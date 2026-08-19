    2. /
  2. Accesorios y equipamiento
    3. /
  3. Bolsas y mochilas
    4. /
  4. Bolsas de deporte

Bolsas de deporte

(37)
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
44,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (extrapequeña, 24 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (extrapequeña, 24 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)
Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
49,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Bolsa de deporte (mediana, 51 l)
Materiales reciclados
Nike Utility Power 2.0
Bolsa de deporte (mediana, 51 l)
69,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Bolsa de deporte (pequeña, 31 l)
Materiales reciclados
Nike Utility Power 2.0
Bolsa de deporte (pequeña, 31 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte Collectors (45 l)
Jordan
Bolsa de deporte Collectors (45 l)
149,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de deporte (35 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de deporte (35 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte (pequeña, 41 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte (pequeña, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Monogram Bolsa de deporte (40 l)
Jordan
Monogram Bolsa de deporte (40 l)
149,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte Collectors (44 l)
Jordan
Bolsa de deporte Collectors (44 l)
159,99 €
Nike
Nike Bolsa de deporte de entrenamiento (24 l)
Superventas
Nike
Bolsa de deporte de entrenamiento (24 l)
39,99 €
FC Barcelona 2026/27
FC Barcelona 2026/27 Bolsa de deporte Nike Academy M
FC Barcelona 2026/27
Bolsa de deporte Nike Academy M
49,99 €
París Saint-Germain 25/26
París Saint-Germain 25/26 Bolsa de deporte Nike Academy M SP
Lo último
París Saint-Germain 25/26
Bolsa de deporte Nike Academy M SP
49,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (68,8 l)
Jordan
Bolsa de deporte (68,8 l)
54,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Bolsa de deporte (30 l)
Jordan Essentials
Bolsa de deporte (30 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
47,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Bolsa de deporte de fútbol (Mediana, 60 l)
Nike Academy Team
Bolsa de deporte de fútbol (Mediana, 60 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)
Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte con monograma (25 l)
Jordan
Bolsa de deporte con monograma (25 l)
124,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte perforada (40 l)
Jordan
Bolsa de deporte perforada (40 l)
159,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Bolsa de deporte acolchada - Mujer
Superventas
NikeSKIMS
Bolsa de deporte acolchada - Mujer
159,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte perforada (25 l)
Jordan
Bolsa de deporte perforada (25 l)
129,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte mini Suede Monogram (3 l)
Jordan
Bolsa de deporte mini Suede Monogram (3 l)
74,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Bolsa de deporte (62.5 l)
Jordan Quai 54
Bolsa de deporte (62.5 l)
59,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte pequeña Monogram (3 l)
Lo último
Jordan
Bolsa de deporte pequeña Monogram (3 l)
74,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Bolsa de deporte (pequeña, 41 L)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9.5
Bolsa de deporte (pequeña, 41 L)
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (pequeña, 40 l)
Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (pequeña, 40 l)
37,99 €
París Saint-Germain 2026/27
París Saint-Germain 2026/27 Bolsa de deporte Academy M
París Saint-Germain 2026/27
Bolsa de deporte Academy M
49,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte de ante con monograma (25 l)
Jordan
Bolsa de deporte de ante con monograma (25 l)
134,99 €
Jordan París Saint-Germain
Jordan París Saint-Germain Bolsa de deporte (62.5 l)
Jordan París Saint-Germain
Bolsa de deporte (62.5 l)
64,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (mediana, 60 l)
Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (mediana, 60 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte Brasil (68,8 l)
Jordan
Bolsa de deporte Brasil (68,8 l)
69,99 €

Bolsas de deporte para viajar con estilo

Tanto si vas al gimnasio como a una escapada de fin de semana, lleva tu ropa y tus accesorios en las bolsas de deporte Nike. Tienen muchos bolsillos, correas regulables para los hombros y asas dobles para mantener tus cosas protegidas y secas y ofrecerte versatilidad a la hora de transportarlas. Convierte la bolsa de deporte con clip lateral regulable en una práctica bandolera para llevar tus cosas de forma más cómoda o si quieres tener las manos libres. Encuentra tu modelo ideal para cualquier ocasión con las mochilas, bolsas y bolsas con cordones de Nike.

Nike cuenta con bolsas para hombre, mujer y niño/a en una gran variedad de colores y estilos para los ritmos de vida más ajetreados. Elige el tamaño de bolsa de deporte que mejor se adapte a ti: extrapequeñas, pequeñas, medianas o grandes. Los modelos más pequeños sirven para llevar solo los básicos, como las zapatillas o la ropa. Si necesitas llevar una equipación grande o más productos, elige las opciones medianas o grandes. Presume de Nike Swoosh o muestra tu orgullo por el equipo con tu bolsa de deporte ideal.