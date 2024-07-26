Cómo elegir las zapatillas de running con el ajuste adecuado para ti
Guía de compra
¿Alguna vez te has preguntado cómo deberían quedarte unas zapatillas de running? Descubre consejos de Nike Experts.
Cualquier runner tiene claro las zapatillas de running que prefiere y el ajuste que busca. No hay un ajuste mejor que otro. Lydia O'Donnell, coach de Nike Running, explica que lo más importante es sentir los pies cómodos.
"El ajuste de las zapatillas de running es cuestión de gustos. Hay personas que prefieren un ajuste más holgado con espacio para los dedos y mientras que otras quieren un ajuste ceñido y firme", comenta. "Encontrar el equilibrio perfecto lleva tiempo, y debe empezar porque sepas cuál es tu sensación de comodidad normal", añade.
Para guiarte, varios Nike Experts y coaches de running responden a todas tus preguntas sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir unas zapatillas de running con el ajuste perfecto.
¿Cómo deberían quedar las zapatillas de running?
Depende de tus preferencias, pero puede que busques un ajuste diferente según lo que necesites: sesiones de velocidad, correr grandes distancias, correr sobre asfalto o por senderos...
"Es importante que el tipo de zapatillas coincida con el tipo de carrera para el que las necesitas. Las zapatillas de running ideales deben ofrecer la máxima comodidad para que puedas centrarte en correr", asegura el coach de Nike Running Dave Ridley. "Cuando corro a toda velocidad, quiero sentir potencia y dinamismo. Cuando corro despacio, me gusta sentir suavidad y reactividad".
¿Las zapatillas de running deberían tener una talla más de la habitual?
Si te han dicho que deberías comprar una talla más para las zapatillas de running, es normal. "Al correr, se necesita mucha fuerza en las piernas y los pies en el momento del impacto. Por lo general, esto provoca que los pies se aplanen y que los dedos se extiendan", explica Ridley. Además, comenta que dejar espacio en la puntera para este movimiento puede implicar que tu talla de zapatillas de running sea un poco más grande que la de tus zapatillas para el día a día.
Dicho esto, O'Donnell recomienda que las zapatillas no sean demasiado grandes para evitar un vacío y un espacio excesivos en la puntera. "Si este fuera el caso, puedes sentir que llevas más peso del necesario y que corres más despacio".
¿Las zapatillas de entrenamiento tienen que quedar ligeramente ceñidas u holgadas?
Lo ideal es que encuentres un punto intermedio en el que las zapatillas de running no te queden ni demasiado apretadas ni demasiado flojas. Ridley explica que si te aprietan demasiado, es posible que te duelan los pies porque te restringen el flujo sanguíneo, pero si quedan demasiado holgadas, no sentirás estabilidad ni fiabilidad. La clave es encontrar el equilibrio adecuado, sin ejercer demasiada presión en ninguna zona del pie".
¿Cómo puedo calcular mi talla de zapatillas?
Aunque el ajuste de las zapatillas de running depende de tus preferencias personales, tu ajuste no andará muy lejos de tu talla habitual. Andrew Bumbalough, responsable de productos de zapatillas de running Nike, recomienda que te tomen las medidas en una Nike Store o en una tienda especializada que venda modelos Nike si no tienes claro cuál es tu talla de zapatillas, ya que puede cambiar con el tiempo.
"Por lo general, el personal de ventas te medirá el pie con un dispositivo de Brannock para determinar la talla adecuada", explica. Después, podrás decidir cuál se ajusta con mayor comodidad a tus pies.
Ridley explica que las zapatillas de running Nike tratan de ofrecer una talla real, lo que significa que, cuando encuentres la talla que mejor se adapte a tus necesidades, podrás llevarla en diferentes modelos.
¿Cómo asegurarse de que el ajuste es el adecuado?
Bumbalough comenta que las zapatillas de running están diseñadas para que tengan una talla real y que debería sobrar más o menos un dedo de anchura entre el dedo gordo y la puntera de las zapatillas. O'Donnell añade que, si prefieres un ajuste más ceñido, los dedos pueden tocar el extremo de las zapatillas, pero asegúrate de no doblarlos, ya que si se distorsiona la forma del pie, puedes acabara lesionándote.
Otro consejo para comprobar el ajuste de las zapatillas es colocar un pie plano y doblar ligeramente la rodilla con ellas puestas. Ridley comenta que si puedes introducir entre un dedo y un dedo y medio en la parte posterior del talón, el ajuste es perfecto. Recuerda que es normal (y habitual) que los pies tengan tallas ligeramente distintas, así que es posible que tengas que ajustar tu selección.
Texto: Kylie Gilbert