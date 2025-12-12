La tecnología Nike Mind es la primera creación del Nike Mind Science Department
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La nueva tecnología de zapatillas, pensada para antes y después de la competición, ayuda a los atletas a entrar en un estado de calma y concentración, y a ser más conscientes del momento presente.
No es ningún secreto que la constancia a la hora de entrenar y una disciplina férrea son la base para ser buen atleta. Sin embargo, para alcanzar la excelencia se necesita algo que no siempre se tiene en cuenta: la fortaleza mental y la confianza necesarias para soportar la presión de la competición.
Para ayudar a los atletas a perfeccionar esta habilidad, el Nike Mind Science Department ha pasado los últimos años examinando los aspectos inconscientes de la preparación, el rendimiento, la recuperación y la actitud en relación con el deporte, y estudiando cómo los productos pueden interactuar con estos factores para satisfacer las necesidades físicas y mentales de los atletas. Además, ha aplicado los conocimientos de los investigadores sobre la neurociencia sensoriomotora para comprender a los atletas de una manera más completa, con el objetivo de encontrar soluciones que ayuden a entrenar de manera óptima, dar el máximo a nivel mental y recuperarse de manera más eficaz.
El resultado de este trabajo es la tecnología Nike Mind, que se ha integrado en una línea de zapatillas. Se trata del primer modelo Nike que combina la neurociencia con el diseño para acompañar a los atletas en la rutina previa a la competición y en la recuperación posterior.
"Nike Mind es un nuevo concepto de zapatillas sensoriales que ayuda a despertar el pie, el cuerpo y la mente", afirma Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación. "Representa un nuevo paradigma de rendimiento y una nueva manera de mejorar potencialmente a atletas en el futuro".
La tecnología Nike Mind
Se han diseñado dos modelos distintos para expresar diferentes estilos que aplican la misma tecnología: las mules Mind 001 y las zapatillas Mind 002. Se lanzarán en tiendas físicas y en plataformas online en enero de 2026 en tallas para hombre y mujer, y son ideales para antes y después de la competición.
Ambos modelos incorporan el sistema Nike Mind, que consta de 22 puntos de presión de espuma mapeados anatómicamente en la suela. Estos nodos se mueven de forma independiente a un ritmo similar al de un pistón para activar puntos de presión clave que están conectados a regiones sensoriales del cerebro. En concreto, interactúan con los receptores de la planta del pie para aumentar el tacto en la planta del pie, proporcionando una experiencia sensorial única en cada paso.
Durante su desarrollo, los neurocientíficos del Nike Mind Science Department utilizaron sensores mecánicos, las señales eléctricas de los músculos y los ritmos cerebrales para investigar el impacto de la tecnología Nike Mind en el sistema nervioso y el cerebro. Descubrieron que la sensación única que se siente a través de los pies estimula los sentidos de los atletas, lo que fortalece la conexión entre la mente y el cuerpo y mejora la estabilidad, la eficiencia de los movimientos, la concentración y la atención plena. De ese modo, los usuarios consiguen estar más centrados en el presente. El sistema Nike Mind también ayuda a desconectar la red neuronal por defecto y puede ayudar a los atletas a distraerse menos, ya que activa la red sensoriomotora del cerebro.
"Nike lleva 45 años estudiando el cuerpo en movimiento: cómo se activan los músculos, cómo se mueven las articulaciones y cómo el oxígeno potencia el rendimiento", afirma el Dr. Matthew Nurse, vicepresidente y director científico de NIKE, Inc. "Ahora nos estamos adentrando en el campo de la mente. Al estudiar la percepción, la atención y la retroalimentación sensorial, estamos descubriendo cómo el cerebro y el cuerpo trabajan juntos. No se trata solo de correr más rápido, sino de aumentar la sensación de presencia, la concentración y la resiliencia. Esa es la próxima frontera que debe abordarse en lo que respecta al rendimiento".
Diseños conscientes para mejorar la experiencia sensorial
Durante el proceso de diseño, cada material y detalle se seleccionó cuidadosamente para mejorar la experiencia sensorial del usuario y mostrar la innovación que incorporan las zapatillas. Por ejemplo, en lugar de sugerir velocidad o movimiento hacia adelante, la forma general de ambos productos se diseñó intencionadamente para no transmitir movimiento hacia ninguna dirección y así animar al usuario a bajar el ritmo y encontrar el equilibrio en el momento presente.
Las mules Mind 001 están diseñadas para ofrecer practicidad y que los atletas puedan ponérselas fácilmente. Están confeccionadas con tejidos perforados para ofrecer comodidad y transpirabilidad, e incorporan un tejido superior que permite el movimiento dinámico de los nodos para aumentar la sensibilidad. El modelo está disponible en cuatro colores.
Las Mind 002 también priorizan la transpirabilidad y la comodidad. Sin embargo, las zapatillas tienen cordones que acercan el pie a la plataforma, creando una unión más fuerte e incrementando la sensibilidad. Por otro lado, para aumentar la comodidad y optimizar la experiencia sensorial, se han utilizado materiales suaves y transpirables en todo el diseño. El talón moldeado y la plantilla, junto con una presilla en la parte posterior del talón, facilitan su uso. El modelo se ofrecerá inicialmente en cuatro colores.
Los productos Nike Mind estarán disponibles en enero de 2026. Se ofrecerán en tallas para adultos con precios a partir de 95 $.