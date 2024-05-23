La historia de las VaporMax

Y no solo eso, sino que el nuevo diseño requería un proceso de fabricación completamente nuevo. Antes de las VaporMax, todas las zapatillas Nike Air necesitaban otros elementos, como espuma, para conectar la unidad Air a la parte superior. Con la tecnología VaporMax, la amortiguación Air se valía por sí misma.



Zac Elder, responsable de este diseño innovador, se inspiró en la "promesa del Air" y ayudó a desarrollar una unidad Air más ligera, más flexible y lo más cercana posible a la idea de correr sobre el aire que Nike había conseguido jamás. Pero no fue fácil: las VaporMax en ese momento fueron las zapatillas más probadas en la historia de Nike. Y siguieron haciendo historia. Nunca antes se había diseñado una unidad Air completa con los colores del arcoíris. Estas Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit se inspiraron en el día en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución otorgaba a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse: el 26 de junio de 2015. La Casa Blanca estaba iluminada con los colores de la bandera del Orgullo, enmarcada por el azul marino oscuro del cielo nocturno.