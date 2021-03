Cómo evitar lesiones y maximizar el rendimiento mejorando la agilidad

01. Primero, la desaceleración.



Saber cómo absorber correctamente los impactos y estabilizar el cuerpo es la base del entrenamiento de agilidad, afirma Nunez. "Debes entrenar los frenos antes de empezar a acelerar", explica. Prueba con esto: después de un breve calentamiento, pon los pies a la anchura de las caderas y, tan rápido como puedas, haz una sentadilla y mantente abajo. ¿Te tambaleas o te mantienes firme? "Si tienes una buena solidez, significa que puedes controlar tu postura en un movimiento dinámico. No obstante, si te tambaleas, añadir más fuerza o amplitud (por ejemplo, convirtiendo la sentadilla en un salto con sentadilla), sería un desastre total, porque tu cuerpo no está preparado para controlar una carga dinámica cuando se detiene", detalla Nunez.



Si te tambaleas, céntrate en mejorar la estabilidad antes de pasar al siguiente nivel. Nunez recomienda comenzar de pie y balancearse con rapidez sobre una pierna entre 3 y 5 segundos, luego cambiar de pierna y hacer varias rondas. Si te cuesta mantener el equilibrio, incorpora más ejercicios sobre una sola pierna en tus entrenamientos un par de veces por semana.





02. Cambia de dirección.



Una vez que controles la estabilidad, puedes empezar a trabajar la agilidad. Recuerda que "La vida no transcurre en un plano lineal", dice Nunez, lo que significa que no te mueves en una sola dirección. Es necesario entrenar los tres planos de movimiento: sagital (hacia adelante y hacia atrás), transversal (giros de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) y frontal (de lado a lado o lateral).



"Colocar una escalera de agilidad o hacer una con tiza o cinta te permite practicar todo tipo de movimientos en los tres planos", añade. Pueden ser tanto movimientos sagitales como giros o pasos laterales. El objetivo es superarte, ya sea dentro de la escalera o en los bordes, para desarrollar tu orientación espacial. Según Nunez, cuanto mayor sea tu confianza, más rápido podrás moverte en cualquier dirección y menor será el riesgo de tropezar o desequilibrarte sin poder recuperar la posición en un segundo. Si no sabes cómo hacer ejercicios de escalera, búscalos en Google, pero haz clic solo en los enlaces que sean de un entrenador acreditado y certificado.





03. Perfecciona los reflejos.



Ahora que has mejorado el movimiento en un rango de 360 grados y hay una menor probabilidad de caída, puedes avanzar al último paso del entrenamiento de agilidad: perfeccionar los reflejos. Los ejercicios como lanzar una pelota de tenis o un balón medicinal contra la pared y cogerlo, o impedir que un balón toque el suelo, te obligan a moverte de forma dinámica como respuesta a la imprevisibilidad de los movimientos del objeto, dice Nunez. De nuevo: "Trabajas en todos los planos de movimiento (sentadilla, torsión, movimiento lateral) y debes acelerar, desacelerar y detenerte, lo que maximiza el control sobre el cuerpo". Con el paso del tiempo, esto te permite confiar en tus patrones de movimiento al ir a toda velocidad, explica.



Si quieres ir más allá, intenta lanzar la pelota o golpea ese globo hacia un lugar diferente cada vez, añade Nunez. Cuanto más te desplaces sin saber exactamente hacia dónde tendrás que moverte después, mejores serán tus reflejos.