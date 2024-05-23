La historia de las VaporMax

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Última actualización: 23 de mayo de 2024
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La historia de las VaporMax

Se necesitaron ocho años, muchas versiones y un equipo de visionarios para hacer realidad las Nike Air VaporMax. Fiel a la tradición de las Air Max, el debut de las VaporMax en 2017 supuso una gran innovación en Nike Air. Esta vez, la revolución llegó con una unidad Air sin espuma, que proporcionaba una amortiguación íntegramente Air en la planta del pie.

Por primera vez, no había mediasuela entre el pie y la unidad Air, ni suela exterior entre la unidad Air y el suelo. El concepto era dar la sensación de correr (o flotar) sobre el aire al llevar estas zapatillas.

La historia de las VaporMax

Y no solo eso, sino que el nuevo diseño requería un proceso de fabricación completamente nuevo. Antes de las VaporMax, todas las zapatillas Nike Air necesitaban otros elementos, como espuma, para conectar la unidad Air a la parte superior. Con la tecnología VaporMax, la amortiguación Air se valía por sí misma.

Zac Elder, responsable de este diseño innovador, se inspiró en la "promesa del Air" y ayudó a desarrollar una unidad Air más ligera, más flexible y lo más cercana posible a la idea de correr sobre el aire que Nike había conseguido jamás. Pero no fue fácil: las VaporMax en ese momento fueron las zapatillas más probadas en la historia de Nike. Y siguieron haciendo historia. Nunca antes se había diseñado una unidad Air completa con los colores del arcoíris. Estas Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit se inspiraron en el día en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución otorgaba a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse: el 26 de junio de 2015. La Casa Blanca estaba iluminada con los colores de la bandera del Orgullo, enmarcada por el azul marino oscuro del cielo nocturno.

La historia de las VaporMax

A lo largo de los años, las VaporMax han conquistado la imaginación de los diseñadores y el cariño de atletas de todo el mundo. Descubre los últimos modelos VaporMax a continuación.

Publicación original: 1 de abril de 2024

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