Los mejores pantalones de running Nike
Guía de compra
No importa si te gustan los joggers anchos o si prefieres las mallas de compresión. Estos pantalones de running Nike van a impulsarte en tu próxima sesión.
En la práctica, nada te impide salir a correr con tus viejos joggers o leggings de yoga. Sin embargo, si quieres rendir al máximo y olvidarte de las rozaduras, necesitas un pantalón de running diseñado específicamente para este deporte.
Con tanta variedad de pantalones de running disponibles en el mercado, lo mejor es dejarse guiar por el consejo de profesionales. A continuación, Patrick Richie y Meg Croze, responsables de la línea de productos de Nike, te ayudan a elegir el mejor pantalón de running, ya sea para correr maratones o iniciarte en el running.
¿Qué tipo de pantalón es mejor para correr?
Los mejores pantalones de running están confeccionados con un tejido que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad. Sin embargo, la decisión dependerá del tipo de running que vayas a hacer (atletismo o trail, por ejemplo), de la temperatura y el tiempo, y de tus preferencias de ajuste y estilo.
¿Qué tipo de pantalón se suele llevar en las pistas de atletismo?
En pista, ya sea para hacer pruebas de velocidad o de larga distancia, generalmente se opta por mallas o leggings de running ligeros y adaptables que te permiten moverte sin restricciones. Hay atletas de élite que prefieren las mallas de compresión o de running porque aportan una mayor sujeción a los músculos.
¿Es mejor correr con joggers o leggings?
Ambas opciones son estupendas, según indica Croze, por lo que la elección dependerá de tus gustos. Para correr en pista o potenciar la velocidad, puedes elegir unos leggings que eviten el roce causado por el exceso de tela. Por otro lado, si no te preocupa la velocidad o prefieres un ajuste más amplio y más ventilación alrededor de las piernas, te recomendamos unos joggers.
A continuación, Richie y Croze te enseñan los mejores pantalones de running Nike para cada situación, tanto si buscas unos leggings de compresión como si prefieres un pantalón holgado para hacer trail running.
Los mejores pantalones de running Nike
1.Los mejores pantalones de running resistentes al agua
Si quieres un pantalón de running resistente a las condiciones meteorológicas adversas, busca un modelo con tecnología Nike Storm-FIT, un tejido transpirable e impermeable a prueba de viento y lluvia.
El pantalón de running Storm-FIT Nike Phenom para hombre cuenta con bajos elásticos para mantener las piernas cálidas y con bolsillos con cremallera en los laterales y en la parte posterior para mantener el teléfono y otros básicos secos y seguros. Si prefieres un ajuste más ceñido, las mallas de running Dri-FIT ADV Nike Running Division para hombre, que capilarizan el sudor y la lluvia, podrían ser la mejor opción para ti.
El pantalón de running Nike Storm-FIT para mujer cuenta con aberturas con cremallera en el dobladillo y una suave cintura regulable para personalizar el ajuste. Se puede llevar solo o con unos leggings debajo para salir a correr en invierno con frío y lluvia, y cuenta con detalles de diseño reflectante que mejoran la visibilidad.
2.Los mejores pantalones de compresión para running
Hay runners que prefieren ir más allá de los leggings o mallas de running y optan por mallas de compresión para sujetar los músculos de las piernas y los glúteos. Aunque las investigaciones al respecto no son concluyentes, hay quien piensa que este tipo de prendas mejora el rendimiento al aumentar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga muscular.
Si buscas una opción versátil que también puedas llevar durante una sesión intensa de levantamiento de pesas, prueba las mallas de 3/4 Nike Pro Dri-FIT para hombre. Si buscas un pantalón de running de compresión para tu próxima salida, apuesta por las mallas de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift para hombre. Este modelo te ofrece un ajuste ceñido con alto rendimiento y bolsillos para guardar tus básicos del día de la carrera.
Para muchas personas, las mallas de compresión son los mejores pantalones de running cuando bajan las temperaturas, ya que suelen estar fabricadas con materiales más gruesos que aíslan del frío y ayudan a retener el calor corporal.
3.Los mejores pantalones de running para trail
Según Richie, el pantalón de running Dri-FIT Nike Trail Dawn Range para hombre es la mejor opción para hacer trail running. Croze también sugiere este modelo de tallas grandes para mujeres. Nike ha creado este pantalón ligero y elástico basándose en las opiniones de trail runners para incluir todo lo que necesitan, como almacenamiento adicional para las sesiones largas en el campo. Como explica Richie, tiene un ajuste entallado y relajado, y se regula en el dobladillo para adaptarse a las condiciones y los terrenos cambiantes de los senderos.
Si quieres unos leggings con más compresión y sujeción para el trail running, los leggings de 7/8 de sujeción firme con bolsillos Nike Trail Go para mujer cuentan con características específicas para el trail, como 6 bolsillos, un mosquetón, un bolsillo de malla para guardar la camiseta cuando hace calor y una mochila extraíble para los básicos.
4.Los mejores pantalones de running para pista
Para hacer atletismo, Richie recomienda el pantalón de running Dri-FIT Nike Challenger Track Club para hombre, que incluye bolsillos con cremallera y cordones elásticos en los tobillos para que puedas ponértelo y quitártelo con las zapatillas de competición puestas. Si buscas velocidad y alto rendimiento, también puedes probar los pantalones y mallas de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift para hombre, confeccionados con materiales ultraligeros. Croze añade que, como tienen más tallas, estos pantalones también son una buena opción para las atletas.
5.Los mejores pantalones de running en cuanto a versatilidad
Si buscas un pantalón de running que puedas ponerte más allá de la pista, Croze sugiere el pantalón de talle medio Swift para mujer, un diseño ligero y entallado. Cuenta con tecnología de capilarización del sudor, una cintura firme tipo legging y un cordón oculto para que no se baje mientras corres (o das un paseo por la ciudad).
Si prefieres un ajuste de compresión, Croze recomienda los leggings de longitud completa, talle alto y sujeción firme con bolsillos Nike Go para mujer. Póntelos para los entrenamientos en cinta, las sesiones de trail running, los ejercicios de fuerza o los días de recuperación activa. Ofrecen capilarización del sudor y sujeción, y cuentan con ni más ni menos que 6 bolsillos.
Richie sugiere el versátil pantalón de running de tejido Woven Dri-FIT Nike Phenom para hombre. Algunas de sus características más llamativas son el tejido Woven elástico con capilarización del sudor, el bolsillo para el teléfono a prueba de humedad y los elementos reflectantes que aumentan la visibilidad.
Texto: Kylie Gilbert