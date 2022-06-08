Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

Nunca pares de desafiar lo establecido
Department of Nike Archives
Nos hemos ganado la reputación de cuestionar lo establecido. Nuestra última colección, Nike Circa 72, reinventa las innovaciones del pasado para las generaciones del futuro.
Nuestros productos más icónicos son muy naturales: por ejemplo, la versátil Windrunner, el sujetador deportivo Swoosh de gran sujeción o las coloridas Waffle One. Estos básicos tienen un estilo atemporal y puedes contar con ellos cuando quieras marcar la diferencia.
Sin embargo, no siempre ha sido así. Cada uno de estos productos surgió a partir de una idea atrevida que representaba una nueva dirección llena de valentía para Nike. La colección Circa 72 celebra esa valentía e innovación: tras pasar 50 años preparándola, esta colección reinventa los modelos icónicos de Nike para la próxima generación de atletas.
Boceto original de la Windrunner de Diane Katz, 1978
Boceto original de la Windrunner para mujer, 1979 (no a la venta)
Primera aparición del logotipo "Baby Teeth", 1976
Camiseta holgada Nike Sportswear para mujer, 2022
Logotipo "Baby Teeth" de Geoff Hollister, 1976
Boceto original de la Windrunner de Diane Katz, 1978
Boceto original de la Windrunner para mujer, 1979 (no a la venta)
Primera aparición del logotipo "Baby Teeth", 1976
Camiseta holgada Nike Sportswear para mujer, 2022
Logotipo "Baby Teeth" de Geoff Hollister, 1976
La chaqueta Windrunner se diseñó para proteger a los runners de Portland (Oregón, Estados Unidos) en los días de lluvia cuando entrenaban fuera de temporada. En 1978, cuando Diane Katz (primera diseñadora de ropa Nike con formación profesional) y Geoff Hollister (el tercer empleado de Nike) crearon por primera vez la Windrunner, la categoría de ropa deportiva apenas existía. Katz se inspiró en los tejidos de esquí resistentes a los elementos para su diseño con la intención de inventar algo.
El proceso fue un rompecabezas. ¿Cómo podía utilizar Katz tejido técnico tradicional y hacerlo movible, transpirable y adecuado para sesiones de running de corta y de larga distancia? ¿Cómo podía coger todas estas ideas contradictorias y crear un diseño convincente? Trabajó sin descanso y diseñó prototipos de chaquetas hasta que llegó al diseño actual.
Katz y Hollister hicieron su trabajo. Sin embargo, la Windrunner no se aprobó al momento. La chaqueta fue la primera colaboración entre la marca y una diseñadora de ropa deportiva con experiencia, por lo que Nike examinó cada detalle al milímetro.
Es difícil creer que la Windrunner fuera una prenda innovadora y polémica. Pero así fue. Con los años, la ropa y las zapatillas Nike han seguido desafiando los límites preestablecidos para aportar inspiración a los diseños futuros.
La colección Circa 72 presenta diseños exclusivos que siguen esta línea de poner a prueba los límites y básicos de inspiración deportiva que recuerdan a los colores y los patrones de nuestros primeros días en Oregón. Los productos clave, como el sujetador deportivo, la chaqueta deportiva y la camiseta de la línea, muestran el "Baby Teeth" en mayúsculas de Geoff Hollister en alusión a las ideas rebeldes que llevaron a Nike a encontrar su identidad.
Este legado es la esencia de Circa 72: un homenaje a la historia de la innovación y la capacidad de invención de Nike. Estas prendas representan grandes ideas y sueños que siguen presentes 50 años después. Cada diseño de la colección Circa 72 es un tributo al pasado, reinventado y rediseñado para el futuro.