta que las plantillas de sujeción en el puente del pie pueden resultar útiles para las personas que sufren las siguientes afecciones en el pie:
- Fascitis plantar: la fascitis plantar es una inflamación de un ligamento situado en la parte inferior del puente del pie y del talón propenso a experimentar sobrecarga. "Esta sobrecarga se produce por muchos factores en los que influyen la estructura del pie, el peso que se soporta, la forma del pie, el nivel de actividad, la equipación de las zapatillas, etc.".
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- Pies planos: Kor explica que un pie plano carece de puente en la parte interior del pie o lo tiene muy reducido. La mayoría de los pies planos funcionan (al caminar, escalar, correr, etc.) en una posición más pronada. Esta estructura del pie puede ser rígida o flexible.
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- Pies neutros: un pie neutro es un tipo de pie más recto. Es decir, un pie neutro no tiene el puente alto ni bajo.
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- Puente alto: la estructura de un pie con puente alto, normalmente, no distribuye el peso de manera uniforme, lo que significa que la zona del metatarso y el talón del pie experimentan demasiada fricción, presión y aguantan un peso excesivo. Además, esta estructura de pie es más propensa a los esguinces de tobillo.
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Tipos de plantillas de sujeción en el puente del pie
Como el dolor de pies se puede producir por muchos motivos y existen tantos tipos de plantillas diferentes, puede resultar difícil saber cuál necesitas.
Para simplificar las cosas, hay tres tipos principales de plantillas: de volumen alto (amortiguación máxima), de volumen medio (amortiguación moderada) y de volumen bajo (amortiguación mínima). Mendeszoon indica que se clasifican de la siguiente manera:
- Plantillas de volumen alto: se utilizan generalmente con zapatillas que tienen cordones (botas de montaña o zapatillas de running, por ejemplo).
- Plantillas de volumen medio: suelen utilizarse con zapatillas que no tienen tanto espacio ni sujeción como las zapatillas con cordones, como las que se usan para el día a día y las deportivas de perfil más bajo.
- Plantillas de volumen bajo: se suelen utilizar con zapatos de vestir o mocasines.
Cómo elegir plantillas de sujeción en el puente del pie según tu tipo de pie
Aunque lo mejor es que acudas a tu médico para que te ayude a solucionar cualquier dolor o molestia en el pie, también puedes obtener más información sobre opciones de plantillas sin receta médica hablando con un especialista en zapatillas en una tienda de running.
Mendeszoon te recomienda que, para elegir una sujeción de puente adecuada sin receta, pidas consejo a un profesional de zapatillas de running o a un especialista en zapatillas, porque estas personas suelen estar bien formadas.
Un especialista en zapatillas puede ayudarte a saber qué tipo de pie tienes (plano, neutro o de puente alto). Una vez lo sepas, es importante que aprendas a colocar las plantillas correctamente en tus zapatillas.
Cuando se coloca una plantilla en una zapatilla, es imprescindible retirar la plantilla original y colocar la plantilla sin receta o el dispositivo ortopédico personalizado correctamente y de manera que quede bien ajustado a la zapatilla.
No quitar las plantillas originales y añadir las nuevas encima puede hacer que queden demasiado apretadas. Esto suele provocar que no haya suficiente espacio vertical para el pie. "Los dedos de los pies (especialmente los de martillo) pueden llegar a doler".
5 consejos para elegir la plantilla adecuada de sujeción en el puente del pie
1.Averigua tu talla de zapatillas y tipo de pie
La clave para encontrar la plantilla adecuada es conocer las medidas y la forma de tus pies.
Mendeszoon indica que, una vez que conozcas tu talla de zapatillas y tu tipo de pie, podrás pedir consejo para encontrar una plantilla con un diseño adaptado a tus necesidades. Muchas empresas que venden plantillas sin necesidad de receta médica ahora fabrican diferentes tipos de plantillas específicas para pies de puente alto, pies planos e incluso pies neutros.
Para los pies planos, Mendeszoon recomienda utilizar unas zapatillas de estabilidad o de control de movimiento con una plantilla de volumen alto o medio.
Además, el experto señala que las personas con pies neutros normalmente no experimentan problemas tan importantes como quienes tienen los pies planos o los puentes altos. Por lo tanto, una plantilla de volumen medio o bajo combinada con las zapatillas adecuadas puede ser una buena opción para estas personas.
Por último, Mendeszoon comenta que para las personas con pies de puente alto las plantillas que proporcionan amortiguación suelen resultar muy beneficiosas. "Las plantillas de volumen bajo y control mínimo son las que mejor se adaptan a este tipo de pies".
2.Prueba las plantillas antes de comprarlas
Probarse la plantilla antes de comprarla es una forma sencilla de asegurarse que no se está perdiendo tiempo ni dinero al elegir una nueva plantilla de sujeción en el puente del pie.
Independientemente de la recomendación de compra del dispositivo, hay que probarlo antes de comprarlo. No compres este tipo de plantillas por Internet sin probártelas o sin conocer la política de devoluciones.
3.Asegúrate de que la plantilla se ajusta correctamente a tus zapatillas
Para asegurarte de que la plantilla se adapta bien desde el principio, hay que tener en cuenta algunos factores relacionados con el ajuste.
Debe haber un espacio amplio para que el pie se adapte cómodamente sin que los dedos queden comprimidos, los pies se entumezcan o los talones sobresalgan por la parte posterior del calzado.
4.Piensa en el periodo de adaptación
Mendeszoon comenta que, normalmente, caminar y utilizar las plantillas en actividades diarias durante la primera semana permite que el cuerpo se adapte a la nueva biomecánica del pie y que los músculos, las articulaciones y los tendones se adapten.
Esto no significa que tengas que ponerlas en las zapatillas justo antes de un entrenamiento intenso. Evita colocar la plantilla en tus zapatillas justo antes de hacer un entrenamiento intenso o largo, ya que puede causar más problemas.
Esto se debe a que las plantillas y los dispositivos ortopédicos modifican la biomecánica de la extremidad inferior. Por lo tanto, las articulaciones, los músculos y los tendones tardan un tiempo en adaptarse a las plantillas.
5.Renueva tus plantillas cada 12 meses
Una vez encuentres unas plantillas que te funcionen, asegúrate de renovarlas.
Mendeszoon explica que, normalmente, las plantillas sin receta pueden tener una vida útil máxima de 12 meses si se usan todos los días para hacer deporte o actividades normales.
Por otra parte, la vida útil de los dispositivos ortopédicos personalizados depende del nivel de actividad que tengas, del tipo de cuerpo y del tipo de órtesis. Una buena plantilla ortopédica personalizada para unas zapatillas deportivas debería durar entre dos y cinco años de media.
Mendeszoon indica que, al igual que la graduación de las gafas y las recetas pueden cambiar, con las plantillas para los pies pasa lo mismo. "Con el tiempo, a todo el mundo le cambian los pies y, aunque las personas que llevan dispositivos ortopédicos durante mucho tiempo no tienen por qué sentir dolor, la funcionalidad de la órtesis personalizada puede perder su eficacia".
Texto: Emily Shiffer