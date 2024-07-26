Cómo elegir las zapatillas de running con el ajuste adecuado para ti

Cualquier runner tiene claro las zapatillas de running que prefiere y el ajuste que busca. No hay un ajuste mejor que otro. Lydia O'Donnell, coach de Nike Running, explica que lo más importante es sentir los pies cómodos.

"El ajuste de las zapatillas de running es cuestión de gustos. Hay personas que prefieren un ajuste más holgado con espacio para los dedos y mientras que otras quieren un ajuste ceñido y firme", comenta. "Encontrar el equilibrio perfecto lleva tiempo, y debe empezar porque sepas cuál es tu sensación de comodidad normal", añade.

Para guiarte, varios Nike Experts y coaches de running responden a todas tus preguntas sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir unas zapatillas de running con el ajuste perfecto.