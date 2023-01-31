Los mejores joggers Nike para mujer
Guía de compra
Si quieres un modelo con gestión del sudor que te ofrezca un estilo informal a medida, echa un vistazo a los mejores joggers Nike para mujer.
¿En busca de unos joggers cómodos de calidad para ir al gimnasio o llevar en casa? Si quieres una prenda de fondo de armario básica, calentita, versátil y práctica, esta selección de joggers Nike para mujer es justo lo que necesitas.
Estos seis modelos perfectos para añadir a tu lista de la compra te ofrecen desde materiales cálidos de tejido Fleece con aislamiento hasta tejidos de rizo supersuaves. Encuentra tus próximos joggers preferidos para mujer con esta guía.
Los mejores joggers Nike para mujer
1. Para llevar un look sencillo y cómodo: joggers Nike Club Fleece
Si quieres unos joggers supercómodos y sencillos para descansar, elige un modelo con tejido Nike Club Fleece cepillado en la parte posterior. Esta línea de joggers Nike incluye prendas calentitas, suaves y elásticas con detalles sencillos que ofrecen comodidad.
Por ejemplo, las cinturas y los puños elásticos le dan un estilo clásico y uniforme a estos pantalones. Además, algunos modelos incluyen bolsillos espaciosos. Elige entre una variedad de estilos, desde joggers de ajuste entallado hasta diseños oversize.
Combina los joggers Club Fleece con una sudadera Club Fleece con capucha o de chándal a juego para completar el conjunto.
2. Para lucir unos joggers innovadores: joggers de tejido Fleece Nike Phoenix
Estos joggers de tejido Fleece cepillado son lisos por fuera y cálidos por dentro y están diseñados con los mejores materiales para los días más fríos.
Son parecidos a los Nike Club Fleece, pero con diseños más atrevidos y originales, como cinturas de talle alto, perneras anchas, tonos y patrones vibrantes o modelos holgados que quedan por el tobillo para que puedas lucir tus zapatillas.
Al igual que el modelo Club Fleece, los joggers Nike Phoenix Fleece también se pueden combinar con una parte superior a conjunto para completar el look.
3. Para entrenar: Nike Dri-FIT
Si quieres unos joggers con los que puedas entrenar a tope, prueba con un modelo fabricado con tecnología Nike Dri-FIT con gestión del sudor, que dispersa la humedad por la superficie del tejido para que se evapore más rápidamente.
Descubre los modelos suaves y elásticos de la colección Nike Yoga, que incluyen tejidos térmicos texturizados para mantener la comodidad tanto dentro como fuera de la esterilla.
4. Para mantener la calidez: Nike Therma-FIT
Los joggers Nike Therma-FIT incluyen tecnología de regulación del calor para disfrutar del aire libre cuando hace frío o mantener la calidez antes y después del entrenamiento. Llévalos por separado o combinados con mallas de entrenamiento cuando el frío apriete.
Descubre modelos en una gran variedad de materiales, desde tejidos gruesos y acolchados como el Fleece o la lana hasta lo último de Nike en ropa: Nike Forward. Nike Forward no es un tejido Knit ni Woven, sino un material creado con capas de fibra ultrafinas punzonadas con aguja mediante un proceso que genera menos residuos que la producción del tejido Fleece Knit tradicional.
De hecho, la primera colección se fabricó con una huella de carbono un 75 % menor en comparación con los materiales Knit estándar. Estos joggers están diseñados pensando en la sostenibilidad y, además, proporcionan una calidez avanzada gracias a la capa de tecnología Nike Therma-FIT ADV.
5. Para disfrutar del aire libre: joggers Nike ACG
La colección Nike All Conditions Gear (ACG) tiene todo lo que necesitas para explorar la naturaleza cuando hace frío, tanto si quieres hacer senderismo como si prefieres esquiar o hacer snowboard en invierno. Los joggers Nike ACG están diseñados para ofrecer calidez.
Por ejemplo, algunos modelos tienen Polartec®, un material supersuave y transpirable que ayuda a retener el calor y expulsar la humedad. Otros estilos incluyen estampados atrevidos inspirados en la naturaleza (por ejemplo, glaciares o volcanes) para ofrecer un look que rinde homenaje al aire libre.
6. Para obtener un ajuste entallado: Joggers Nike Tech Fleece
Si quieres unos joggers que queden como un guante, sin duda te recomendamos los Nike Tech Fleece. Con un diseño elegante y a medida que llega hasta la rodilla, estos joggers ofrecen calidez y aislamiento sin añadir volumen.
Estos pantalones cuentan con detalles premium, como bolsillos con cremallera envueltos por una cinta de tejido Tech Fleece y un bolsillo interno para guardar el móvil u otros básicos pequeños.
¿Quieres completar el look? Combínalos con una sudadera con capucha Nike Tech Fleece.
Texto: Dina Cheney