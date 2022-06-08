Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

Katz y Hollister hicieron su trabajo. Sin embargo, la Windrunner no se aprobó al momento. La chaqueta fue la primera colaboración entre la marca y una diseñadora de ropa deportiva con experiencia, por lo que Nike examinó cada detalle al milímetro.



Es difícil creer que la Windrunner fuera una prenda innovadora y polémica. Pero así fue. Con los años, la ropa y las zapatillas Nike han seguido desafiando los límites preestablecidos para aportar inspiración a los diseños futuros.



La colección Circa 72 presenta diseños exclusivos que siguen esta línea de poner a prueba los límites y básicos de inspiración deportiva que recuerdan a los colores y los patrones de nuestros primeros días en Oregón. Los productos clave, como el sujetador deportivo, la chaqueta deportiva y la camiseta de la línea, muestran el "Baby Teeth" en mayúsculas de Geoff Hollister en alusión a las ideas rebeldes que llevaron a Nike a encontrar su identidad.