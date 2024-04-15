Hay runners que prefieren ir más allá de los leggings o mallas de running y optan por mallas de compresión para sujetar los músculos de las piernas y los glúteos. Aunque las investigaciones al respecto no son concluyentes, hay quien piensa que este tipo de prendas mejora el rendimiento al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga muscular.

Si buscas una opción versátil que también puedas llevar durante una sesión intensa de levantamiento de pesas, prueba las mallas de 3/4 Nike Pro Dri-FIT para hombre. Si buscas un pantalón de running de compresión para tu próxima salida, apuesta por las mallas de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift para hombre. Este modelo te ofrece un ajuste ceñido con alto rendimiento y bolsillos para guardar tus básicos del día de la carrera.

Para muchas personas, las mallas de compresión son los mejores pantalones de running cuando bajan las temperaturas, ya que suelen estar fabricadas con materiales más gruesos que aíslan del frío y ayudan a retener el calor corporal.