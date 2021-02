Cómo motivarse para entrenar en casa

R:

No te preocupes, eso es algo habitual. Cuando estaba en mi último año de carrera pasé por lo mismo: me costaba encontrar una motivación.



Me lesioné muchas veces y estaba cansada de tener que despertarme cada día a las 6 para salir a correr. Perdí mis referencias. Además, la WNBA acababa de empezar, por lo que no estaba en mis planes jugar profesionalmente. Pero también era capitana de equipo y quería poner fin a mi etapa en el baloncesto universitario de la mejor manera. Quería ser un ejemplo para mis compañeras y terminar lo que había empezado.



Así que no te sientas mal por no saber cómo mantener la motivación. TODOS los atletas pasamos por eso.



Lo que hice en aquel momento fue parar, coger un poco de perspectiva y preguntarme: "¿Por qué juego?". Cuando era pequeña, lo hacía porque era divertido, pero en la universidad ya no lo era tanto. Entonces, ¿por qué seguí jugando? Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que el baloncesto era mi forma de agradecer a mis padres por ver mi potencial y ayudarme a prosperar. Quería mostrarles mi gratitud y lo hacía dando lo mejor de mí día tras día.



Esa es mi razón o propósito, y descubrir cuál era fue lo que me permitió superar los desafíos a los que me enfrentaba como jugadora. Ahora que soy entrenadora, me sigue ayudando a resolver otros problemas.



Ya sabemos que el baloncesto de competición exige mucho esfuerzo. Por eso, necesitas encontrar tu razón, un propósito que te motive y te haga coger la pelota aunque tus compañeros o entrenadores no estén contigo en ese momento. Además, si quieres que te sirva de ayuda a largo plazo, recuerda que tu razón debe ir un paso más allá, tanto de ti mismo como del deporte. Si solo juegas para ganar un campeonato, ¿qué te queda cuando lo consigues?