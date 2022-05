Nunca pares de inspirar: la revolución de los anuncios

Es la skater profesional más joven del panorama de competición actual. Sky Brown ha sido la fuente de inspiración para toda una generación de jóvenes atletas. Nos pareció que no había nadie mejor para actualizar nuestra campaña "Who Said Woman Was Not Ment to Fly" (¿Quién dijo que las mujeres no están hechas para volar?). El aire es el medio natural de Sky y, como su propio nombre indica, su presencia es toda una fuente de poder para la nuevas generaciones.