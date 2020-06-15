Orienta a los más pequeños con instrucciones sencillas

"Los niños tienen unos niveles de energía muy elevados", explica Elaisa. Por eso es mejor que no se queden parados demasiado tiempo. Procura que el tiempo dedicado a las instrucciones sea inferior al 20 % de la sesión, para que dispongan de mucho tiempo de actividad. Eso sí, asegúrate de tener tiempo suficiente para comunicarte de forma clara con ellos.



Cuando quieras evaluar la actividad, pídeles que la valoren del 1 al 5 para poder ajustar el entrenamiento sobre la marcha. Elaisa también ha descubierto que los niños reaccionan muy bien cuando "celebras cada pequeña victoria".



¡Eso es todo! Si estos 6 consejos te han parecido útiles, disponemos de muchos más para que tu familia y tú sigáis rindiendo al máximo.