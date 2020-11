Las pesas tobilleras han vuelto

La moda al detalle

Las pesas tobilleras son exactamente eso: pequeñas pesas de hierro fundido, de 0,5 a 5 kg, normalmente recubiertas de silicona o neopreno para que puedas colocarlas y ajustarlas alrededor de los tobillos. En algunos casos, incluso pueden llevarse como un accesorio (este año, una empresa que hace poco se volvió viral por vender pesas tobilleras a modo de accesorio ha registrado un aumento del 1.400 % en las búsquedas).



¿Por qué este resurgimiento repentino? Hoy en día, con el acceso al gimnasio limitado y al no tener pesas en casa, "las personas dan rienda suelta a su creatividad para encontrar diferentes maneras de añadir resistencia", afirma Rachel Straub, especialista certificada en fuerza y condición física y fisióloga del ejercicio en el laboratorio de investigación biomecánica musculoesquelética de la Universidad del Sur de California.



Esta creatividad puede dar sus frutos. En un estudio publicado en la revista "Journal of Taibah University Medical Sciences", se pidió a varias personas que usasen pesas muñequeras y tobilleras de 0,5 kg (es decir, 2 kg en total) tres veces a la semana durante 20 minutos mientras realizaban sus actividades diarias, como caminar y hacer las tareas domésticas, durante un total de seis meses. ¿El resultado? El tamaño de la cintura y la grasa corporal disminuyeron ligeramente, mientras que la masa muscular aumentó un 0,75 %. Puede no parecer mucho, pero, teniendo en cuenta que los participantes no hicieron ningún otro ejercicio, podemos afirmar que es una pequeña mejora.