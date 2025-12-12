La tecnología Nike Mind es la primera creación del Nike Mind Science Department

No es ningún secreto que la constancia a la hora de entrenar y una disciplina férrea son la base para ser buen atleta. Sin embargo, para alcanzar la excelencia se necesita algo que no siempre se tiene en cuenta: la fortaleza mental y la confianza necesarias para soportar la presión de la competición.

Para ayudar a los atletas a perfeccionar esta habilidad, el Nike Mind Science Department ha pasado los últimos años examinando los aspectos inconscientes de la preparación, el rendimiento, la recuperación y la actitud en relación con el deporte, y estudiando cómo los productos pueden interactuar con estos factores para satisfacer las necesidades físicas y mentales de los atletas. Además, ha aplicado los conocimientos de los investigadores sobre la neurociencia sensoriomotora para comprender a los atletas de una manera más completa, con el objetivo de encontrar soluciones que ayuden a entrenar de manera óptima, dar el máximo a nivel mental y recuperarse de manera más eficaz.

El resultado de este trabajo es la tecnología Nike Mind, que se ha integrado en una línea de zapatillas. Se trata del primer modelo Nike que combina la neurociencia con el diseño para acompañar a los atletas en la rutina previa a la competición y en la recuperación posterior.

"Nike Mind es un nuevo concepto de zapatillas sensoriales que ayuda a despertar el pie, el cuerpo y la mente", afirma Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación. "Representa un nuevo paradigma de rendimiento y una nueva manera de mejorar potencialmente a atletas en el futuro".