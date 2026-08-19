Bolsas de deporte para viajar con estilo
Tanto si vas al gimnasio como a una escapada de fin de semana, lleva tu ropa y tus accesorios en las bolsas de deporte Nike. Tienen muchos bolsillos, correas regulables para los hombros y asas dobles para mantener tus cosas protegidas y secas y ofrecerte versatilidad a la hora de transportarlas. Convierte la bolsa de deporte con clip lateral regulable en una práctica bandolera para llevar tus cosas de forma más cómoda o si quieres tener las manos libres. Encuentra tu modelo ideal para cualquier ocasión con las mochilas, bolsas y bolsas con cordones de Nike.
Nike cuenta con bolsas para hombre, mujer y niño/a en una gran variedad de colores y estilos para los ritmos de vida más ajetreados. Elige el tamaño de bolsa de deporte que mejor se adapte a ti: extrapequeñas, pequeñas, medianas o grandes. Los modelos más pequeños sirven para llevar solo los básicos, como las zapatillas o la ropa. Si necesitas llevar una equipación grande o más productos, elige las opciones medianas o grandes. Presume de Nike Swoosh o muestra tu orgullo por el equipo con tu bolsa de deporte ideal.