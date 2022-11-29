La mejor equipación Nike de animación

10 básicos de equipación Nike para animadoras
Guía de compra
Haz mil acrobacias con confianza gracias a la mejor equipación para animadoras de Nike.
Ya sea en una competición de animadoras o en el banquillo de un partido emocionante, el cometido de las animadoras es captar la atención del público mientras realizan ejercicios físicos de gran intensidad. Una combinación de habilidades así requiere una equipación de alto rendimiento para ayudar a las atletas a dar lo mejor de sí mismas en la esterilla, la pista o el campo.
Completa tu equipación de animadora o busca el regalo perfecto para una de ellas con estos básicos de Nike para atletas de todas las edades.
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La mejor equipación de animación de Nike
1. Pantalón corto de compresión
Una equipación de compresión con capilarización del sudor que no provoque distracciones es imprescindible para las animadoras. El pantalón corto Nike Pro, por ejemplo, está confeccionado con un tejido elástico que proporciona sujeción para que no se mueva durante las volteretas, las patadas y los saltos.
El mejor pantalón corto de compresión para animadoras también dispone de tecnología Nike Dri-FIT para capilarizar el sudor, ayudando a mantener la transpirabilidad durante los movimientos intensos.
2. Zapatillas de entrenamiento
Las mejores zapatillas de entrenamiento para animadoras proporcionan una amortiguación acolchada, reactiva y suave bajo el pie y tracción multidireccional en la suela para favorecer el amplio rango de movimientos de las animadoras.
Las zapatillas Nike SuperRep y Nike Metcon están diseñadas para proporcionar estabilidad en los pies durante movimientos activos y rápidos en múltiples direcciones, lo que las convierte en la elección ideal para enfrentarse a las exigencias de la animación.
Para las animadoras más jóvenes que quieran unas zapatillas versátiles que puedan utilizar en varios deportes, pueden ser una buena opción unas zapatillas de tenis o unas zapatillas de gimnasio para diferentes usos, como las Nike Omni Multi-Court, diseñadas para distintas superficies y actividades.
3. Lazos, gomas y coleteros
Los lazos y los coleteros suelen ser una pieza clave del uniforme de animadora. Puedes elegir entre una gran variedad de tejidos, estampados y tonos para combinar con el look exclusivo del equipo.
4. Bolsa de deporte
Las bolsas de deporte Nike están disponibles en muchos colores diferentes y son un accesorio muy necesario para las animadoras, especialmente para aquellas que viajen a competiciones y partidos.
La bolsa de entrenamiento Nike Gym Club, por ejemplo, tiene una capacidad de 24 litros para guardar la equipación de animación, como zapatillas de entrenamiento, accesorios, básicos de uniforme y tentempiés. Las bolsas de deporte Nike están confeccionadas con tejido duradero que resiste las abrasiones y los desgarros para asegurarnos de que duran varias temporadas.
5. Botella de agua
Las botellas de agua Nike están disponibles en una selección de tamaños y boquillas. Ya sean envases de 2 litros para entrenamientos largos y competiciones durante todo el día o botellas ligeras de medio litro, una botella de agua reutilizable es básica para ayudar a que las animadoras se mantengan hidratadas.
6. Sujetador deportivo
No hay un modelo de sujetador deportivo que funcione para todas las animadoras. Algunas atletas prefieren un sujetador deportivo de sujeción ligera que envuelva el cuerpo con suavidad, mientras que otras se decantan por uno de sujeción media o alta para reducir el movimiento del pecho y ofrecer mayor compresión.
Hay sujetadores deportivos Nike para satisfacer una gran variedad de preferencias. Compra modelos de sujeción ligera, media o alta tanto en tallas para adultas como para niñas.
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7. Herramientas de recuperación y entrenamiento de fuerza
Después de largas sesiones en la esterilla, las herramientas de recuperación de Nike, como los rodillos, las pelotas y los bastones de masaje, pueden ayudar a cuidar un poco de esos músculos tan trabajados. También encontrarás herramientas de resistencia, como barras de flexiones y bandas de resistencia, para ayudar con el entrenamiento de fuerza fuera de la esterilla.
8. Partes de arriba de entrenamiento
Las partes de arriba de entrenamiento de Nike para animadoras están confeccionadas en diferentes estilos y ajustes, como las partes de arriba de compresión ceñidas y las camisetas de algodón holgadas. La clave para elegir una parte de arriba adecuada para una animadora, independientemente del modelo, es el tejido de alto rendimiento Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor rápidamente.
9. Conjuntos a juego
Abrígate al final de la temporada con conjuntos cómodos que vayan a juego con los colores del equipo. Los conjuntos a juego Nike Sportswear Club Fleece constan de sudaderas de cuello redondo y joggers en una amplia variedad de colores. Además, todos disponen de forro de tejido Fleece suave y aislante para llevarlos durante los calentamientos y estiramientos.
10. Chaquetas y chalecos de entrenamiento
Cuando haga frío los días de competición o partido, ponte una chaqueta Nike diseñada para el deporte. Las chaquetas y los chalecos de entrenamiento Nike están confeccionados con tejidos ligeros y transpirables, son elásticos y no restringen el movimiento, así que puedes practicar sin problema tus rutinas sin pasar frío.
Texto: Julia Sullivan