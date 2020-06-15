Orienta a los más pequeños con instrucciones sencillas
Asesoramiento
Por Nike Training
Procura que tus instrucciones sean claras y concisas para que los niños tengan más tiempo para jugar.
Aprende a mantener a los más pequeños motivados con sus actividades dándoles instrucciones breves y relevantes. De esta manera, ellos se lo pasan mejor y tú no te complicas la vida. Todo el mundo gana.
Cuando los niños pasan mucho tiempo en casa, tienden a ponerse bastante nerviosos y necesitan liberar energías. Para ayudarte a mantener activos a tus hijos, hemos estado hablando de las 6 claves de la orientación.
La clave de esta semana es "Claridad y brevedad", y Elaisa Bonorden, entrenadora de Nike's Girl Night Sessions en Skatehalle (Berlín) nos la explica en detalle.
El conocimiento es la clave
Elaisa lleva años enseñando a niños a patinar en Skatehalle. Esto es lo que nos recomienda: "Prueba el ejercicio antes para ver lo difícil que es. De esta manera, te haces una idea más aproximada de lo que tendrán que aprender durante la sesión y lo que les va a costar más".
"Cuanto más sepas acerca de su deporte, mejores instrucciones podrás darles, y también más claras", explica Elaisa. "Por eso es mejor documentarte sobre lo que quieres abordar antes de que empiece la sesión de entrenamiento".
Sé breve
"Los niños tienen unos niveles de energía muy elevados", explica Elaisa. Por eso es mejor que no se queden parados demasiado tiempo. Procura que el tiempo dedicado a las instrucciones sea inferior al 20 % de la sesión, para que dispongan de mucho tiempo de actividad. Eso sí, asegúrate de tener tiempo suficiente para comunicarte de forma clara con ellos.
Cuando quieras evaluar la actividad, pídeles que la valoren del 1 al 5 para poder ajustar el entrenamiento sobre la marcha. Elaisa también ha descubierto que los niños reaccionan muy bien cuando "celebras cada pequeña victoria".
¡Eso es todo! Si estos 6 consejos te han parecido útiles, disponemos de muchos más para que tu familia y tú sigáis rindiendo al máximo.